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Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?

B.R.
15. 10. 2026 03.25
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Pri nakupu rabljenega avtomobila običajno preverjamo predvsem ceno, kilometre in stanje vozila. A pomemben je lahko tudi čas nakupa. Podatki kažejo, da je zanimanje kupcev čez leto zelo različno.

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December je bil najmirnejši mesec

Če se želite pri nakupu rabljenega avtomobila izogniti veliki konkurenci, je lahko konec leta zanimiv čas za iskanje primernega vozila.

Po analizi, ki je zajela preverjanja zgodovine vozil na Hrvaškem v letu 2025, je bilo najmanj aktivnosti decembra. V tem mesecu je odpadlo 6,2 odstotka vseh preverjanj v letu. Še nekoliko več jih je bilo novembra, 7,2 odstotka, avgusta pa 7,4 odstotka.

To seveda ne pomeni, da je vsak avtomobil decembra cenejši. Pomen podatkov je predvsem v tem, da je takrat manj ljudi aktivnih na trgu, zato se lahko kupec lažje posveti posameznemu avtomobilu in ima več časa za pogajanja.

Pri nakupu rabljenega avtomobila običajno preverjamo predvsem ceno, kilometre in stanje vozila.
Pri nakupu rabljenega avtomobila običajno preverjamo predvsem ceno, kilometre in stanje vozila. FOTO: Shutterstock

Zakaj je konec leta manj kupcev?

Razlog je precej preprost. Konec leta je za številne ljudi povezan z večjimi izdatki, prazniki in drugimi obveznostmi, zato nakup avtomobila pogosto prestavijo.

Zatišje na koncu leta je običajen sezonski vzorec, je po podatkih portala Index.hr pojasnil Matas Buzelis iz podjetja carVertical. Kupci so takrat bolj osredotočeni na praznično porabo, zato večje nakupe pogosto odložijo.

Za kupca to lahko pomeni manjšo konkurenco pri avtomobilih, ki so dobro ohranjeni in imajo realno postavljeno ceno.

Največja gneča je bila na začetku leta

Če želite vedeti, katerim mesecem se je po podatkih iz leta 2025 bolje izogniti zaradi večje konkurence, izstopa začetek leta.

Največ preverjanj zgodovine vozil je bilo marca, ko je bilo opravljenih 10 odstotkov vseh letnih preverjanj. Sledila sta januar z 9,9 odstotka in februar z 9,5 odstotka.

Autostart je ob teh podatkih opozoril, da lahko večje zanimanje pomeni tudi več konkurence za avtomobile, ki imajo dobro ceno in urejeno zgodovino. Takšno vozilo lahko zato hitreje najde kupca, kar pomeni manj prostora za dolgotrajno odločanje in pogajanja.

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Manj kupcev lahko pomeni več časa za pogajanja

Ko je zanimanje za rabljene avtomobile manjše, ima prodajalec praviloma manj potencialnih kupcev, ki bi lahko takoj prevzeli vozilo.

To še ne pomeni, da bo vsak prodajalec pripravljen spustiti ceno. Lahko pa ima kupec več časa, da avtomobil pregleda, preveri njegovo zgodovino, primerja podobne ponudbe in se nato odloči.

Mesec z najmanjšo aktivnostjo kupcev tako ustvarja nekoliko drugačne razmere kot v mesecih, ko je zanimanje za avtomobile bistveno večje.

Najpomembnejša je še vedno zgodovina avtomobila

Za kupca to lahko pomeni manjšo konkurenco pri avtomobilih.
Za kupca to lahko pomeni manjšo konkurenco pri avtomobilih. FOTO: Dreamstime

Ne glede na mesec nakupa pa nizka aktivnost kupcev sama po sebi ni razlog za nakup. Če je avtomobil poceni, mora kupec najprej ugotoviti, zakaj.

Pri preverjanju zgodovine so pomembni podatki o morebitnih poškodbah, številu lastnikov, registracijah in predvsem kilometrih. carVertical v svojih poročilih med drugim prikazuje zapise o poškodbah, spremembah lastništva, registracijah in odčitkih kilometrov, pri čemer opozarja, da količina razpoložljivih podatkov ni pri vseh vozilih enaka.

Zato je pred nakupom pomemben tudi pregled avtomobila pri neodvisnem mehaniku. Poročilo o zgodovini lahko razkrije pretekle dogodke, ne more pa nadomestiti fizičnega pregleda vozila.

Zima ima pri nakupu še eno prednost

Hladnejši meseci lahko razkrijejo težave, ki jih je poleti težje opaziti. Slab akumulator, težave z ogrevanjem, hladnim zagonom ali določenimi elektronskimi sistemi so lahko pri nizkih temperaturah precej bolj očitni.

Tomislav Koretić iz podjetja Auto Hrvatska je za Autostart opozoril tudi na to plat zimskega nakupa. Po njegovem mnenju hladno vreme lahko kupcu pokaže, kako se avtomobil dejansko obnaša v zahtevnejših razmerah. To je lahko pomembnejše od nekaj sto evrov razlike v oglaševani ceni.

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