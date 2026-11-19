Vsak peti avtomobil ima resne tehnične pomanjkljivosti

Nemško združenje TÜV-Verband je pri pripravi poročila analiziralo približno 9,7 milijona tehničnih pregledov, opravljenih med julijem 2025 in junijem 2026. V raziskavo je bilo vključenih 200 avtomobilskih modelov, med njimi 26 električnih. Rezultati kažejo, da ima 20,9 odstotka pregledanih avtomobilov resne ali nevarne tehnične pomanjkljivosti. To pomeni, da približno vsak peti avtomobil ob pregledu ne izpolnjuje pogojev za uspešno opravljen tehnični pregled in mora po popravilu ponovno na pregled. Slika je nekoliko boljša kot leto prej, saj se je delež takšnih vozil zmanjšal za 0,6 odstotne točke. Brez ugotovljenih pomanjkljivosti je pregled opravilo 66,7 odstotka avtomobilov, pri nadaljnjih 12,4 odstotka pa so bile odkrite zgolj manjše napake. Kljub izboljšanju podatki ne kažejo bistvenega preobrata.

icon-expand Mazda CX-60 FOTO: Profimedia

Mazda CX-60 je najbolj zanesljiv avtomobil po lestvici TÜV

Najboljši rezultat v celotni raziskavi je dosegel Mazda CX-60. Med dve do tri leta starimi avtomobili so strokovnjaki resne tehnične pomanjkljivosti odkrili pri samo 2,3 odstotka pregledanih primerkov. Drugo mesto je zasedel Mercedes-Benz GLA z 2,9-odstotnim deležem, tretje pa električna Mazda MX-30 e-Skyactiv, pri kateri je bilo takšnih pomanjkljivosti tri odstotke. Med prvo peterico so se uvrstili še Volkswagen T-Roc s 3,1 odstotka in Audi Q8 e-tron s 3,2 odstotka. Razlika med najbolje ocenjenimi modeli in tistimi na dnu lestvice je precejšnja. Povprečni delež resnih tehničnih pomanjkljivosti v tej starostni skupini je namreč znašal 6,4 odstotka. Mazda CX-60 je tako dosegla več kot dvakrat boljši rezultat od povprečja.

Električni avtomobili na lestvici TÜV: nekateri odlični, drugi razočarali

Električni avtomobili so v letošnjem poročilu zastopani močneje kot kadar koli doslej. Med 200 ocenjenimi modeli jih je bilo 26, kar omogoča zanimivo primerjavo različnih električnih pogonov in konstrukcijskih rešitev. Med dve do tri leta starimi vozili so se najbolje odrezali Mazda MX-30 e-Skyactiv, Audi Q8 e-tron in Mini Cooper SE. Prvi je zasedel tretje mesto v skupni razvrstitvi, drugi peto, tretji pa šesto mesto. Med deseterico najboljših se je uvrstil tudi Mercedes-Benz EQA.

Tesla Model Y je na zadnjem mestu, MG4 tik pred njim

Največ pozornosti je pritegnil rezultat Tesle Model Y. Med 109 ocenjenimi modeli v skupini dve do tri leta starih avtomobilov je zasedel zadnje, 109. mesto. Resne tehnične pomanjkljivosti so odkrili pri 18,5 odstotka pregledanih vozil. Pred njim se je uvrstil MG4 s 16 odstotki, medtem ko je Tesla Model 3 dosegel 12,5 odstotka in končal na 107. mestu. Pri Tesli Model Y so bile posebej izrazite težave z vzmetenjem oziroma deli preme. Pomanjkljivosti na nosilnih in vodilnih sklepih so bile po podatkih poročila ugotovljene kar 24-krat pogosteje kot pri primerljivih avtomobilih. Pogosteje kot običajno so se pojavljale tudi težave z zavornimi koluti in sprednjimi lučmi. Pomemben je tudi podatek o prevoženih kilometrih. Pregledani primerki modela Model Y so imeli v povprečju približno 58.000 kilometrov, kar je več od povprečja te starostne skupine, ki znaša 47.000 kilometrov. Pri MG4 je slika nekoliko drugačna. Čeprav je imel v povprečju samo 37.000 prevoženih kilometrov, so bile težave z zavornimi koluti izrazite. Pomanjkljivosti na tem delu so odkrili pri 10,3 odstotka pregledanih vozil, medtem ko je povprečje starostne skupine znašalo en odstotek. Tudi pri vzmetenju je MG4 zaostal za povprečjem. Takšne pomanjkljivosti so ugotovili pri 2,7 odstotka pregledanih primerkov, v primerjavi z 0,5 odstotka pri vseh avtomobilih v isti starostni skupini.

icon-expand Tesla Model Y FOTO: Profimedia

Kateri avtomobili so najbolj zanesljivi po petih, sedmih in devetih letih?

Poročilo ni zanimivo samo za kupce novih avtomobilov. Še posebej uporabno je za tiste, ki razmišljajo o nakupu rabljenega vozila, saj vključuje šest starostnih skupin in omogoča primerjavo rezultatov skozi daljše obdobje uporabe. Med štiri do pet let starimi avtomobili je prvo mesto dosegel Audi Q8 e-tron s samo 3,3 odstotka resnih pomanjkljivosti. Sledila sta Audi Q2 s 3,9 odstotka in Volkswagen Golf Sportsvan s 4,1 odstotka. Pri šest do sedem let starih avtomobilih je bil najboljši Volkswagen T-Roc s 6,1 odstotka. Enak model je zmagal tudi med osem do devet let starimi vozili, pri katerih je delež resnih pomanjkljivosti znašal 9,4 odstotka. Med deset do enajst let starimi avtomobili sta si prvo mesto razdelila Mercedes-Benz GLA in Volkswagen Golf Sportsvan. Oba sta dosegla 13,5 odstotka. V najstarejši skupini, ki zajema vozila, stara dvanajst do trinajst let, je bil najboljši Mercedes-Benz GLE oziroma ML s 17,2 odstotka.

icon-expand Mercedes-Benz GLE FOTO: Profimedia

Zakaj imajo električni avtomobili težave z zavorami in podvozjem?

Ena zanimivejših ugotovitev poročila je pogostejše pojavljanje določenih pomanjkljivosti pri električnih avtomobilih. Med najbolj izpostavljenimi področji so zavore, vzmetenje in svetlobna oprema. Pri električnih avtomobilih se del zaviranja opravi z regenerativnim zaviranjem. Elektromotor pri upočasnjevanju deluje kot generator in vrača del energije v baterijo. Zaradi tega se klasične mehanske zavore uporabljajo redkeje kot pri številnih avtomobilih z motorji na notranje zgorevanje. Manjša uporaba zavornih kolutov lahko prispeva k nastanku korozije, ki se lahko sčasoma pokaže tudi pri tehničnem pregledu. Dodatno obremenitev za vzmetenje predstavlja masa električnih vozil, saj so zaradi baterij pogosto težja od primerljivih avtomobilov z običajnim pogonom. Vendar to ne pomeni, da imajo vsi električni avtomobili enake težave. Prav nasprotno: Mazda MX-30, Audi Q8 e-tron in Mini Cooper SE so dokaz, da lahko tudi električna vozila dosežejo zelo dobre rezultate.

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