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Sekcijsko merjenje hitrosti
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Tukaj vas bodo lovili: novi radarji dobili zeleno luč na treh odsekih

B.R.
03. 09. 2026 11.11
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Sekcijsko merjenje hitrosti je naredilo pomemben korak naprej. Urad Republike Slovenije za meroslovje je zaključil prvo overitev treh od štirih sistemov iCar5, zato se lahko njihove meritve uporabljajo tudi v postopkih zaradi prekoračitve hitrosti.

Na teh treh odsekih je merjenje potrjeno

Kot je danes objavil GOV.SI, je Urad Republike Slovenije za meroslovje izdal potrdila o skladnosti za tri odsekovne merilnike hitrosti.

Gre za odseke:

Logatec–Vrhnika v smeri Ljubljane

Brod–Vodice v smeri Kranja

Grosuplje–Ivančna Gorica v smeri Novega mesta

Na podlagi opravljene overitve se lahko rezultati meritev na teh odsekih uporabljajo v postopkih zaradi prekoračitve hitrosti.

Kazni niso več samo teorija

Sistem iCar5 ne meri hitrosti samo na eni točki, temveč izračuna povprečno hitrost vozila na določenem odseku. Vozilo sistem zazna ob vstopu in izstopu, nato pa glede na prevoženo razdaljo in čas izračuna povprečno hitrost.

Kot je poročal 24UR, je prav zato prednost takšnega sistema v tem, da zaviranje tik pred merilnikom ni dovolj. Voznik mora dovoljeno hitrost upoštevati na celotnem nadzorovanem odseku.

DARS je vzpostavitev sistema načrtoval na štirih lokacijah avtocestnega križa. Po informacijah družbe je bil sistem iCar5 izbran kot rešitev za sekcijsko merjenje hitrosti.

Četrti odsek še čaka

Vsi sistemi še niso dobili zelene luči. Postopek prve overitve za merilnik na odseku Podmilj–Ločica še poteka.

GOV.SI pojasnjuje, da je bil na tem merilniku po vložitvi zahteve za overitev izveden dodaten poseg, zato postopek še ni zaključen.

Sekcijsko merjenje hitrosti se tako lahko za zdaj uporablja na treh potrjenih odsekih, medtem ko četrti še čaka na zaključek postopka.

DARS je začetek sistema sicer napovedoval že prej, vendar je projekt spremljalo več zamud. 24UR je maja poročal, da je bil sistem takrat še v fazi dokončnih preizkusov in pridobivanja potrebnih potrdil.

Za voznike je sporočilo preprosto: na treh omenjenih odsekih je merilna oprema zdaj tudi uradno overjena, zato je treba omejitve hitrosti upoštevati na celotni poti skozi nadzorovani odsek.

Viri: GOV.SI, DARS, 24UR

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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