Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet

Henry John Surtees je sin prvaka formule 1 Johna Surteesa, ki je leta 1964 postal svetovni prvak. Henry, rojen leta 1991 v Angliji, je podedoval očetovo ljubezen do avtomobilizma. Že kot otrok je kazal velik talent za dirkanje. Njegova mladost in želja po zmagi sta ga uvrstila med obetavne dirkače. Vsaka dirka je pokazala njegovo nadarjenost in predanost dirkanju.

Impresivni rezultati na začetku dirkaške poti

Njegova dirkaška pot se je začela leta 2006. Že prvo leto je zmagal trikrat in bil šestkrat na stopničkah, končal je na 3. mestu. Potem je vozil formulo BMW, zmagal in bil na prvem štartnem mestu. Sezono je končal na 6. mestu. Hitro se je naučil voziti nove dirkalnike. Leta 2008 je vozil britansko formulo Renault in bil na dirki v Silverstonu tretji. Na dirki formule 3 v Donington Parku je zmagal enkrat in bil enkrat drugi. To je pokazalo, da je sposoben premagati tudi bolj izkušene dirkače. Leta 2009 je tekmoval v formuli 2. V Brands Hatchu je bil tretji, v Brnu pa je bil na prvem štartnem mestu. Ti uspehi so napovedovali lepo dirkaško prihodnost.

Zakaj je ugasnila zvezda?

19. julija 2009 se je na dirkališču Brands Hatch zgodila tragedija. Med dirko se je z dirkalnika drugega voznika odtrgalo kolo. To se je s hitrostjo okoli 300 km/h zaletelo v Henryja. Zaradi močnega udarca je Henry takoj izgubil zavest in njegov dirkalnik je nekontrolirano zletel v ograjo. Kljub hitri pomoči v bolnišnici so lahko zdravniki le potrdili njegovo smrt zaradi hudih poškodb glave. Ta nesreča je šokirala svet motošporta in poudarila, da je bila varnost v tistem času nezadostna. To je bil težak konec za mladega dirkača in ostaja boleča izguba za vse ljubitelje motošporta. Dogodek nas je opomnil na nevarnosti v tem športu.

Nesreča, ki je rešila življenja

Po prezgodnji smrti mladega voznika je njegov oče, John Surtees, leta 2010 ustanovil Henry Surtees Foundation. Fundacija pomaga ljudem s poškodbami možganov in podpira izboljšanje varnosti v motošportu. Cilj je preprečiti podobne nesreče. Njegova smrt je prinesla pomembne spremembe v dirkanju. Uvedli so višje stranice okoli voznika in poskrbeli, da se kolesa ne odlepijo. Zaradi njega so dirke danes varnejše.

