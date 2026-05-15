Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila

Zakaj so ptičji iztrebki tako nevarni za avtomobilski lak?

Ptičji iztrebki vsebujejo visoko raven kislin in prebavnih encimov, ki lahko hitro razjedajo zaščitni sloj laka. Težava postane še večja v vročih poletnih dneh, ko sonce dodatno segreje kovino in pospeši kemično reakcijo. Kot poročajo avtomobilski strokovnjaki, lahko iztrebki že v nekaj urah pustijo trajne madeže ali poškodbe prozorne zaščitne plasti na vozilu.

Kako hitro morate ukrepati?

Ključnega pomena je hitro odstranjevanje. Po priporočilih strokovnjakov iz Autoglym je najbolje ukrepati takoj, ko opazite madež, saj se s časom poveča možnost trajne poškodbe. Če iztrebki ostanejo na avtomobilu več dni, predvsem na soncu, lahko povzročijo vjedanje v lak, kar pogosto zahteva profesionalno poliranje ali celo ponovno lakiranje poškodovanega dela.

FOTO: Shutterstock

Kako pravilno odstraniti ptičje iztrebke?

Veliko ljudi naredi napako, ko madež obriše na suho. To lahko povzroči mikropraske, saj se delci umazanije drgnejo ob lak. Strokovnjaki iz Turtle Wax priporočajo, da madež najprej zmehčate z vlažno krpo ali namenskim čistilom za avtomobile. Krpo pustite nekaj minut na madežu, nato pa površino nežno obrišite brez močnega pritiskanja. Pomembno je tudi, da po čiščenju površino sperete in po potrebi nanesete zaščitni vosek, ki pomaga zaščititi lak pred prihodnjimi poškodbami.

Kako zaščititi avtomobil pred poškodbami?

Najboljša zaščita je preventiva. Če je mogoče, avtomobila ne parkirajte pod drevesi, javno razsvetljavo ali območji, kjer se pogosto zadržujejo ptice. Po podatkih strokovnjakov pa lahko dodatno zaščito zagotovi kakovosten vosek ali keramični premaz, saj ustvarita zaščitno plast med lakom in umazanijo. Veliko voznikov se danes odloča tudi za zaščitne folije, ki pomagajo preprečevati poškodbe zaradi sonca, smole, ptičjih iztrebkov in drugih zunanjih vplivov.

Poleti je nevarnost še večja

Visoke temperature močno povečajo tveganje za poškodbe. Sonce namreč segreje kovino in lak, zaradi česar kisline hitreje reagirajo s površino avtomobila. Kot opozarjajo strokovnjaki iz MotorTrend, lahko poleti že nekaj ur izpostavljenosti povzroči vidne poškodbe na občutljivejših lakih, predvsem pri temnejših vozilih.

