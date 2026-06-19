Slovenec kupil Ferrari svojih sanj, leto pozneje pa doživel grd šok

Nakup sanjskega avtomobila se je za slovenskega kupca spremenil v pravo nočno moro. Po letih varčevanja si je privoščil rabljenega ferrarija iz Nemčije, leto dni pozneje pa ob registraciji izvedel, da je vozilo v evidencah označeno kot ukradeno. Kako je mogoče, da se je to zgodilo, kdo je dejanski lastnik avtomobila in na kaj morajo biti pozorni kupci vozil iz tujine? O primeru se je za 24UR ZVEČER pogovarjala novinarka Nuša Dekleva.

"To je uresničitev sanj, mogoče celo najstniških sanj," pojasnjuje Miloš Milač, namestnik odgovornega urednika revije Avtofokus, ki je primer podrobno preučil. Po njegovih besedah se je lastnik vozila obrnil na medij z dokumentacijo in opisom zapleta, ki ga ni pričakoval.

Kupec je ferrarija kupil pri trgovcu v Nemčiji, pri uvozu v Slovenijo pa je sodeloval tudi posrednik, ki naj bi zagotovil varen in transparenten postopek. Nakup vozil v tujini sicer ni nič nenavadnega. Samo lani je bilo v Slovenijo uvoženih skoraj 40.000 rabljenih osebnih avtomobilov.

Težave so se pojavile šele leto po nakupu. Ob registraciji vozila je kupec doživel šok: v evidencah je bil njegov ferrari označen kot ukraden.