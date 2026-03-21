Volan in ego: Kaj moškim v resnici pomenijo avtomobili?

Pogosto se zdi, da moški in avtomobili tvorijo neločljiv par. Za vas smo preverili, kaj o pretirani ljubezni do avtomobilov menijo psihologi.

Več kot volan in gume

Ko vam nekdo reče, da si predstavljate svojo mladost, kateri prizor se vam prvi prikaže v mislih? Morda vožnja s prvim avtom z odprtimi okni, poletni veter v laseh in glasba iz radia. Morda prvi poljub, medtem ko ste bili parkirani nekje na robu mesta. Avtomobili niso zgolj predmeti – za marsikoga so prizorišča spominov in orodja, s katerimi doživljajo pustolovščine. Za marsikaterega moškega je avtomobil eden od prvih simbolov prehoda v odraslost. Prvi avto pomeni prvo pravo odgovornost, prvo svobodo brez starševskega nadzora in prvo izkušnjo "lastništva" – in ta občutek ostane, ne glede na to, ali vozite športnega kupeja, terenca ali pač star kombi, se v njem skriva več kot samo mehanika.

icon-expand Avtomobili niso zgolj predmeti - za marsikoga so prizorišča spominov in orodja, s katerimi doživljajo pustolovščine. FOTO: Shutterstock

Avtomobil kot podaljšek ega

Izbira avtomobila pogosto pove več o vas, kot bi si mislili. Psihologi so dolga leta raziskovali vzvode za nakup takšnih in drugačnih avtomobilov in tega se dobro zavedajo tudi posamezne blagovne znamke avtomobilov – od tistih manj luksuznih do tistih najbolj prestižnih. Luksuzen športni avto lahko pomeni željo po uveljavitvi v družbi, močnem vtisu ali pa morda predstavlja celo kompenzacijo za nekatere druge primanjkljaje. Robustni terenec predstavlja željo po neodvisnosti, avanturah ali morda po prikritem uporu proti vsakodnevni rutini. Vsaka od avtomobilskih znamk vam želi ponuditi tisto, po čemer sami globoko v sebi hrepenite. Si želite več elegance in udobja? Potem boste izbrali nekoliko bolj luksuzno znamko. Želite praktičnost in varnost? Potem se boste poslužili večjih in bolj robustnih avtomobilov.

icon-expand Vsaka od avtomobilskih znamk vam želi ponuditi tisto, po čemer sami globoko v sebi hrepenite. FOTO: Shutterstock

Avtomobil je eden redkih osebnih predmetov, ki ga večina moških uporablja vsak dan, obenem pa ga z veseljem razkazuje. Gre za premično vizitko, ki kriči: To sem jaz, tako razmišljam in tako živim.

Tehnologija, ki jo lahko čutite

Moški se pogosto nagibajo k tehnologiji, ki jo lahko ne le uporabljajo, temveč tudi razumejo, nadzorujejo in tudi občutijo. Avtomobil ni računalnik, ki zgolj obsedi na mizi. Gre za tehnologijo, ki se ne odvija le na zaslonu, temveč jo lahko fizično občutite. Ko sedete za volan avtomobila, občutite moč. Imate nadzor nad smerjo, hitrostjo in ritmom. V sodobnem življenju, kjer je vse bolj virtualno, digitalno in neosebno, je vožnja eden zadnjih fizičnih ritualov moškosti in prostorov, kjer ima posameznik vpliv in nadzor nad potekom. Sami odločate o smeri, hitrosti in poti, na katero se podate. In čeprav danes mnogi vozniki prepustijo del nadzora avtomatskim sistemom, se jedro izkušnje ne izgubi – še vedno ste vi tisti, ki odločate, kam in kako.

Avto kot pobeg od realnosti?

V vsakdanjem tempu, ko vas čakajo sestanki, odgovornosti, razna pričakovanja in digitalna obvestila, avto postane več kot le prevoz. Lahko je vaš prostor miru. Ste že kdaj ostali še nekaj minut v parkiranem avtu, samo da bi si uredili misli? Prav to je dokaz, da avto ni le stroj, temveč je prostor z dušo. Marsikateri moški si v avtomobilu upa razmišljati na glas, na skrivaj zarjoveti od jeze ali pa zapeti refren najljubše pesmi. In vse to, medtem ko je varno skrit za zatemnjenimi stekli, z roko na prestavni ročici in pogledom na cesto pred seboj. V nasprotju s tem pa se lahko pojavi tudi drug ekstrem pobega od realnosti, ki ni tak tujec za marsikaterega moškega. Želja po ekstravagantnem, luksuznem in udobnem življenju je za marsikoga nedostopna. A prav pri izbiri in nakupu avtomobila, ki je izven vašega dostopnega cenovnega ranga, lahko moški dobijo vpogled v življenje premožnih. Ob vsaki vožnji dobijo vtis, da živijo drugačno življenje od resničnega, kar jim služi kot pobeg od turobne realnosti.

Statusni simbol ali stvar okusa?

Čeprav marsikdo trdi drugače – avtomobili so še vedno statusni simbol in družbeno sporočilo. Sporočilo o tem, kje stojite v življenju in kaj ste že dosegli. Morda se zdi površinsko, vendar se je treba vprašati – ali je res narobe, če si želite voziti nekaj, kar je več kot le praktično? Zakaj ne bi uživali tudi v estetiki, občutku usnja ali popolni zvočni izolaciji v kabini? Poleg tega pa avtomobil ni le stvar denarnice. Mnogi moški se raje odločijo za rabljene klasike kot pa najnovejše terence. Zakaj? Ker jim več pomeni zgodba in občutek kot le znamka.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.