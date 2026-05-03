V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake

B.R.
03. 05. 2026 02.12
0

V času naraščajočih cen goriva vozniki vse pogosteje iščejo načine, kako zmanjšati porabo in izkoristiti vsak liter goriva čim bolj učinkovito. Pri tem pa se pogosto pojavljajo različne tehnike vožnje, ki naj bi bile varčne, zlasti pri vožnji po klancu navzdol.

Kako vozniki pristopajo k varčni vožnji pri spustu

Pri vožnji navzdol mnogi vozniki poskušajo zmanjšati porabo goriva z različnimi pristopi, kot so spuščanje vozila brez dodajanja plina ali vožnja z minimalnim pospeševanjem. Kot navajajo strokovnjaki za prometno učinkovitost iz evropskih avtomobilskih združenj, je cilj takšnih tehnik predvsem optimizacija porabe v vsakodnevni vožnji.

Toda sodobna vozila imajo napredne motorne sisteme, ki prilagajajo delovanje glede na pogoje vožnje, kar pomeni, da je poraba goriva že sama po sebi optimizirana v določenih situacijah.

Pri vožnji navzdol mnogi vozniki poskušajo zmanjšati porabo goriva z različnimi pristopi ...
FOTO: Shutterstock

Kako sodobni motorji upravljajo porabo goriva

Po podatkih avtomobilskih tehničnih inštitutov se pri novejših motorjih ob spuščeni stopalki za plin in vklopljeni prestavi dovod goriva pogosto samodejno zmanjša ali prekine. To pomeni, da vozilo v takih pogojih že samo optimizira porabo.

Strokovnjaki iz avtomobilskih organizacij poudarjajo, da je zaviranje z motorjem ena od standardnih funkcij, ki omogoča učinkovito upravljanje energije med vožnjo.

Vpliv načina vožnje na nadzor vozila

Način vožnje pri spustu vpliva tudi na občutek nadzora nad vozilom. Kot pojasnjujejo strokovnjaki za prometno varnost, je stabilno upravljanje vozila ključno za varno vožnjo v različnih razmerah.

Zaradi tega proizvajalci vozil priporočajo uporabo ustreznih prestav in nadzorovanega zaviranja, kar omogoča bolj predvidljivo odzivanje vozila na cesti.

Najpogostejši miti o varčni vožnji

Strokovnjaki za avtomobilsko učinkovitost opozarjajo, da obstaja več razširjenih prepričanj o varčni vožnji, ki niso vedno skladna z delovanjem sodobnih vozil. Med njimi so:

- da vožnja brez dodajanja plina vedno zmanjša porabo

- da je počasna vožnja vedno bolj učinkovita

- da motor brez obremenitve porabi bistveno manj goriva

Kot navajajo avtomobilski tehnični viri, so ti učinki močno odvisni od tehnologije motorja in načina vožnje.

Učinkovita vožnja temelji na razumevanju delovanja sodobnih vozil in prilagajanju razmeram na cesti.
Učinkovita vožnja temelji na razumevanju delovanja sodobnih vozil in prilagajanju razmeram na cesti. FOTO: Adobe Stock

Kako doseči učinkovito in stabilno vožnjo

Za boljšo učinkovitost strokovnjaki priporočajo:

- enakomerno vožnjo brez sunkovitih sprememb hitrosti

- pravočasno prestavljanje v ustrezne prestave

- predvidevanje prometa

- uporabo zaviranja z motorjem na naraven način

Takšen pristop omogoča uravnoteženo kombinacijo varčnosti in nadzora nad vozilom.

Kaj je pomembno pri vsakodnevni vožnji

Učinkovita vožnja temelji na razumevanju delovanja sodobnih vozil in prilagajanju razmeram na cesti. Kot poudarjajo avtomobilski strokovnjaki, se najboljši rezultati dosežejo z mirno, predvidljivo in tehnično pravilno vožnjo, ki hkrati optimizira porabo goriva in ohranja stabilnost vozila.

Viri: Evropska avtomobilska združenja za prometno varnost in učinkovitost vožnje, Prometnovarnostne smernice evropskih agencij za varno vožnjo

