Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok

Zakaj je priprava avtomobilske klime pred poletjem pomembna
Klimatska naprava v vozilu ni namenjena le hlajenju, temveč tudi filtriranju zraka in odstranjevanju vlage. Po podatkih strokovnjakov iz ADAC redno vzdrževanje zagotavlja boljšo učinkovitost sistema in preprečuje okvare.
Če klimatski sistem ni ustrezno pripravljen, lahko pride do slabšega hlajenja, neprijetnih vonjav in celo večje porabe goriva.
Menjava kabinskega filtra: najpogosteje spregledana napaka
Največ voznikov pozabi prav na kabinski filter. Ta je odgovoren za filtriranje prahu, cvetnega prahu in drugih nečistoč iz zraka, ki vstopa v vozilo.
Kot pojasnjujejo pri AA, zamašen ali star filter zmanjšuje pretok zraka, zaradi česar mora klimatska naprava delovati močneje. To ne vpliva le na udobje, temveč tudi na obrabo sistema.
Strokovnjaki priporočajo menjavo filtra vsaj enkrat letno ali na približno petnajst tisoč kilometrov, še posebej pred poletjem.
Kakšne težave lahko povzroči zanemarjen filter
Zanemarjen kabinski filter lahko povzroči več težav:
- slabši pretok zraka in manj učinkovito hlajenje,
- neprijetne vonjave v kabini,
- večja obremenitev klimatskega sistema,
- povečana možnost okvar.
Po podatkih Consumer Reports lahko dolgotrajno zanemarjanje vzdrževanja povzroči tudi dražja popravila klimatskega sistema.
Servis klimatske naprave: kaj vključuje
Poleg menjave filtra je priporočljivo opraviti tudi osnovni servis klime, ki vključuje:
- preverjanje hladilnega plina,
- pregled tesnjenja sistema,
- dezinfekcijo uparjalnika,
- preverjanje delovanja kompresorja.
Kot navaja Auto Express, redni servis podaljša življenjsko dobo klimatske naprave in izboljša kakovost zraka v vozilu.
Kako sami preverite delovanje klime
Pred poletjem lahko naredite tudi nekaj hitrih preverjanj:
- vklopite klimo in preverite, ali hitro hladi,
- poslušajte morebitne nenavadne zvoke,
- preverite moč pihanja zraka,
- bodite pozorni na neprijetne vonjave.
Če opazite odstopanja, je smiselno obiskati servis, preden pride do večjih težav.
Nasveti za učinkovito uporabo klimatske naprave
Za optimalno delovanje klime strokovnjaki priporočajo:
- redno uporabo klime tudi pozimi,
- prezračevanje vozila pred vklopom hlajenja,
- postopno zniževanje temperature,
- vzdrževanje čiste notranjosti vozila.
Po mnenju strokovnjakov pravilna uporaba ne izboljša le udobja, temveč tudi zmanjša obremenitev sistema.
Priprava klimatske naprave pred poletjem ni zapletena, lahko pa prepreči številne težave in stroške. Prav menjava kabinskega filtra je tista malenkost, na katero vozniki najpogosteje pozabijo, a ima velik vpliv na delovanje. Z nekaj osnovne skrbi bo vožnja tudi v največji vročini precej bolj prijetna.
Uparjalnik je ključna komponenta klimatske naprave, ki se nahaja v notranjosti armaturne plošče. Njegova naloga je, da absorbira toploto iz zraka v potniški kabini. Ko hladen hladilni plin prehaja skozi uparjalnik, se zrak, ki ga ventilator potisne mimo njega, ohladi, vlaga iz zraka pa se kondenzira na njegovih hladnih površinah in odteče iz vozila. Zaradi vlažnega okolja v uparjalniku se na njem lahko nabirajo bakterije in plesen, zato je redna dezinfekcija nujna za ohranjanje čistega zraka.
Čeprav hlajenje pozimi ni potrebno, je redno delovanje klimatske naprave ključno za njeno dolgoživost. Klimatski sistem vsebuje olje, ki skrbi za mazanje tesnil in gibljivih delov kompresorja. Če sistem dalj časa miruje, lahko tesnila postanejo suha in porozna, kar vodi do uhajanja hladilnega plina. Poleg tega redna uporaba preprečuje zastajanje vlage v sistemu, kar zmanjšuje tveganje za razvoj neprijetnih vonjav in korozijo notranjih komponent.
