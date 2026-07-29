Tudi vaš avto je lahko vir požara: tega v vročini ne spreglejte

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje opozarja, da bo zaradi dolgotrajnega suhega vremena in novega vročinskega vala z visokimi temperaturami od 30. julija za vso Slovenijo znova veljala velika požarna ogroženost naravnega okolja, na delu države pa celo zelo velika požarna ogroženost. Kot poudarjajo pristojni, lahko v takšnih razmerah požar povzroči že majhna neprevidnost ali vir vžiga, na katerega večina ljudi sploh ne pomisli. Eden od njih je tudi parkiranje avtomobila na suhi travi.

Zakaj je parkiranje na suhi travi lahko nevarno?

Marsikdo med izletom ali obiskom narave avtomobil brez pomisleka parkira na travniku ali ob robu gozdne poti. Prav to pa je lahko v času suše zelo nevarno. Po daljši vožnji se izpušni sistem vozila, predvsem katalizator, segreje na zelo visoke temperature. Če je pod avtomobilom suha trava ali drugo izsušeno rastlinje, se lahko zaradi vročine vname. Na to opozarjajo tudi okoljski strokovnjaki, ki se s podobnimi požari srečujejo skoraj vsako poletje.

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Nevarnost je večja, kot si mislite

Takšni požari niso le teoretična možnost. Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) je človeška neprevidnost še vedno eden najpogostejših vzrokov za nastanek požarov v naravi. V obdobjih suše in visokih temperatur se lahko ogenj razširi že v nekaj minutah, še posebej ob vetrovnem vremenu. Zato strokovnjaki priporočajo, da vozila nikoli ne parkirate na suhi travi, njivah ali drugi izsušeni vegetaciji, temveč vedno na asfaltu, betonu, pesku ali drugih utrjenih površinah.

V teh dneh je potrebna dodatna previdnost

Kot opozarja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je v času velike požarne ogroženosti potrebna dodatna previdnost pri vseh dejavnostih v naravi. Poleg prepovedi kurjenja in odmetavanja gorečih predmetov je pomembno tudi, da razmišljamo o manj očitnih virih vžiga, med katere sodi tudi vroč avtomobil. Če se odpravljate na izlet, do jezera ali v gozd, si za parkiranje vzemite nekaj dodatnih minut. Parkiranje na urejenem parkirišču je lahko preprost ukrep, ki prepreči požar in veliko materialno škodo.

icon-expand V obdobjih suše in visokih temperatur se lahko ogenj razširi že v nekaj minutah. FOTO: Adobe Stock