Policist, ki meri hitrost
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno

B.R.
04. 05. 2026 02.24
Radarji in laserski merilniki hitrosti na cestah pogosto zaznajo vozila veliko prej, kot to pričakuje večina voznikov. Različni sistemi imajo različne domete, kar pomeni, da je zaviranje ob njihovi vidljivosti pogosto prepozno in neučinkovito. Razumevanje njihovega delovanja je ključno za varnejšo vožnjo.

Kako delujejo radarji in laserski merilniki hitrosti

Sodobni sistemi za nadzor hitrosti temeljijo na dveh glavnih tehnologijah: radarski in laserski. Po pojasnilih strokovnjakov iz European Transport Safety Council radarji uporabljajo radijske valove, ki se odbijejo od vozila in omogočajo izračun hitrosti glede na spremembo frekvence signala.

Laserski sistemi, znani tudi kot LIDAR, delujejo drugače. Kot navajajo strokovnjaki iz nemškega avtomobilskega kluba ADAC, ti sistemi oddajajo zelo natančne svetlobne impulze, ki omogočajo merjenje hitrosti posameznega vozila tudi v gostem prometu, kjer radarji včasih težje ločijo tarče.

Radarji in laserski merilniki hitrosti na cestah pogosto zaznajo vozila veliko prej, kot to pričakuje večina voznikov. FOTO: POP TV

Domet radarjev: kako daleč vas lahko zaznajo

Ena najpogostejših napačnih predstav voznikov je, da kamera začne meriti hitrost šele v trenutku, ko jo opazijo. V resnici je domet merilnih sistemov lahko bistveno večji.

Po podatkih prometnih analiz, ki jih povzema HAK Revija, lahko nekateri napredni sistemi v Nemčiji zaznajo vozilo že do približno tisoč metrov pred dejansko lokacijo nadzorne naprave. To pomeni, da je prekoračitev hitrosti lahko zabeležena veliko prej, kot voznik sploh opazi kamero.

Različni sistemi in njihovi realni dometi

Po tehničnih podatkih, ki jih povzema nemški avtomobilski in mobilnostni medij e-fahrer, se dometi med posameznimi napravami močno razlikujejo glede na tehnologijo in pogoje uporabe. Med najpogosteje uporabljenimi sistemi v Nemčiji so:

- Multanova MU VR 6FAFB z dometom do približno petnajst metrov

- Multanova MU VR 6F, ki meri med tremi in štiridesetimi metri

- Eso ES 1.0, ki zazna hitrost do osemnajst metrov

- Eso P 80 z dometom do petindvajset metrov

- LaserPatrol in TraffiPatrol, ki lahko merita med trideset in petsto metri

- Riegl LR90-235/P z dometom do petsto metrov

- Riegl FG21-P, ki lahko doseže do približno tisoč metrov

- Traffipax speedoPhot, ki deluje do približno petinštirideset metrov

Kot poudarjajo prometni strokovnjaki iz ADAC, so ti dometi močno odvisni od vremenskih razmer, kota meritve in postavitve naprave ob cesti.

Zakaj reakcija voznika pogosto pride prepozno

Ko voznik opazi radar ali kamero, je meritev hitrosti pogosto že opravljena. Po razlagi strokovnjakov je razlog v tem, da številni sistemi zaznajo vozilo, še preden pride v vidno polje voznika.

To pomeni, da vizualna reakcija – na primer zaviranje ob pogledu na kamero – nima vpliva na že zabeležen prekršek. Zato je zanašanje na pozno reakcijo neučinkovito in lahko zavajajoče.

Vpliv radarjev na prometno varnost

Čeprav jih vozniki pogosto dojemajo kot nadzorni ukrep, imajo radarji pomembno vlogo pri izboljšanju varnosti na cestah. Po analizah ADAC prisotnost nadzornih sistemov zmanjšuje povprečne hitrosti in posledično število prometnih nesreč.

Tudi evropske študije kažejo, da dosledno nadzorovane ceste pomembno prispevajo k zmanjšanju hudih prometnih nesreč, zlasti v urbanih območjih in na nevarnih cestnih odsekih.

Najbolj zanesljiv pristop v prometu

Ne glede na napredek tehnologije ostaja osnovno pravilo enako: dosledno upoštevanje omejitev hitrosti. Po mnenju prometnih strokovnjakov vozniki, ki prilagajajo hitrost razmeram na cesti, bistveno zmanjšajo tveganje za nesreče in kazni.

Ker se dometi radarjev razlikujejo, je zanašanje na "pozno zaviranje" ob opazovanju kamere nezanesljivo. Varna vožnja temelji na stalni pozornosti, ne na reakciji v zadnjem trenutku.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

