Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok

Zakaj je priprava avtomobilske klime pred poletjem pomembna

Klimatska naprava v vozilu ni namenjena le hlajenju, temveč tudi filtriranju zraka in odstranjevanju vlage. Po podatkih strokovnjakov iz ADAC redno vzdrževanje zagotavlja boljšo učinkovitost sistema in preprečuje okvare. Če klimatski sistem ni ustrezno pripravljen, lahko pride do slabšega hlajenja, neprijetnih vonjav in celo večje porabe goriva.

Menjava kabinskega filtra: najpogosteje spregledana napaka

Največ voznikov pozabi prav na kabinski filter. Ta je odgovoren za filtriranje prahu, cvetnega prahu in drugih nečistoč iz zraka, ki vstopa v vozilo. Kot pojasnjujejo pri AA, zamašen ali star filter zmanjšuje pretok zraka, zaradi česar mora klimatska naprava delovati močneje. To ne vpliva le na udobje, temveč tudi na obrabo sistema. Strokovnjaki priporočajo menjavo filtra vsaj enkrat letno ali na približno petnajst tisoč kilometrov, še posebej pred poletjem.

Kakšne težave lahko povzroči zanemarjen filter

Zanemarjen kabinski filter lahko povzroči več težav: - slabši pretok zraka in manj učinkovito hlajenje, - neprijetne vonjave v kabini, - večja obremenitev klimatskega sistema, - povečana možnost okvar. Po podatkih Consumer Reports lahko dolgotrajno zanemarjanje vzdrževanja povzroči tudi dražja popravila klimatskega sistema.

Servis klimatske naprave: kaj vključuje

Poleg menjave filtra je priporočljivo opraviti tudi osnovni servis klime, ki vključuje: - preverjanje hladilnega plina, - pregled tesnjenja sistema, - dezinfekcijo uparjalnika, - preverjanje delovanja kompresorja. Kot navaja Auto Express, redni servis podaljša življenjsko dobo klimatske naprave in izboljša kakovost zraka v vozilu.

Kako sami preverite delovanje klime

Pred poletjem lahko naredite tudi nekaj hitrih preverjanj: - vklopite klimo in preverite, ali hitro hladi, - poslušajte morebitne nenavadne zvoke, - preverite moč pihanja zraka, - bodite pozorni na neprijetne vonjave. Če opazite odstopanja, je smiselno obiskati servis, preden pride do večjih težav.

Nasveti za učinkovito uporabo klimatske naprave

Za optimalno delovanje klime strokovnjaki priporočajo: - redno uporabo klime tudi pozimi, - prezračevanje vozila pred vklopom hlajenja, - postopno zniževanje temperature, - vzdrževanje čiste notranjosti vozila. Po mnenju strokovnjakov pravilna uporaba ne izboljša le udobja, temveč tudi zmanjša obremenitev sistema. Priprava klimatske naprave pred poletjem ni zapletena, lahko pa prepreči številne težave in stroške. Prav menjava kabinskega filtra je tista malenkost, na katero vozniki najpogosteje pozabijo, a ima velik vpliv na delovanje. Z nekaj osnovne skrbi bo vožnja tudi v največji vročini precej bolj prijetna.

