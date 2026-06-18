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bmw m3
Visoki obrati

Prihaja električni BMW M3: tako bo videti novi športnik

B.R.
18. 06. 2026 12.28
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Nemški avtomobilski gigant BMW je predstavil novo konceptno študijo, ki nakazuje smer razvoja njihove športne divizije M. Gre za model, ki napoveduje prihod prvega povsem električnega BMW M3, enega najbolj pričakovanih športnih avtomobilov prihodnjih let.

Električna prihodnost serije M

Kot poročajo avtomobilistični mediji in strokovni portali, je BMW na dogodku 24 ur Le Mansa predstavil koncept "Neue Klasse", ki predstavlja temelj nove generacije električnih vozil znamke.

Nova platforma za novo dobo

Koncept Neue Klasse ni le oblikovna vaja, temveč napoved povsem nove arhitekture, ki bo osnova za prihodnje električne modele BMW. Kot navajajo pri Car and Driver in Motor1, gre za pomemben korak v prehodu znamke s klasičnih motorjev na električni pogon.

BMW s tem jasno kaže, da želi ohraniti športni značaj svojih modelov M tudi v električni prihodnosti, kar je za številne navdušence ključnega pomena.

Prihaja električni BMW M3: tako bo videti novi športnik
Prihaja električni BMW M3: tako bo videti novi športnik FOTO: Profimedia

Kako bo videti električni BMW M3?

Športna agresivnost ostaja

Čeprav uradna serijska različica še ni razkrita, koncept nakazuje bolj aerodinamično in futuristično obliko z ostrimi linijami in poudarjenim športnim značajem. Kot poročajo avtomobilistični portali, naj bi električni M3 združeval visoko zmogljivost in napredno električno tehnologijo.

Moč brez emisij

BMW naj bi pri električnem M3 ohranil filozofijo visokih zmogljivosti, a brez emisij iz izpuha. Strokovnjaki pri Auto Express poudarjajo, da bo poudarek na takojšnjem odzivu elektromotorjev in natančnem upravljanju moči, kar naj bi nadomestilo klasičen občutek bencinskih motorjev.

Kdaj prihaja na ceste?

Kot poročajo avtomobilistični viri, je serijska različica prvega električnega BMW M3 načrtovana za leto 2027. Do takrat bo BMW nadaljeval z razvojem platforme Neue Klasse in postopno elektrifikacijo svoje ponudbe M.

Električni M3 velja za enega najpomembnejših projektov BMW-ja v naslednjem desetletju
Električni M3 velja za enega najpomembnejših projektov BMW-ja v naslednjem desetletju FOTO: Profimedia

Ključni model za prihodnost znamke

Električni M3 velja za enega najpomembnejših projektov BMW-ja v naslednjem desetletju, saj bo pokazal, ali lahko znamka ohrani svoj športni DNK tudi v popolnoma električni dobi.

BMW tako vstopa v novo obdobje, kjer se tradicija visokozmogljivih športnih vozil srečuje z električno prihodnostjo. Koncept Neue Klasse je le prvi korak v smeri, ki bo močno zaznamovala avtomobilski svet po letu 2027.

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Viri: Car and Driver, Motor1, Auto Express, BMW Group News

BMW M3 električni avtomobili Neue Klasse avtomobilizem športna vozila avtomobilska industrija
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