Tatovi jih obožujejo: ta del avtomobila je vreden presenetljivo veliko

Katalizator je postal mamljiva tarča
Katalizator pomaga zmanjševati količino škodljivih snovi v izpušnih plinih, hkrati pa vsebuje platino, paladij in rodij. Prav zaradi teh kovin so katalizatorji že več let zanimivi za tatove.
Nemški T-online opozarja, da je pri starejših avtomobilih katalizator pogosto nameščen tako, da je do njega mogoče razmeroma enostavno dostopati. Tat ga lahko odstrani v nekaj minutah, lastniku pa ostane precej višji strošek popravila.
Rodij je vrednejši od zlata
Posebej dragocen je rodij, ena najredkejših plemenitih kovin. Njegova cena se močno spreminja. T-online je v letošnjih objavah navajal približno 110.000 do 150.000 evrov za kilogram.
Rodij se uporablja v avtomobilski industriji, kjer je skupaj s platino in paladijem del sistema za čiščenje izpušnih plinov. Čeprav ga je v posameznem katalizatorju malo, je njegova visoka vrednost eden od razlogov za zanimanje tatov.
Na udaru so predvsem starejši avtomobili in hibridi
Med zanimivejšimi tarčami so starejši bencinski avtomobili in hibridi. T-online izpostavlja, da lahko njihovi katalizatorji vsebujejo več dragocenih kovin, pomembna pa je tudi njihova namestitev pod vozilom.
Britanski GoCompare je med pogosto prizadetimi modeli izpostavil Toyoto Prius, Toyoto Auris in Lexus CT. Podatki se sicer nanašajo na Veliko Britanijo in določena obdobja, zato jih ni mogoče neposredno prenesti na vse evropske države.
Tudi dostavniki so privlačna tarča
Tatovi ne ciljajo samo osebnih avtomobilov. Pri dostavnikih in kombijih je katalizator pogosto še lažje dosegljiv, saj je podvozje višje od tal.
T-online med primeri omenja Volkswagen Crafter in Mercedes-Benz Sprinter. Na problematiko kraje katalizatorjev pri višjih vozilih opozarja tudi QBE European Operations.
Škoda za lastnika je lahko ogromna
Tatovi za ukraden katalizator dobijo le del njegove potencialne vrednosti, lastnik pa mora plačati nov del in delo mehanika. GoCompare opozarja, da lahko odstranitev traja le nekaj minut, posledice pa so za lastnika bistveno dražje.
Na krajo lahko opozori nenadoma zelo glasen motor ali opozorilna lučka motorja. Če voznik sumi, da je bil katalizator odstranjen, je priporočljiv pregled vozila in prijava kraje policiji.
Majhen del avtomobila je tako postal presenetljivo donosna tarča. Zaradi kombinacije dragocenih kovin, razmeroma lahkega dostopa in hitre odstranitve katalizatorjev tatovi nekaterih avtomobilov še vedno ne pustijo pri miru.
Viri: T-online, GoCompare, QBE European Operations, West Mercia Police, CARFAX
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