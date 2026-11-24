1. Zdravila, ki ne prenesejo nizkih temperatur

Med najpomembnejšimi stvarmi, ki jih pozimi ne bi smeli puščati v avtomobilu, so zdravila. Čeprav se morda zdi, da nekaj ur na mrazu ne more povzročiti večje škode, lahko neustrezna temperatura vpliva na njihovo sestavo in učinkovitost. Posebej občutljiva so nekatera tekoča zdravila, pripravki v obliki suspenzij in zdravila, ki zahtevajo natančno določene pogoje shranjevanja. Pomemben primer je inzulin, ki ne sme zmrzniti, saj lahko zamrzovanje poškoduje njegovo sestavo in zmanjša učinkovitost. Avstrijski zvezni urad za varnost v zdravstvu (BASG) opozarja, da lahko zamrzovanje nekaterih zdravil uniči njihove učinkovine. Zato zdravil ni priporočljivo čez noč puščati v avtomobilu, še posebej ob temperaturah pod ničlo. Če morate zdravila prevažati, preverite navodila za shranjevanje na embalaži. Pri občutljivejših pripravkih se o ustreznem načinu prevoza posvetujte s farmacevtom.

icon-expand Med najpomembnejšimi stvarmi, ki jih pozimi ne bi smeli puščati v avtomobilu, so zdravila. FOTO: AdobeStock

2. Mobilni telefoni, prenosniki in druge elektronske naprave

Telefon, tablični računalnik ali prenosnik so predmeti, ki jih pogosto pozabimo v avtomobilu. Pozimi je to lahko slaba odločitev, saj nizke temperature vplivajo predvsem na delovanje baterij. Večina sodobnih prenosnih naprav uporablja litij-ionske baterije. Ob nizkih temperaturah se njihova zmogljivost začasno zmanjša, zato se lahko baterija prazni hitreje, naprava pa deluje počasneje ali se celo nepričakovano izklopi. Nemški Zvezni urad za okolje (Umweltbundesamt) opozarja, da lahko dolgotrajna izpostavljenost zelo nizkim temperaturam skrajša življenjsko dobo litij-ionskih baterij. Za njihovo shranjevanje priporoča zmerne temperature, približno med 10 in 25 stopinjami Celzija. Posebno previdni bodite, ko hladno napravo prinesete v ogrevan prostor. Zaradi hitre temperaturne spremembe se lahko na njeni površini in v notranjosti pojavi kondenzacija. Vlaga lahko poškoduje elektronske komponente. Zato naprave ne vključite in ne priključite takoj na polnilnik. Najprej počakajte, da se postopoma ogreje na sobno temperaturo in se morebitna vlaga posuši.

icon-expand Telefon, tablični računalnik ali prenosnik so predmeti, ki jih pogosto pozabimo v avtomobilu. FOTO: Shutterstock

3. Pijače v pločevinkah in steklenicah

Če v avtomobilu pogosto puščate plastenko vode, pločevinko gazirane pijače ali steklenico soka, bodite pozorni na temperaturo. Ko tekočina zmrzne, se njen volumen poveča. V zaprti posodi lahko zaradi širjenja nastane velik pritisk, zato lahko pločevinka poči, steklenica se razbije, vsebina pa se razlije po notranjosti avtomobila. Pri gaziranih pijačah je tveganje še izrazitejše zaradi dodatnega pritiska ogljikovega dioksida. Če pločevinka ali steklenica poči, lahko sladkorna tekočina poškoduje oblazinjenje, preproge in druge površine. Težava ni omejena samo na pijače. Podobno se lahko zgodi tudi z drugimi tekočinami, ki vsebujejo veliko vode. Zato je najbolje, da plastenke in pločevinke ob prihodu na cilj vzamete iz avtomobila, zlasti če vremenska napoved napoveduje nočne temperature pod ničlo.

