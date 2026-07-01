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To morate vedeti, če vas na cesti ujame poletna nevihta

B.R.
01. 07. 2026 18.55
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Vožnja v dežju in ob nenadnih poletnih nevihtah zahteva več previdnosti kot običajna vožnja. Mokra cesta, zmanjšana vidljivost in možnost zdrsa vozila hitro spremenijo razmere v nevarne, zato je pomembno, da vozniki vedo, kaj storiti v teh trenutkih.

Zadnje dni po Evropi in tudi v Sloveniji vse pogosteje spremljamo nenadne, kratkotrajne, a izjemno silovite poletne nevihte. Kot opozarjajo meteorološke analize vremenskih portalov, se nad srednjo Evropo vzpostavlja vse bolj nestabilen zračni vzorec, ki omogoča hitre prehode iz mirnega, vročega vremena v lokalna neurja z močnimi nalivi, strelami in sunki vetra.

Takšne razmere so še posebej nevarne v prometu, saj voznike pogosto ujamejo nepripravljene – suha cesta se lahko v nekaj minutah spremeni v spolzko površino z močno zmanjšano vidljivostjo. Prav zato strokovnjaki za prometno varnost poudarjajo, da poletne nevihte niso več izjema, temveč vse pogostejši del poletja, ki ga je treba jemati resno.

Vožnja v dežju in ob nenadnih poletnih nevihtah zahteva več previdnosti kot običajna vožnja.
Vožnja v dežju in ob nenadnih poletnih nevihtah zahteva več previdnosti kot običajna vožnja. FOTO: Shutterstock

Priprava na vožnjo: majhni koraki, ki rešujejo življenja

Strokovnjaki iz organizacij AAA in AARP poudarjajo, da se varna vožnja v slabem vremenu začne že pred odhodom na pot.

Najpomembnejši ukrepi:

- preverite stanje brisalcev in tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla

- poskrbite za ustrezno globino profila pnevmatik

- preverite delovanje vseh luči

- odstranite rosenje z notranje strani stekel

Slabe pnevmatike bistveno povečajo tveganje za izgubo oprijema na mokri cesti, kar je eden glavnih vzrokov za zdrs vozila.

Vožnja v dežju: vidljivost in mirnost sta ključni

Ko se začne dež, je prva in najpomembnejša stvar takojšnja uporaba brisalcev (brisalci vetrobranskega stekla). Kot poudarjajo strokovnjaki, se vidljivost v močnem nalivu lahko poslabša v nekaj sekundah, zato je hitra reakcija ključna.

- zmanjšajte hitrost vožnje

- povečajte varnostno razdaljo

- vozite tekoče, brez sunkovitih gibov

- izogibajte se nenadnemu zaviranju

Večina voznikov v dežju še vedno vozi prehitro glede na razmere, kar močno poveča možnost prometnih nesreč.

Ustavljanje na avtocesti med točo
Ustavljanje na avtocesti med točo FOTO: Bralec Robert

Luči: obveznost in varnost

V Sloveniji je uporaba zasenčenih žarometov ob zmanjšani vidljivosti zakonsko obvezna, vendar strokovnjaki ACI (Automobile Club d'Italia) poudarjajo, da gre tudi za osnovno prometno kulturo.

Luči niso pomembne samo zato, da voznik vidi cesto, ampak tudi zato, da ga drugi udeleženci v prometu pravočasno opazijo – še posebej v nalivih in ob močnih vodnih zavesah izpod koles.

Zdrs vozila: ko avto izgubi stik s cesto

Ena največjih nevarnosti v dežju je zdrs vozila (akvaplaning), ko pnevmatike izgubijo stik s cestiščem in vozilo začne drseti po vodni plasti.

V takšni situaciji je ključno:

- ne zavirati sunkovito

- ne obračati ostro volana

- postopno spustiti pedal za plin

- ostati miren in počakati na povrnitev oprijema

Najbolj nevarne so ravno poletne nevihte, ki pridejo hitro in brez opozorila.
Najbolj nevarne so ravno poletne nevihte, ki pridejo hitro in brez opozorila. FOTO: Shutterstock

Ko vas ujame nenadna poletna nevihta

Najbolj nevarne so ravno poletne nevihte, ki pridejo hitro in brez opozorila. V nekaj minutah se lahko razmere popolnoma spremenijo – od suhe ceste do močnega naliva z zelo slabo vidljivostjo.

Če vas nevihta ujame med vožnjo:

- poiščite varno mesto za ustavitev, če je vidljivost preveč slaba (vendar ne na avtocesti!)

- ne ustavljajte pod drevesi ali podvozi

- vklopite varnostne utripalke

- počakajte, da najhujši naliv mine

Slovenska policija opozarja, da je v primeru neurja ali toče na avtocesti ustavljanje v predorih, podvozih ali pod nadvozi izjemno nevarno in prepovedano, saj lahko povzroči zastoje in verižne prometne nesreče.

Voznikom svetujejo, da v takšnih razmerah nadaljujejo vožnjo do najbližjega izvoza in poiščejo varno mesto za ustavitev zunaj vozišča. Policija dodatno poudarja, da je ustavljanje na odstavnem pasu v neurju tvegano, obračanje ali vzvratna vožnja pa lahko povzročita hude nesreče.

Najpogostejše napake voznikov

Strokovnjaki in varnostne organizacije opozarjajo na tipične napake:

- prehitra vožnja glede na razmere

- uporaba tempomata (cruise control) v dežju

- premajhna varnostna razdalja

- nenadni manevri in zaviranja

Vožnja v dežju in poletnih nevihtah zahteva predvsem potrpežljivost in prilagoditev razmeram. Kot poudarjajo prometni strokovnjaki, varnost ni odvisna od hitrosti, temveč od sposobnosti prilagoditve razmeram na cesti. V času vse pogostejših nenadnih neviht je previdnost na cesti pomembnejša kot kadarkoli prej.

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Viri: AAA (American Automobile Association), AARP Driver Safety, ACI (Automobile Club d'Italia)

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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