Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
KATALIZATOR
Visoki obrati

Tatovi jih obožujejo: ta del avtomobila je vreden presenetljivo veliko

B.R.
16. 10. 2026 03.15
0

Nekateri avtomobili so za tatove precej bolj zanimivi kot drugi. Razlog se skriva v delu vozila, na katerega večina voznikov niti ne pomisli, njegova vrednost pa je zaradi posebnih materialov presenetljivo visoka.

Izberite Moskisvet.com za svoj prednostni vir na Google.

Katalizator je postal mamljiva tarča

Katalizator pomaga zmanjševati količino škodljivih snovi v izpušnih plinih, hkrati pa vsebuje platino, paladij in rodij. Prav zaradi teh kovin so katalizatorji že več let zanimivi za tatove.

Nemški T-online opozarja, da je pri starejših avtomobilih katalizator pogosto nameščen tako, da je do njega mogoče razmeroma enostavno dostopati. Tat ga lahko odstrani v nekaj minutah, lastniku pa ostane precej višji strošek popravila.

Rodij je vrednejši od zlata

Posebej dragocen je rodij, ena najredkejših plemenitih kovin. Njegova cena se močno spreminja. T-online je v letošnjih objavah navajal približno 110.000 do 150.000 evrov za kilogram.

Rodij se uporablja v avtomobilski industriji, kjer je skupaj s platino in paladijem del sistema za čiščenje izpušnih plinov. Čeprav ga je v posameznem katalizatorju malo, je njegova visoka vrednost eden od razlogov za zanimanje tatov.

Katalizator je postal mamljiva tarča.
Katalizator je postal mamljiva tarča. FOTO: Adobe Stock

Na udaru so predvsem starejši avtomobili in hibridi

Med zanimivejšimi tarčami so starejši bencinski avtomobili in hibridi. T-online izpostavlja, da lahko njihovi katalizatorji vsebujejo več dragocenih kovin, pomembna pa je tudi njihova namestitev pod vozilom.

Britanski GoCompare je med pogosto prizadetimi modeli izpostavil Toyoto Prius, Toyoto Auris in Lexus CT. Podatki se sicer nanašajo na Veliko Britanijo in določena obdobja, zato jih ni mogoče neposredno prenesti na vse evropske države.

Tudi dostavniki so privlačna tarča

Tatovi ne ciljajo samo osebnih avtomobilov. Pri dostavnikih in kombijih je katalizator pogosto še lažje dosegljiv, saj je podvozje višje od tal.

T-online med primeri omenja Volkswagen Crafter in Mercedes-Benz Sprinter. Na problematiko kraje katalizatorjev pri višjih vozilih opozarja tudi QBE European Operations.

Med zanimivejšimi tarčami so starejši bencinski avtomobili in hibridi.
Med zanimivejšimi tarčami so starejši bencinski avtomobili in hibridi. FOTO: Adobe Stock

Škoda za lastnika je lahko ogromna

Tatovi za ukraden katalizator dobijo le del njegove potencialne vrednosti, lastnik pa mora plačati nov del in delo mehanika. GoCompare opozarja, da lahko odstranitev traja le nekaj minut, posledice pa so za lastnika bistveno dražje.

Na krajo lahko opozori nenadoma zelo glasen motor ali opozorilna lučka motorja. Če voznik sumi, da je bil katalizator odstranjen, je priporočljiv pregled vozila in prijava kraje policiji.

Majhen del avtomobila je tako postal presenetljivo donosna tarča. Zaradi kombinacije dragocenih kovin, razmeroma lahkega dostopa in hitre odstranitve katalizatorjev tatovi nekaterih avtomobilov še vedno ne pustijo pri miru.

Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
Preberi še
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: T-online, GoCompare, QBE European Operations, West Mercia Police, CARFAX

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
katalizator kraja avtomobila plemenite kovine avtomobilizem vzdrževanje vozil rodij avtomobilski deli vzdrževanje vozila avtomobili kraja avtomobilov avtomobilska varnost tatvina vzdrževanje avtomobila
Visoki obrati

Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?

Moskisvet.com Katera vozila so najbolj zanimiva na licitacijah in zakaj
24ur.com Nakup rabljenega vozila: Veste, na kaj morate biti pozorni?
Moskisvet.com Ste se kdaj spraševali, zakaj je na cesti vse več SUV-jev?
24ur.com 600 strani navodil in (ne)zaupanje, da bo avto ustavil sam
Moskisvet.com Vozniški užitek, kot ga daje le klasični V8
24ur.com Je športni avto lahko tudi okolju prijazen?
Moskisvet.com Zakaj nekateri vozniki na vzvratno ogledalo privežejo belo krpo?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2010