Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Klimatska naprava v avtomobilu
Visoki obrati

Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok

B.R.
23. 05. 2026 03.37
0

S prihodom toplih dni postane klimatska naprava v avtomobilu nepogrešljiva. Vendar mnogi vozniki naredijo ključno napako, ki lahko vodi do slabšega delovanja in visokih stroškov. Pravilna priprava klime je zato nujna pred poletno sezono.

Zakaj je priprava avtomobilske klime pred poletjem pomembna

Klimatska naprava v vozilu ni namenjena le hlajenju, temveč tudi filtriranju zraka in odstranjevanju vlage. Po podatkih strokovnjakov iz ADAC redno vzdrževanje zagotavlja boljšo učinkovitost sistema in preprečuje okvare.

Če klimatski sistem ni ustrezno pripravljen, lahko pride do slabšega hlajenja, neprijetnih vonjav in celo večje porabe goriva.

S prihodom toplih dni postane klimatska naprava v avtomobilu nepogrešljiva.
S prihodom toplih dni postane klimatska naprava v avtomobilu nepogrešljiva. FOTO: Shutterstock

Menjava kabinskega filtra: najpogosteje spregledana napaka

Največ voznikov pozabi prav na kabinski filter. Ta je odgovoren za filtriranje prahu, cvetnega prahu in drugih nečistoč iz zraka, ki vstopa v vozilo.

Kot pojasnjujejo pri AA, zamašen ali star filter zmanjšuje pretok zraka, zaradi česar mora klimatska naprava delovati močneje. To ne vpliva le na udobje, temveč tudi na obrabo sistema.

Strokovnjaki priporočajo menjavo filtra vsaj enkrat letno ali na približno petnajst tisoč kilometrov, še posebej pred poletjem.

Kakšne težave lahko povzroči zanemarjen filter

Zanemarjen kabinski filter lahko povzroči več težav:

- slabši pretok zraka in manj učinkovito hlajenje,

- neprijetne vonjave v kabini,

- večja obremenitev klimatskega sistema,

- povečana možnost okvar.

Po podatkih Consumer Reports lahko dolgotrajno zanemarjanje vzdrževanja povzroči tudi dražja popravila klimatskega sistema.

Če klimatski sistem ni ustrezno pripravljen, lahko pride do slabšega hlajenja, neprijetnih vonjav in celo večje porabe goriva.
Če klimatski sistem ni ustrezno pripravljen, lahko pride do slabšega hlajenja, neprijetnih vonjav in celo večje porabe goriva. FOTO: Shutterstock

Servis klimatske naprave: kaj vključuje

Poleg menjave filtra je priporočljivo opraviti tudi osnovni servis klime, ki vključuje:

- preverjanje hladilnega plina,

- pregled tesnjenja sistema,

- dezinfekcijo uparjalnika,

- preverjanje delovanja kompresorja.

Kot navaja Auto Express, redni servis podaljša življenjsko dobo klimatske naprave in izboljša kakovost zraka v vozilu.

Kako sami preverite delovanje klime

Priprava klimatske naprave ni zapletena, lahko pa prepreči številne težave in stroške.
Priprava klimatske naprave ni zapletena, lahko pa prepreči številne težave in stroške. FOTO: Shutterstock

Pred poletjem lahko naredite tudi nekaj hitrih preverjanj:

- vklopite klimo in preverite, ali hitro hladi,

- poslušajte morebitne nenavadne zvoke,

- preverite moč pihanja zraka,

- bodite pozorni na neprijetne vonjave.

Če opazite odstopanja, je smiselno obiskati servis, preden pride do večjih težav.

Nasveti za učinkovito uporabo klimatske naprave

Za optimalno delovanje klime strokovnjaki priporočajo:

- redno uporabo klime tudi pozimi,

- prezračevanje vozila pred vklopom hlajenja,

- postopno zniževanje temperature,

- vzdrževanje čiste notranjosti vozila.

Po mnenju strokovnjakov pravilna uporaba ne izboljša le udobja, temveč tudi zmanjša obremenitev sistema.

Priprava klimatske naprave pred poletjem ni zapletena, lahko pa prepreči številne težave in stroške. Prav menjava kabinskega filtra je tista malenkost, na katero vozniki najpogosteje pozabijo, a ima velik vpliv na delovanje. Z nekaj osnovne skrbi bo vožnja tudi v največji vročini precej bolj prijetna.

To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Preberi še
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Ti deli avtomobila so leglo bakterij: Če jih ne čistite redno, lahko zbolite!
Preberi še
Ti deli avtomobila so leglo bakterij: Če jih ne čistite redno, lahko zbolite!
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Razlagalnik

Uparjalnik je ključna komponenta klimatske naprave, ki se nahaja v notranjosti armaturne plošče. Njegova naloga je, da absorbira toploto iz zraka v potniški kabini. Ko hladen hladilni plin prehaja skozi uparjalnik, se zrak, ki ga ventilator potisne mimo njega, ohladi, vlaga iz zraka pa se kondenzira na njegovih hladnih površinah in odteče iz vozila. Zaradi vlažnega okolja v uparjalniku se na njem lahko nabirajo bakterije in plesen, zato je redna dezinfekcija nujna za ohranjanje čistega zraka.

Čeprav hlajenje pozimi ni potrebno, je redno delovanje klimatske naprave ključno za njeno dolgoživost. Klimatski sistem vsebuje olje, ki skrbi za mazanje tesnil in gibljivih delov kompresorja. Če sistem dalj časa miruje, lahko tesnila postanejo suha in porozna, kar vodi do uhajanja hladilnega plina. Poleg tega redna uporaba preprečuje zastajanje vlage v sistemu, kar zmanjšuje tveganje za razvoj neprijetnih vonjav in korozijo notranjih komponent.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
avtomobilska klima vzdrževanje vozila kabinski filter servis klime poletna vožnja klimatska naprava avtomobilizem servis avtomobila poletna priprava vozila
Visoki obrati

Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila

24ur.com Redno vzdrževanje avtomobilske klime: ključ do zdravega zraka v vašem vozilu
Moskisvet.com Kdaj v avtomobilu ne bi smeli prižgati klime?
24ur.com Če se usedete v razbeljen avto, bo vročina na vas delovala zelo obremenilno
Moskisvet.com Zakaj moja klimatska naprava ne greje?
Cekin.si Kako izbrati najboljšo klimatsko napravo za vaš dom?
24ur.com Kako izbrati najboljšo klimatsko napravo za vaš dom?
24ur.com Okoljske rešitve: svetovalec za podnebne spremembe in referendum o nuklearki
Priporoča
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 2
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 4
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 5
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 6
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 8
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 10
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 11
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 12
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 13
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 14
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 15
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 16
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 17
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 18
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 19
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1737