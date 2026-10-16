Tatovi jih obožujejo: ta del avtomobila je vreden presenetljivo veliko

Katalizator je postal mamljiva tarča

Katalizator pomaga zmanjševati količino škodljivih snovi v izpušnih plinih, hkrati pa vsebuje platino, paladij in rodij. Prav zaradi teh kovin so katalizatorji že več let zanimivi za tatove. Nemški T-online opozarja, da je pri starejših avtomobilih katalizator pogosto nameščen tako, da je do njega mogoče razmeroma enostavno dostopati. Tat ga lahko odstrani v nekaj minutah, lastniku pa ostane precej višji strošek popravila.

Rodij je vrednejši od zlata

Posebej dragocen je rodij, ena najredkejših plemenitih kovin. Njegova cena se močno spreminja. T-online je v letošnjih objavah navajal približno 110.000 do 150.000 evrov za kilogram. Rodij se uporablja v avtomobilski industriji, kjer je skupaj s platino in paladijem del sistema za čiščenje izpušnih plinov. Čeprav ga je v posameznem katalizatorju malo, je njegova visoka vrednost eden od razlogov za zanimanje tatov.

icon-expand Katalizator je postal mamljiva tarča. FOTO: Adobe Stock

Na udaru so predvsem starejši avtomobili in hibridi

Med zanimivejšimi tarčami so starejši bencinski avtomobili in hibridi. T-online izpostavlja, da lahko njihovi katalizatorji vsebujejo več dragocenih kovin, pomembna pa je tudi njihova namestitev pod vozilom. Britanski GoCompare je med pogosto prizadetimi modeli izpostavil Toyoto Prius, Toyoto Auris in Lexus CT. Podatki se sicer nanašajo na Veliko Britanijo in določena obdobja, zato jih ni mogoče neposredno prenesti na vse evropske države.

Tudi dostavniki so privlačna tarča

Tatovi ne ciljajo samo osebnih avtomobilov. Pri dostavnikih in kombijih je katalizator pogosto še lažje dosegljiv, saj je podvozje višje od tal. T-online med primeri omenja Volkswagen Crafter in Mercedes-Benz Sprinter. Na problematiko kraje katalizatorjev pri višjih vozilih opozarja tudi QBE European Operations.

icon-expand Med zanimivejšimi tarčami so starejši bencinski avtomobili in hibridi. FOTO: Adobe Stock

Škoda za lastnika je lahko ogromna

Tatovi za ukraden katalizator dobijo le del njegove potencialne vrednosti, lastnik pa mora plačati nov del in delo mehanika. GoCompare opozarja, da lahko odstranitev traja le nekaj minut, posledice pa so za lastnika bistveno dražje. Na krajo lahko opozori nenadoma zelo glasen motor ali opozorilna lučka motorja. Če voznik sumi, da je bil katalizator odstranjen, je priporočljiv pregled vozila in prijava kraje policiji. Majhen del avtomobila je tako postal presenetljivo donosna tarča. Zaradi kombinacije dragocenih kovin, razmeroma lahkega dostopa in hitre odstranitve katalizatorjev tatovi nekaterih avtomobilov še vedno ne pustijo pri miru.

Preberi še Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.