Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
avto
Visoki obrati

Tudi vaš avto je lahko vir požara: tega v vročini ne spreglejte

B.R.
29. 07. 2026 14.50
0

Visoka požarna ogroženost v naravi zahteva posebno previdnost, saj lahko požar povzroči že najmanjša nepazljivost. Medtem ko večina pomisli na cigaretne ogorke ali odprt ogenj, obstajajo tudi bolj nepričakovani viri vžiga – med njimi je lahko tudi vroč avtomobil, parkiran na suhi travi.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje opozarja, da bo zaradi dolgotrajnega suhega vremena in novega vročinskega vala z visokimi temperaturami od 30. julija za vso Slovenijo znova veljala velika požarna ogroženost naravnega okolja, na delu države pa celo zelo velika požarna ogroženost. Kot poudarjajo pristojni, lahko v takšnih razmerah požar povzroči že majhna neprevidnost ali vir vžiga, na katerega večina ljudi sploh ne pomisli. Eden od njih je tudi parkiranje avtomobila na suhi travi.

Zakaj je parkiranje na suhi travi lahko nevarno?

Marsikdo med izletom ali obiskom narave avtomobil brez pomisleka parkira na travniku ali ob robu gozdne poti. Prav to pa je lahko v času suše zelo nevarno.

Po daljši vožnji se izpušni sistem vozila, predvsem katalizator, segreje na zelo visoke temperature. Če je pod avtomobilom suha trava ali drugo izsušeno rastlinje, se lahko zaradi vročine vname. Na to opozarjajo tudi okoljski strokovnjaki, ki se s podobnimi požari srečujejo skoraj vsako poletje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nevarnost je večja, kot si mislite

Takšni požari niso le teoretična možnost. Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) je človeška neprevidnost še vedno eden najpogostejših vzrokov za nastanek požarov v naravi. V obdobjih suše in visokih temperatur se lahko ogenj razširi že v nekaj minutah, še posebej ob vetrovnem vremenu.

Zato strokovnjaki priporočajo, da vozila nikoli ne parkirate na suhi travi, njivah ali drugi izsušeni vegetaciji, temveč vedno na asfaltu, betonu, pesku ali drugih utrjenih površinah.

V teh dneh je potrebna dodatna previdnost

Kot opozarja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je v času velike požarne ogroženosti potrebna dodatna previdnost pri vseh dejavnostih v naravi. Poleg prepovedi kurjenja in odmetavanja gorečih predmetov je pomembno tudi, da razmišljamo o manj očitnih virih vžiga, med katere sodi tudi vroč avtomobil.

Če se odpravljate na izlet, do jezera ali v gozd, si za parkiranje vzemite nekaj dodatnih minut. Parkiranje na urejenem parkirišču je lahko preprost ukrep, ki prepreči požar in veliko materialno škodo.

V obdobjih suše in visokih temperatur se lahko ogenj razširi že v nekaj minutah.
V obdobjih suše in visokih temperatur se lahko ogenj razširi že v nekaj minutah. FOTO: Adobe Stock

Viri: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Evropski informacijski sistem za gozdne požare (EFFIS)

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
požarna ogroženost avtomobil vročina varnost narava
Visoki obrati

7 jasnih znakov, da vaš avtomobilski akumulator kmalu ne bo več deloval

24ur.com Poln dimnik oblog pomeni veliko nevarnost
Moskisvet.com Kdaj v avtomobilu ne bi smeli prižgati klime?
Dominvrt.si Zakaj je pomembno, da spustimo dimnikarja v hišo?
24ur.com Nevarnosti, razlogi in posledice: ko zagori električni avtomobil
24ur.com V požaru zgorelo 200 hektarjev
Moskisvet.com Kaj izdaja barva dima iz izpuha?
Moskisvet.com Pozor: Če se vam v avtomobilu prižge ta lučka, takoj ustavite vozilo
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1853