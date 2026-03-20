5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli zataknjene v auspuhu

S.B.
20. 03. 2026 04.00
Izpušna cev avtomobila (pogovorno auspuh) je običajno zadnji del izpušnega sistema, skozi katerega iz motorja izhajajo plini. Čeprav je njen namen preprost, mehaniki in lastniki vozil v praksi v njej včasih najdejo presenetljive stvari. Te lahko pridejo tja zaradi živali, potegavščin ali okvar samega izpušnega sistema. V nadaljevanju predstavljamo pet najbolj nenavadnih predmetov oziroma pojavov, ki so jih v izpušnih ceveh avtomobilov dejansko našli lastniki ali mehaniki.

Ptičje gnezdo

Ena najpogostejših, a hkrati nenavadnih najdb je gnezdo v izpušni cevi. Če vozilo dlje časa stoji na istem mestu (npr. na dvorišču ali parkirišču), lahko ptice izpuh prepoznajo kot:

- zaščito in varen prostor pred dežjem,

- ozko votlino, podobno naravnim luknjam v drevesih.

Zato začnejo vanj nositi travo, vejice in druge materiale, dokler ne nastane pravo gnezdo. Takšni primeri so bili večkrat dokumentirani na spletnih portalih in družbenih omrežjih, kjer lastniki avtomobilov pokažejo ptice, ki gnezdijo neposredno v izpušni cevi.

Oreški in zaloge hrane

V izpušnih ceveh so mehaniki našli tudi orehe, želode ali semena.

To se zgodi, ko:

- miši,

- veverice

- ali druge majhne živali

uporabijo izpušno cev kot skladišče hrane za zimo. Glodavci pogosto gradijo gnezda ali shranjujejo hrano v različnih votlinah vozila.

Takšne zaloge lahko povzročijo:

- delno zamašitev izpuha,

- neprijeten vonj,

- ali težave pri delovanju motorja.

FOTO: Adobe Stock

 

Majhne živali

V redkih primerih se v izpuhu znajdejo tudi žive ali mrtve živali.

Majhne živali lahko v izpušno cev zlezejo zaradi:

- toplote motorja,

- iskanja skrivališča,

- ali zaščite pred plenilci.

Zabeležen je bil tudi primer, ko je lastnik vozila v izpušni cevi našel majhnega mucka, ki je tja zlezel zaradi toplote in varnosti. Takšne situacije so sicer redke, vendar mehaniki poudarjajo, da lahko živali v vozilih povzročijo precejšnjo škodo.

Potegavščine – krompir, sadje ali drugi predmeti

Včasih je vzrok blokade izpuha tudi človeška potegavščina.

Znani so primeri, ko so ljudje v izpuh zataknili:

- krompir,

- banano,

- jabolko,

- ali druge predmete.

Takšna zapora lahko povzroči:

- slabše delovanje motorja,

- povečan pritisk v izpušnem sistemu,

- ali celo poškodbe nekaterih delov izpuha.

Prav zaradi možnosti vstavljanja tujih predmetov so bili razviti celo koncepti naprav, ki zaznajo tuje predmete v izpušni cevi in sprožijo opozorilo.

FOTO: Adobe Stock

"Lasem podobni" vlaknasti material iz izpuha

Ena bolj nenavadnih najdb je snov, ki izgleda kot lasje ali krzno, ki visi iz izpušne cevi.

V resnici pogosto ne gre za nič živega. Gre za:

- vlakna iz dušilca zvoka (mufflerja),

- material za dušenje hrupa v izpušnem sistemu.

Ko se dušilec poškoduje ali začne razpadati, lahko ta vlakna pridejo skozi izpušno cev in izgledajo kot šopi las. V enem od dokumentiranih primerov je lastnica vozila celo poklicala policijo, ker je mislila, da gre za človeške lase.

Zakaj se takšne stvari sploh znajdejo v izpuhu?

Najpogostejši razlogi so:

- dolgotrajno parkiranje vozila, zaradi česar živali uporabljajo izpuh kot zavetje,

- potegavščine ali vandalizem,

- naravne napake ali obraba izpušnega sistema,

- odpadki ali smeti, ki jih v cev potisne veter ali okolica.

Strokovnjaki zato priporočajo, da vozilo, ki stoji dlje časa, občasno pregledamo in pred zagonom preverimo, ali je izpušna cev prosta.

Čeprav se zdi izpušna cev majhen in nepomemben del avtomobila, se lahko v njej znajdejo presenetljive stvari, od ptičjih gnezd in oreškov do živali ali celo materiala iz samega dušilca. Takšne najdbe niso le zanimivost, ampak lahko tudi opozorijo na potencialne tehnične težave ali nevarnosti za vozilo.

izpušna cev nenavadne najdbe avtomobilizem živali v avtu vzdrževanje avtomobila
