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Učinkovitost zaščitnih senčnikov za vetrobransko steklo je odvisna tudi od pravilne postavitve.
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Trik, zaradi katerega senčnik na vetrobranskem steklu ne bo več padal

L.G.
27. 07. 2026 03.22
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Poleti se marsikateri voznik vsak dan sooča z isto težavo. Namestite odsevni senčnik na vetrobransko steklo, zapustite avto, ko se vrnete, pa ga najdete zmečkanega na sedežu. Sonce pa je medtem kabino znova spremenilo v pravo pečico.

Če ste mislili, da so krivi slabi pritrdilni priseski ali nekakovosten senčnik, se motite. Kot poroča srbski portal Kurir, je težavo mogoče rešiti z zelo preprostim trikom, za katerega ne potrebujete nobenih dodatkov.

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Večina voznikov dela isto napako

Najpogostejši način uporabe senčnika je, da ga pritrdimo na steklo z vakuumski priseski in upamo, da bo ostal na svojem mestu. Toda v vročih poletnih dneh se zrak v priseskih segreje, oprijem oslabi in senčnik začne drseti ali pade na tla.

Učinkovitost zaščitnih senčnikov za vetrobransko steklo je odvisna tudi od pravilne postavitve.
Učinkovitost zaščitnih senčnikov za vetrobransko steklo je odvisna tudi od pravilne postavitve. FOTO: Shutterstock

Uporabite senčnike, ki jih že imate v avtu

Ko namestite odsevno zaščito na vetrobransko steklo, spustite sončna senčnika nad voznikom in sovoznikom. Tako boste zaščito dodatno pritisnili ob steklo in preprečili, da bi zaradi vročine ali popuščanja priseskov zdrsnila na sedeže. Pri reviji Road & Track so zapisali, da spuščena sončna senčnika pomagata "zakleniti" zgornji del zaščite ob vetrobransko steklo, kar izboljša zaščito pred vročino in UV-žarki.

Pomembno je tudi, kako ga obrnete

Veliko ljudi ne ve, da je učinkovitost odvisna tudi od pravilne postavitve. Odsevna oziroma srebrna stran mora biti obrnjena proti zunanji strani vozila, torej proti soncu. Tako lahko odbija del sončnega sevanja, še preden to segreje armaturno ploščo in notranjost vozila. Če je senčnik obrnjen narobe, bo zaščita precej manj učinkovita.

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Zakaj se sploh splača uporabljati senčnik?

Po podatkih organizacije AAA lahko temperatura v parkiranem vozilu že po 40 minutah na 27 stopinj Celzija zunanje temperature preseže 49 stopinj Celzija, površine v notranjosti pa se lahko segrejejo na skoraj 93 stopinj Celzija. Takšna vročina ne povzroča le nelagodja, ampak dolgoročno škoduje tudi armaturni plošči, sedežem, elektroniki in drugim materialom.

Več raziskav in praktičnih testov je pokazalo, da lahko kakovosten senčnik občutno zmanjša segrevanje notranjosti vozila. Po navedbah različnih avtomobilskih strokovnjakov se lahko temperature nekaterih površin znižajo tudi za več deset stopinj, predvsem na armaturni plošči in volanu.

Odsevna oziroma srebrna stran mora biti obrnjena proti zunanji strani vozila, torej proti soncu.
Odsevna oziroma srebrna stran mora biti obrnjena proti zunanji strani vozila, torej proti soncu. FOTO: Shutterstock

Še trije koristni nasveti za hladnejši avto

Poleg uporabe senčnika strokovnjaki priporočajo še nekaj preprostih ukrepov:
- parkirajte v senci, kadar je to mogoče;
- redno čistite notranjo stran vetrobranskega stekla, saj se priseski bolje oprimejo čiste površine;
- izberite senčnik, ki čim bolje prekrije celotno steklo, saj so izgube toplote skozi nezaščitene dele precej večje.

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Čeprav se zdi nepomembno, lahko spuščena sončna senčnika rešijo eno najbolj nadležnih poletnih težav. Naslednjič, ko boste namestili odsevni senčnik, ga preprosto dodatno stisnite z vgrajenima senčnikoma v avtu. Vaš volan bo manj vroč, kabina prijetnejša, senčnik pa bo ostal tam, kjer mora biti.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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