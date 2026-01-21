Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej

Toyota je uradno potrdila prihod najzmogljivejšega Land Cruiserja v evropski prostor, vendar z velikim "ampak", poroča Index.hr. Hibridni Land Cruiser 300, ki je bil premierno predstavljen na Bližnjem vzhodu, bo na voljo le v omejenem delu vzhodne Evrope. Zahodni trgi – vključno z večino držav EU – pa bodo ostali brez tega impresivnega SUV-ja. Toyota tako nadaljuje strategijo, v kateri zahodnim kupcem ponuja predvsem Lexus LX in novejši Land Cruiser 250, medtem ko robustni LC300 ostaja rezerviran za regije, kjer je povpraševanje po pravih terenskih vozilih večje.

Najmočnejši Land Cruiser v zgodovini

Hibridna različica Land Cruiserja 300 predstavlja vrh ponudbe. Poganja jo kombinacija: 3,5-litrskega V6 biturbo motorja, elektromotorja, 10-stopenjskega samodejnega menjalnika, štirikolesnega pogona. Skupna moč znaša impresivnih 457 KM in 790 Nm navora, kar ga postavlja na sam vrh Toyotine terenske flote. Toyota poudarja, da ta "zmogljiv hibrid" pospešuje do 40 % bolje kot dizelska različica s 3,3-litrskim motorjem. Elektromotor izboljša odzivnost in omogoča kratko vožnjo izključno na elektriko – do hitrosti 30 km/h. Energija je shranjena v NiMH bateriji, ki je zaščitena v vodoodpornem ohišju, zato vozilo ohranja vse terenske sposobnosti, vključno z brodenjem do 700 mm.

Terenska tehnologija ostaja brez kompromisov

Toyota zagotavlja, da je bil hibridni LC300 testiran v najtežjih razmerah po svetu. Opremljen je z električnim servo volanom in celotnim naborom terenskih sistemov: MultiTerrain Select Crawl Control Downhill Assist Control MultiTerrain Monitor Gre za enega najbolj naprednih terenskih hibridov, kar jih je Toyota kdaj izdelala.

Tri različice za evropske kupce

Land Cruiser 300 Hybrid bo v vzhodni Evropi na voljo v izvedbah VX, ZX in GR Sport. Vse različice imajo pet sedežev, brez možnosti tretje vrste.

VX – bogata osnovna oprema

Že vstopni model vključuje: 18-palčna platišča, električna prtljažna vrata, LED osvetlitev, dva 12,3-palčna zaslona, JBL ozvočenje s 14 zvočniki, štiripodročno klimo, ogrevan volan, električno nastavljive sedeže, 1500-vatno vtičnico.

ZX – več udobja in tehnologije

Različica ZX dodaja: prilagodljivo vzmetenje, pet načinov vožnje, projekcijski zaslon, zadnji diferencial z omejenim zdrsom.

GR Sport – najbolj terenska izbira

GR Sport prinaša agresivnejši videz in napredni eKDSS, ki omogoča odklop stabilizatorjev za boljšo artikulacijo koles na zahtevnem terenu.

Kje bo na voljo in koliko bo stal?

Toyota je potrdila, da bo Land Cruiser 300 Hybrid na izbrane vzhodnoevropske trge prišel januarja 2026, vendar seznam držav še ni razkrit. Za orientacijo: v Združenih arabskih emiratih se hibridna različica začne pri približno 92.000 evrih. LC300 sicer ni popolna novost v Evropi – od leta 2021 je že na voljo v državah, kot so Ukrajina, Gruzija, Armenija in Azerbajdžan. Zelo verjetno je, da bo prav ta regija tudi prva prejela najmočnejšo hibridno izvedbo. Toyota Land Cruiser 300 Hybrid predstavlja vrhunec Toyotine terenske tehnologije in najmočnejši Land Cruiser v zgodovini. A kljub velikemu zanimanju bo dostopen le omejenemu delu Evrope. Zahodni kupci bodo morali počakati – ali pa se ozreti proti manjšemu LC250 ali luksuznemu Lexusu LX.

