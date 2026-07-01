To morate vedeti, če vas na cesti ujame poletna nevihta

Zadnje dni po Evropi in tudi v Sloveniji vse pogosteje spremljamo nenadne, kratkotrajne, a izjemno silovite poletne nevihte. Kot opozarjajo meteorološke analize vremenskih portalov, se nad srednjo Evropo vzpostavlja vse bolj nestabilen zračni vzorec, ki omogoča hitre prehode iz mirnega, vročega vremena v lokalna neurja z močnimi nalivi, strelami in sunki vetra. Takšne razmere so še posebej nevarne v prometu, saj voznike pogosto ujamejo nepripravljene – suha cesta se lahko v nekaj minutah spremeni v spolzko površino z močno zmanjšano vidljivostjo. Prav zato strokovnjaki za prometno varnost poudarjajo, da poletne nevihte niso več izjema, temveč vse pogostejši del poletja, ki ga je treba jemati resno.

icon-expand Vožnja v dežju in ob nenadnih poletnih nevihtah zahteva več previdnosti kot običajna vožnja. FOTO: Shutterstock

Priprava na vožnjo: majhni koraki, ki rešujejo življenja

Strokovnjaki iz organizacij AAA in AARP poudarjajo, da se varna vožnja v slabem vremenu začne že pred odhodom na pot. Najpomembnejši ukrepi: - preverite stanje brisalcev in tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla - poskrbite za ustrezno globino profila pnevmatik - preverite delovanje vseh luči - odstranite rosenje z notranje strani stekel Slabe pnevmatike bistveno povečajo tveganje za izgubo oprijema na mokri cesti, kar je eden glavnih vzrokov za zdrs vozila.

Vožnja v dežju: vidljivost in mirnost sta ključni

Ko se začne dež, je prva in najpomembnejša stvar takojšnja uporaba brisalcev (brisalci vetrobranskega stekla). Kot poudarjajo strokovnjaki, se vidljivost v močnem nalivu lahko poslabša v nekaj sekundah, zato je hitra reakcija ključna. - zmanjšajte hitrost vožnje - povečajte varnostno razdaljo - vozite tekoče, brez sunkovitih gibov - izogibajte se nenadnemu zaviranju Večina voznikov v dežju še vedno vozi prehitro glede na razmere, kar močno poveča možnost prometnih nesreč.

icon-expand Ustavljanje na avtocesti med točo FOTO: Bralec Robert

Luči: obveznost in varnost

V Sloveniji je uporaba zasenčenih žarometov ob zmanjšani vidljivosti zakonsko obvezna, vendar strokovnjaki ACI (Automobile Club d'Italia) poudarjajo, da gre tudi za osnovno prometno kulturo. Luči niso pomembne samo zato, da voznik vidi cesto, ampak tudi zato, da ga drugi udeleženci v prometu pravočasno opazijo – še posebej v nalivih in ob močnih vodnih zavesah izpod koles.

Zdrs vozila: ko avto izgubi stik s cesto

Ena največjih nevarnosti v dežju je zdrs vozila (akvaplaning), ko pnevmatike izgubijo stik s cestiščem in vozilo začne drseti po vodni plasti. V takšni situaciji je ključno: - ne zavirati sunkovito - ne obračati ostro volana - postopno spustiti pedal za plin - ostati miren in počakati na povrnitev oprijema

icon-expand Najbolj nevarne so ravno poletne nevihte, ki pridejo hitro in brez opozorila. FOTO: Shutterstock

Ko vas ujame nenadna poletna nevihta

Najbolj nevarne so ravno poletne nevihte, ki pridejo hitro in brez opozorila. V nekaj minutah se lahko razmere popolnoma spremenijo – od suhe ceste do močnega naliva z zelo slabo vidljivostjo. Če vas nevihta ujame med vožnjo: - poiščite varno mesto za ustavitev, če je vidljivost preveč slaba (vendar ne na avtocesti!) - ne ustavljajte pod drevesi ali podvozi - vklopite varnostne utripalke - počakajte, da najhujši naliv mine Slovenska policija opozarja, da je v primeru neurja ali toče na avtocesti ustavljanje v predorih, podvozih ali pod nadvozi izjemno nevarno in prepovedano, saj lahko povzroči zastoje in verižne prometne nesreče. Voznikom svetujejo, da v takšnih razmerah nadaljujejo vožnjo do najbližjega izvoza in poiščejo varno mesto za ustavitev zunaj vozišča. Policija dodatno poudarja, da je ustavljanje na odstavnem pasu v neurju tvegano, obračanje ali vzvratna vožnja pa lahko povzročita hude nesreče.

Najpogostejše napake voznikov

Strokovnjaki in varnostne organizacije opozarjajo na tipične napake: - prehitra vožnja glede na razmere - uporaba tempomata (cruise control) v dežju - premajhna varnostna razdalja - nenadni manevri in zaviranja Vožnja v dežju in poletnih nevihtah zahteva predvsem potrpežljivost in prilagoditev razmeram. Kot poudarjajo prometni strokovnjaki, varnost ni odvisna od hitrosti, temveč od sposobnosti prilagoditve razmeram na cesti. V času vse pogostejših nenadnih neviht je previdnost na cesti pomembnejša kot kadarkoli prej.

Preberi še Največja napaka pri parkiranju med nevihto: lahko uniči vaš avto

Preberi še To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.