4. Očala in sončna očala

Tudi očala niso povsem odporna proti zimskemu mrazu. Posebej občutljivi so nekateri plastični okvirji, ki lahko pri zelo nizkih temperaturah postanejo manj prožni in bolj krhki. Če jih pustimo v avtomobilu čez noč, jih lahko ob naslednjem rokovanju lažje poškodujemo. Dodatno tveganje predstavljajo nenadne temperaturne spremembe, saj lahko povzročijo obremenitve materialov. Očala zato raje shranjujte v zaščitnem etuiju in jih vzemite s seboj. To velja tako za korekcijska kot za sončna očala, ki jih pogosto pozabimo v predalu avtomobila.

icon-expand Tudi očala niso povsem odporna proti zimskemu mrazu. FOTO: Adobe Stock

5. Glasbila in predmeti iz lesa

Če v avtomobilu prevažate kitaro, violino ali drugo glasbilo, ga pozimi ne puščajte v vozilu dlje, kot je nujno potrebno. Les je naravni material, ki se odziva na spremembe temperature in vlažnosti. Ob neugodnih razmerah se lahko krči, razteza ali celo razpoka. Težave lahko nastanejo tudi pri lepilih, lakiranih površinah in drugih občutljivih delih glasbila. Pri glasbilih je pomembno tudi, da jih po prihodu v topel prostor ne izpostavimo takoj visoki temperaturi. Če je bilo glasbilo dlje časa na mrazu, ga pustimo, da se postopoma prilagodi sobnim razmeram. Enako velja za nekatere druge lesene predmete, ki so občutljivi na hitre spremembe temperature in vlage.

6. Kozmetični izdelki in izdelki za osebno nego

V avtomobilu se pogosto znajdejo krema za roke, balzam za ustnice, obrazna krema ali drugi izdelki za osebno nego. Čeprav se zdijo precej odporni, lahko ekstremne temperature vplivajo na njihovo sestavo. Pri nekaterih kozmetičnih izdelkih lahko zmrzovanje povzroči ločevanje sestavin, spremembo teksture ali spremembo njihovega videza. Po odtajanju izdelek zato ni nujno več enak kot pred izpostavljenostjo mrazu. Posebej previdni bodite pri izdelkih, katerih učinkovitost je odvisna od stabilne sestave. To velja tudi za nekatere zaščitne kreme in posebne pripravke za nego kože. Če opazite nenavadno spremembo vonja, barve ali konsistence, izdelka ne uporabljajte, dokler ne preverite priporočil proizvajalca.

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7. Čistila in druge tekočine v embalaži

Ste v avtomobilu že kdaj pozabili čistilo za steklo, sredstvo za čiščenje površin ali drugo gospodinjsko tekočino? Pozimi lahko takšna navada povzroči precej nevšečnosti. Nekatere tekočine vsebujejo veliko vode in lahko pri dovolj nizkih temperaturah zmrznejo. Pri tem se povečata njihov volumen in pritisk v embalaži, kar lahko povzroči poškodbe plastenke, zamaška ali razlitje. Pri nekaterih čistilih lahko zmrzovanje vpliva tudi na njihovo sestavo in uporabnost. Zato vedno preverite temperaturo shranjevanja, ki jo priporoča proizvajalec. Posebno pozornost namenite tekočini za čiščenje vetrobranskega stekla. Ta mora biti prilagojena zimskim temperaturam. Če uporabljate neustrezno tekočino, lahko ta zmrzne v posodi ali napeljavi in ovira čiščenje vetrobranskega stekla ravno takrat, ko je dobra vidljivost najpomembnejša.

icon-expand Posebno pozornost si zasluži oprema, ki jo starši pogosto puščajo v avtomobilu. FOTO: Adobe Stock

8. Živila in živila v stekleni embalaži

Morda se zdi, da je pozimi avtomobil primeren prostor za začasno shranjevanje živil, saj je v njem hladneje kot v ogrevanem stanovanju. Toda nizke temperature lahko povzročijo težave tudi pri hrani. Živila z visoko vsebnostjo vode lahko zmrznejo, pri čemer se spremeni njihova struktura. Posebej občutljiva so nekatero sadje in zelenjava, mlečni izdelki ter živila v steklenih posodah. Če tekočina v kozarcu zmrzne, se lahko razširi in povzroči pokanje steklene embalaže. Posledica je lahko razbita steklenica ali kozarec ter razlita vsebina. Pri konzervah je pomembno, da po zmrzovanju preverite njihovo stanje. Če je pločevinka napihnjena, poškodovana ali pušča, živila ne zaužijte. Zato avtomobila ne uporabljajte kot začasnega zimskega hladilnika. Živila po nakupu čim prej odnesite v primeren prostor.

