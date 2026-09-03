Tukaj vas bodo lovili: novi radarji dobili zeleno luč na treh odsekih

Na podlagi opravljene overitve se lahko rezultati meritev na teh odsekih uporabljajo v postopkih zaradi prekoračitve hitrosti.

Kot je danes objavil GOV.SI, je Urad Republike Slovenije za meroslovje izdal potrdila o skladnosti za tri odsekovne merilnike hitrosti.

Sistem iCar5 ne meri hitrosti samo na eni točki, temveč izračuna povprečno hitrost vozila na določenem odseku. Vozilo sistem zazna ob vstopu in izstopu, nato pa glede na prevoženo razdaljo in čas izračuna povprečno hitrost.

Kot je poročal 24UR, je prav zato prednost takšnega sistema v tem, da zaviranje tik pred merilnikom ni dovolj. Voznik mora dovoljeno hitrost upoštevati na celotnem nadzorovanem odseku.

DARS je vzpostavitev sistema načrtoval na štirih lokacijah avtocestnega križa. Po informacijah družbe je bil sistem iCar5 izbran kot rešitev za sekcijsko merjenje hitrosti.