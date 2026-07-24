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Če korozija ostane, se poglablja ali jo spremljajo vibracije in nenavadni zvoki, je čas za obisk servisa.
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Rja na zavornih diskih: kdaj je normalna in kdaj nevarna?

L.G.
24. 07. 2026 02.54
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Po dopustu se vrnete do avtomobila, pogledate skozi platišča in opazite oranžno-rjav sloj na zavornih diskih. Mnogi vozniki ob tem pomislijo na drago popravilo, vendar strokovnjaki pravijo, da je takšna slika pogosto povsem običajna.

Zakaj zavorni diski tako hitro zarjavijo?

Večina zavornih diskov je izdelana iz sive litine, materiala, ki odlično prenaša visoke temperature in obremenitve, a ima eno slabost: zelo hitro reagira na vlago in kisik. Že po eni deževni noči ali po pranju avtomobila se lahko na površini pojavi tanek sloj rje.

To še ne pomeni, da so zavore poškodovane. Nasprotno. Površinska rja je pri sodobnih avtomobilih tako pogosta, da jo številni proizvajalci in serviserji obravnavajo kot normalen pojav.

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Rja pogosto izgine sama

Če gre za tanko površinsko rjo, bo ta običajno izginila že po nekaj zaviranjih. Ko zavorne ploščice pritisnejo na disk, z njega dobesedno zdrgnejo oksidirano plast in kovinska površina ponovno zasije. Nemška strokovna organizacija KÜS navaja, da je takšna korozija po daljšem mirovanju vozila običajna in večinoma nenevarna.

Podobno poudarjajo tudi drugi avtomobilski strokovnjaki: tanek sloj rje po dežju ali po večdnevnem parkiranju praviloma izgine že v prvih kilometrih vožnje.

Večina zavornih diskov je izdelana iz sive litine, materiala, ki odlično prenaša visoke temperature in obremenitve, a ima eno slabost: zelo hitro reagira na vlago in kisik.
Večina zavornih diskov je izdelana iz sive litine, materiala, ki odlično prenaša visoke temperature in obremenitve, a ima eno slabost: zelo hitro reagira na vlago in kisik. FOTO: Shutterstock

Kdaj rja postane problem?

Težave nastanejo, če avtomobil dolgo stoji, predvsem v vlažnem okolju ali na območjih, kjer pozimi uporabljajo veliko soli za posipavanje cest. Takrat se lahko korozija poglobi in začne dobesedno "gristi" kovino.

Na pregled k mehaniku je smiselno zapeljati, če opazite:
- rja po več vožnjah in zaviranjih ne izgine,
- zavorni disk ni več gladek, ampak je hrapav ali razjedan,
- med zaviranjem čutite tresenje volana,
- slišite škrtanje ali brušenje,
- na diskih opazite globoke vdolbine ali luščenje materiala.

V takšnih primerih ne gre več zgolj za videz. Korozija lahko zmanjša stik med ploščicami in diskom, podaljša zavorno pot ter pospeši obrabo drugih delov zavornega sistema.

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Presenetljiva težava električnih avtomobilov

Manj znano dejstvo je, da imajo lahko z rjo na diskih več težav tudi nekateri električni avtomobili. Zaradi regenerativnega zaviranja voznik mehanske zavore uporablja redkeje, zato se površina diskov ne čisti tako učinkovito kot pri klasičnih vozilih. Posledično lahko korozija napreduje hitreje.

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Če korozija ostane, se poglablja ali jo spremljajo vibracije in nenavadni zvoki, je čas za obisk servisa.
Če korozija ostane, se poglablja ali jo spremljajo vibracije in nenavadni zvoki, je čas za obisk servisa. FOTO: Shutterstock

Kako preprečiti nastanek rje?

Popolnoma je ne morete preprečiti, lahko pa jo občutno omejite.

1. Avto redno uporabljajte

Najboljša zaščita je presenetljivo preprosta: vožnja. Redna uporaba zavore odstranjuje začetno korozijo in segreva diske, kar pomaga odstraniti vlago.

2. Ne puščajte vozila dolgo na vlažnem mestu

Če imate možnost, vozilo parkirajte v suhi garaži. Vlaga močno pospešuje nastanek oksidacije.

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3. Po pranju naredite kratek krog

Po pranju avtomobila ali vožnji skozi močan naliv se splača nekajkrat nežno zavreti. Tako boste odstranili vlago z diskov in zmanjšali možnost hitrega nastanka rje.

4. Pri daljšem skladiščenju uporabite zaščito

Če bo vozilo več tednov ali mesecev mirovalo, strokovnjaki priporočajo uporabo posebnih zaščitnih premazov za zavore oziroma ustrezno pripravo vozila na skladiščenje.

Če korozija ostane, se poglablja ali jo spremljajo vibracije in nenavadni zvoki, je čas za obisk servisa. Ker pri zavorah velja preprosto pravilo: bolje en pregled preveč kot eno zaviranje premalo.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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