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9. Otroški predmeti in oprema za dojenčke

Posebno pozornost si zasluži oprema, ki jo starši pogosto puščajo v avtomobilu. Med njo sodijo otroške stekleničke, tekoči pripravki, zdravila, elektronske naprave in drugi predmeti, ki so občutljivi na temperaturne spremembe. Pri otroških pripravkih je treba dosledno upoštevati navodila proizvajalca glede shranjevanja. Nepravilna temperatura lahko vpliva na njihovo kakovost, zato jih ni priporočljivo puščati v avtomobilu čez noč. Pomembno je tudi, da v vozilu nikoli ne puščamo otrok ali hišnih ljubljenčkov brez nadzora, niti za kratek čas. Hladen avtomobil se lahko hitro spremeni v nevarno okolje, zlasti ob zelo nizkih zunanjih temperaturah.

10. Rezervne baterije in zunanje baterijske naprave

Če imate v avtomobilu rezervne baterije, prenosno baterijo za polnjenje telefona ali druge naprave z litij-ionskimi baterijami, jih v času hudega mraza raje vzemite s seboj. Nizke temperature lahko vplivajo na njihovo zmogljivost, dolgotrajna izpostavljenost skrajnemu mrazu pa lahko skrajša njihovo življenjsko dobo. Posebej pomembno je, da hladnih baterij ne začnete takoj polniti. Ameriška avtomobilska organizacija AAA opozarja, da je treba elektronskim napravam po izpostavljenosti mrazu omogočiti postopno segrevanje, preden jih ponovno vključimo. Tako zmanjšamo tudi nevarnost poškodb zaradi kondenzacije. Če baterija kaže znake poškodb, je ne polnite in ne uporabljajte. Napihnjene, deformirane ali poškodovane litij-ionske baterije lahko predstavljajo nevarnost požara.

icon-expand Nizke temperature lahko vplivajo na njihovo zmogljivost. FOTO: Adobe Stock

Na kaj morate biti pozorni, ko pozimi zapustite avtomobil?

Ni treba, da iz avtomobila odstranite prav vsak predmet. Pomembno je predvsem, da prepoznate tiste, ki so občutljivi na nizke temperature, in jih ne puščate v vozilu dlje časa. Britanska zdravstvena ustanova King's College Hospital NHS Foundation Trust pri shranjevanju zdravil opozarja, da lahko neustrezne temperature vplivajo na njihovo sestavo in učinkovitost. Zato je treba vedno upoštevati navodila proizvajalca, tudi kadar gre za kratkotrajno shranjevanje ali prevoz. Preden avtomobil zaklenete, preverite predvsem: - ali ste s seboj vzeli zdravila in občutljive zdravstvene pripravke; - ali so v vozilu ostali telefon, prenosnik ali prenosna baterija za polnjenje; - ali ste odstranili plastenke, pločevinke in steklene posode s tekočino; - ali so v avtomobilu ostali občutljivi kozmetični izdelki; - ali ste iz vozila vzeli očala in druge občutljive osebne predmete. Zimski mraz ni nevaren samo za avtomobil, temveč tudi za številne predmete, ki jih vsakodnevno uporabljamo. Nekateri se poškodujejo že ob večurni izpostavljenosti temperaturam pod ničlo, pri drugih pa težave nastanejo šele po večkratnem ponavljanju temperaturnih sprememb. Zato je najbolje, da avtomobila ne uporabljamo kot dodatne shrambe. Nekaj sekund, ki jih namenimo preverjanju vsebine vozila pred odhodom, nas lahko obvaruje pred nepotrebnimi stroški in neprijetnimi presenečenji naslednje jutro.

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