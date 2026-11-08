Konec velike Tesline zgodbe? Musk ima za Cybertruck povsem drugačne načrte

Tesla spreminja načrte za Cybertruck

Tesla načrtuje postopno zmanjšanje proizvodnje električnega poltovornjaka Cybertruck v svoji tovarni Gigafactory Texas. Po napovedih naj bi se to zgodilo okoli sredine leta 2027, proizvodne zmogljivosti pa želi podjetje nameniti drugemu projektu – avtonomnemu vozilu Cybercab. Gre za pomembno spremembo v Teslini strategiji. Cybertruck je bil ob predstavitvi eden najodmevnejših avtomobilskih projektov podjetja, vendar očitno ne prinaša prodajnih rezultatov, ki bi upravičevali prvotne načrte. O načrtovani spremembi je 6. novembra 2026 poročal Reuters.

Cybertruck je obljubljal revolucijo, a kupci niso ostali navdušeni

icon-expand Cybertruck je obljubljal revolucijo, a kupci niso ostali navdušeni. FOTO: AP

Ko je Tesla leta 2019 prvič predstavila Cybertruck, je avtomobil takoj postal ena najbolj komentiranih novosti v avtomobilski industriji. Njegova oglata oblika, nerjaveče jeklo in futuristična podoba so bili precej drugačni od vsega, kar smo bili vajeni pri klasičnih poltovornjakih. Elon Musk je napovedoval izjemno povpraševanje in možnost proizvodnje do 250.000 vozil na leto. Toda pot od odmevne predstavitve do dejanske prodaje se je izkazala za precej zahtevnejšo. Cybertruck je na trg prišel konec leta 2023. Začetno zanimanje je bilo veliko, vendar so se prodajni rezultati pozneje poslabšali. Po podatkih raziskovalnega podjetja Cox Automotive, ki jih objavlja Kelley Blue Book, je Tesla leta 2024 v Združenih državah Amerike prodala približno 38.965 primerkov Cybertrucka. Leta 2025 je številka padla na 20.237 vozil, kar pomeni približno 48-odstotni upad. Za avtomobil, ki je bil zasnovan kot eden glavnih Teslinih prihodnjih prodajnih adutov, je to precejšen udarec.

Zakaj Teslin električni poltovornjak ni dosegel pričakovanj?

Razlogov za slabše rezultate je več. Eden najpomembnejših je cena. Cybertruck je bil ob prvotni predstavitvi napovedan kot razmeroma dostopen električni poltovornjak, vendar so se končne cene precej oddaljile od prvotnih obljub. Kupci so tako dobili tehnološko zanimivo, vendar drago vozilo, namenjeno precej ozkemu krogu uporabnikov. Težava je tudi njegova zasnova. Cybertruck je zaradi nenavadne oblike in velikih zunanjih površin iz nerjavnega jekla pritegnil veliko pozornosti, vendar takšen videz ni prepričal vseh kupcev. Ameriški trg poltovornjakov je namreč zelo konkurenčen, kupci pa pogosto dajejo prednost preverjenim modelom z dolgo tradicijo. Dodatno težavo so predstavljali vpoklici vozil in različne proizvodne pomanjkljivosti. Tesla je morala v posameznih primerih odpravljati napake, kar ni pripomoglo k zaupanju kupcev. Nemški avtomobilski medij electrive je že opozarjal na velik razkorak med prvotnimi proizvodnimi načrti in dejanskim povpraševanjem.

Cybercab: novi adut Elona Muska

icon-expand Cybercab: novi adut Elona Muska FOTO: Profimedia

Medtem ko Cybertruck izgublja zagon, Tesla vse več pozornosti namenja projektu Cybercab. Gre za majhno dvosedno električno vozilo, zasnovano za avtonomno vožnjo. Njegova posebnost je odsotnost običajnega voznikovega prostora. Nima klasičnega volana in stopalk, saj je predvideno, da bo vožnjo opravljal sistem za samostojno upravljanje vozila. Musk v tem projektu vidi pomemben del prihodnosti podjetja. Njegova zamisel je vzpostavitev mreže samovozečih taksijev, ki bi potnike prevažali brez človeškega voznika. Tesla bi tako poleg prodaje avtomobilov ustvarjala prihodke tudi s prevoznimi storitvami. Toda takšna prihodnost ni samoumevna. Avtonomna vozila morajo izpolnjevati stroge varnostne zahteve, njihovo delovanje pa je odvisno tudi od zakonodaje in dovoljenj pristojnih organov. Prav tu se skriva eden največjih izzivov Tesle. Tehnološka rešitev, ki deluje na predstavitvi, še ne pomeni, da je že pripravljena za varno in množično uporabo v vsakdanjem prometu.

Ali električni poltovornjaki nimajo prihodnosti?

Težave Cybertrucka nikakor ne pomenijo, da električni poltovornjaki nimajo prihodnosti. Pomenijo pa, da električni pogon in nenavadna tehnologija sama po sebi nista dovolj za uspeh na trgu. Kupci pri takšnih vozilih pričakujejo predvsem uporabnost, vzdržljivost, primerno ceno, doseg in možnost uporabe pri vsakodnevnem delu. Pomembna sta tudi dostop do polnilne infrastrukture in čas, potreben za polnjenje. Posebnost ameriškega trga je, da so poltovornjaki pogosto tudi del delovne opreme. Lastniki jih uporabljajo za vleko prikolic, prevoz materiala in vožnjo po zahtevnejšem terenu. Vozilo mora zato izpolnjevati precej več zahtev kot zgolj zagotavljati zanimivo tehnološko izkušnjo. Primer Cybertrucka je pomemben opomin tudi drugim proizvajalcem: uspeh električnega avtomobila je odvisen predvsem od tega, kako dobro zadovoljuje dejanske potrebe uporabnikov.

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