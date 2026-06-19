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Slovenec kupil Ferrari svojih sanj, leto pozneje pa doživel grd šok

B.R.
19. 06. 2026 08.36
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Po letih trdega dela si je slovenski kupec, ki želi ostati anonimen, končno uresničil dolgoletne sanje. Kot velik ljubitelj avtomobilov si je lani privoščil rabljenega Ferrarija, vozilo, ki za številne avtomobilske navdušence predstavlja vrhunec uspeha in izpolnitev mladostnih želja.

Nakup sanjskega avtomobila se je za slovenskega kupca spremenil v pravo nočno moro. Po letih varčevanja si je privoščil rabljenega ferrarija iz Nemčije, leto dni pozneje pa ob registraciji izvedel, da je vozilo v evidencah označeno kot ukradeno. Kako je mogoče, da se je to zgodilo, kdo je dejanski lastnik avtomobila in na kaj morajo biti pozorni kupci vozil iz tujine? O primeru se je za 24UR ZVEČER pogovarjala novinarka Nuša Dekleva.

"To je uresničitev sanj, mogoče celo najstniških sanj," pojasnjuje Miloš Milač, namestnik odgovornega urednika revije Avtofokus, ki je primer podrobno preučil. Po njegovih besedah se je lastnik vozila obrnil na medij z dokumentacijo in opisom zapleta, ki ga ni pričakoval.

Kupec je ferrarija kupil pri trgovcu v Nemčiji, pri uvozu v Slovenijo pa je sodeloval tudi posrednik, ki naj bi zagotovil varen in transparenten postopek. Nakup vozil v tujini sicer ni nič nenavadnega. Samo lani je bilo v Slovenijo uvoženih skoraj 40.000 rabljenih osebnih avtomobilov.

Težave so se pojavile šele leto po nakupu. Ob registraciji vozila je kupec doživel šok: v evidencah je bil njegov ferrari označen kot ukraden.

Kot pojasnjujejo poznavalci primera, vozilo v času nakupa ni bilo ukradeno. Težava je nastala zaradi finančnega ozadja posla. Lastnik avtomobila naj bi bila nemška banka, trgovec pa zanjo očitno ni poravnal vseh obveznosti. Kljub temu je vozilo prodal naprej slovenskemu kupcu.

"Avto ni bil ukraden. Dejstvo pa je, da trgovec kupcu ni povedal vsega," opozarja Milač. Po njegovih besedah je trgovec po prodaji prenehal odplačevati obroke za vozilo. Ko je banka ugotovila, da dolgovi niso poravnani, je začela iskati svojo lastnino.

Banka je vozilo kot ukradeno prijavila šele po tem, ko je bilo že registrirano in uporabljano v Sloveniji. Takšni primeri sicer niso povsem osamljeni, opozarjajo strokovnjaki in policija.

Posebna težava je v tem, da se status vozila pogosto pokaže šele ob registraciji. Če je avtomobil vpisan v evropsko bazo ukradenih vozil, sistem ob registraciji samodejno sproži blokado. Do takrat pa lahko vozilo uspešno prestane tehnični pregled, saj tam praviloma ne preverjajo vseh mednarodnih evidenc.

"Šele pri registraciji se izpiše, da registracija ni mogoča, ker je vozilo označeno kot ukradeno. Težava je, da baze niso vedno pravočasno posodobljene oziroma se podatki vnesejo pozneje," pojasnjujejo strokovnjaki.

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