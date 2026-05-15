Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Ptičji iztrebki na avtomobilu
Visoki obrati

Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila

B.R.
15. 05. 2026 08.35
0

Večina voznikov ptičje iztrebke na avtomobilu vidi predvsem kot nadležno umazanijo, vendar lahko v resnici povzročijo resne poškodbe laka. Če jih ne odstranimo pravočasno, lahko zaradi svoje kemične sestave trajno poškodujejo površino vozila in pustijo vidne sledi.

Zakaj so ptičji iztrebki tako nevarni za avtomobilski lak?

Ptičji iztrebki vsebujejo visoko raven kislin in prebavnih encimov, ki lahko hitro razjedajo zaščitni sloj laka. Težava postane še večja v vročih poletnih dneh, ko sonce dodatno segreje kovino in pospeši kemično reakcijo.

Kot poročajo avtomobilski strokovnjaki, lahko iztrebki že v nekaj urah pustijo trajne madeže ali poškodbe prozorne zaščitne plasti na vozilu.

Kako hitro morate ukrepati?

Ključnega pomena je hitro odstranjevanje. Po priporočilih strokovnjakov iz Autoglym je najbolje ukrepati takoj, ko opazite madež, saj se s časom poveča možnost trajne poškodbe.

Če iztrebki ostanejo na avtomobilu več dni, predvsem na soncu, lahko povzročijo vjedanje v lak, kar pogosto zahteva profesionalno poliranje ali celo ponovno lakiranje poškodovanega dela.

Ključnega pomena je hitro odstranjevanje.
Ključnega pomena je hitro odstranjevanje. FOTO: Shutterstock

Kako pravilno odstraniti ptičje iztrebke?

Veliko ljudi naredi napako, ko madež obriše na suho. To lahko povzroči mikropraske, saj se delci umazanije drgnejo ob lak.

Strokovnjaki iz Turtle Wax priporočajo, da madež najprej zmehčate z vlažno krpo ali namenskim čistilom za avtomobile. Krpo pustite nekaj minut na madežu, nato pa površino nežno obrišite brez močnega pritiskanja.

Pomembno je tudi, da po čiščenju površino sperete in po potrebi nanesete zaščitni vosek, ki pomaga zaščititi lak pred prihodnjimi poškodbami.

Kako zaščititi avtomobil pred poškodbami?

Najboljša zaščita je preventiva. Če je mogoče, avtomobila ne parkirajte pod drevesi, javno razsvetljavo ali območji, kjer se pogosto zadržujejo ptice.

Po podatkih strokovnjakov pa lahko dodatno zaščito zagotovi kakovosten vosek ali keramični premaz, saj ustvarita zaščitno plast med lakom in umazanijo.

Veliko voznikov se danes odloča tudi za zaščitne folije, ki pomagajo preprečevati poškodbe zaradi sonca, smole, ptičjih iztrebkov in drugih zunanjih vplivov.

Poleti je nevarnost še večja

Visoke temperature močno povečajo tveganje za poškodbe. Sonce namreč segreje kovino in lak, zaradi česar kisline hitreje reagirajo s površino avtomobila.

Kot opozarjajo strokovnjaki iz MotorTrend, lahko poleti že nekaj ur izpostavljenosti povzroči vidne poškodbe na občutljivejših lakih, predvsem pri temnejših vozilih.

To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Preberi še
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Previdno na italijanskih cestah: nova prevara z 'uničenim ogledalom'
Preberi še
Previdno na italijanskih cestah: nova prevara z 'uničenim ogledalom'
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
avtomobilski lak vzdrževanje avtomobila ptičji iztrebki zaščita laka detailing nega vozila poškodbe laka
Zdravje

Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite

Moskisvet.com Takšno škodo lahko na vašemu vozilu povzroči pranje v avtopralnici
Moskisvet.com Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Moskisvet.com Ali so poplavljeni avtomobili problematični na naših cestah?
Moskisvet.com To vaše zdravje ogroža bolj kot izpušni plini
24ur.com Ali se poplavljene in zasute avtomobile sploh splača popravljati?
Moskisvet.com Tega v avtu nikar ne izklapljajte: lahko vas drago stane
Moskisvet.com To se zgodi, če v avto natočite napačno gorivo
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1703