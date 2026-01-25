Moskisvet.com
Visoki obrati

Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet

E.R.
25. 01. 2026 03.27
1

Volkswagen Beetle, znan kot Hrošč, je več kot le avto; je svetovna ikona, katere zgodba sega od zamisli o "ljudskem avtomobilu" do statusa globalnega fenomena. Po vojni je postal najbolj množično proizveden avtomobil na svetu in del pop kulture, ki živi naprej tudi po koncu proizvodnje.

Volkswagen Beetle, pri nas znan kot hrošč, je eden najbolj prepoznavnih avtomobilov vseh časov. Njegova zaobljena silhueta, preprosta zasnova in izjemna vzdržljivost so mu prinesle status legende, ki ga ne ogroža niti dejstvo, da proizvodnja že dolgo stoji. V nadaljevanju si poglejmo, kako je nastal, kako je osvojil svet in zakaj ostaja simbol avtomobilistične zgodovine.

Začetek: ideja o "ljudskem avtomobilu"

Koncept Volkswagna – dobesedno "ljudskega avtomobila" – se je rodil leta 1933, ko je nemško vodstvo izrazilo željo po cenovno dostopnem vozilu za povprečno družino. Cilj je bil jasen: avtomobil, ki lahko prevaža pet ljudi, doseže 100 km/h in stane manj kot 1000 rajhsmark.

Za razvoj je bil izbran Ferdinand Porsche, ki je ustvaril prve prototipe, znane kot Tip 60. Med drugo svetovno vojno je bila civilna proizvodnja ustavljena, tovarna v Wolfsburgu pa je prešla na vojaške potrebe.

Ponovni zagon po vojni

Po koncu vojne je prihodnost tovarne visela na nitki, dokler ni v zgodbo vstopil britanski častnik Ivan Hirst. Pod njegovim vodstvom se je 27. decembra 1945 začela serijska proizvodnja civilnega hrošča. Kljub pomanjkanju materiala in težkim razmeram je do konca leta s tekočega traku zapeljalo prvih 55 vozil.

Vzpon globalne priljubljenosti

V petdesetih in šestdesetih letih je Beetle postal svetovni fenomen. Leta 1955 je Volkswagen praznoval milijonti izdelani primerek, 17. februarja 1972 pa je hrošč postavil zgodovinski mejnik – s 15.007.034 izdelanimi vozili je prehitel Fordov Model T in postal najbolj množično proizveden avtomobil na svetu.

Proizvodnja je potekala v več kot 19 državah, med drugim v Nemčiji, Braziliji in Mehiki, kar je močno prispevalo k njegovi globalni prepoznavnosti.

Konec proizvodnje, a ne konec legende

Nemška proizvodnja se je zaključila 19. januarja 1978, zadnji klasični Beetle pa je bil izdelan 30. julija 2003 v mehiški tovarni Puebla. Skupno število izdelanih vozil se je ustavilo pri impresivnih 21.529.464 primerkih.

Čeprav se je proizvodnja končala, hrošč ostaja simbol avtomobilističnega sveta – preprost, zanesljiv in nenadomestljiv.

Kulturni fenomen, ki presega avtomobilizem

Volkswagen Beetle ni bil le prevozno sredstvo. Postal je del pop kulture:

pojavil se je v številnih filmih,

postal je simbol hipijevskega gibanja,

navdihnil je nešteto predelav in umetniških projektov.

Njegova preprostost in dostopnost sta ga naredili priljubljenega med generacijami voznikov, ki so v njem videli več kot le avto – videli so osebnost.

Volkswagen Beetle je eden redkih avtomobilov, ki je presegel svojo tehnično vlogo in postal globalna ikona. Njegova zgodba je zgodba o inovaciji, vztrajnosti in kulturi, ki je zaznamovala celotno 20. stoletje. Čeprav ga danes ne izdelujejo več, bo hrošč za vedno ostal del avtomobilistične dediščine.

Vir: Index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
avto avtomobil vozilo volkswagen beetle hrošč avtomobilizem Volkswagen Beetle Hrošč Ferdinand Porsche ikona avtomobilizma zgodovina avtomobilov
Visoki obrati

To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi

ata_jez 25. 01. 2026 19.55
0 0
Kje je pa omenjena Tatra T97, ki jo je Ferdo potrjeno skopiral? 😁
ODGOVORI
