Počasi konec legende? Volkswagen po 50 letih ukinja dizelskega Golfa

Po 50 letih se končuje pomembno poglavje

Dizelski Volkswagen Golf je na britanski trg prvič zapeljal leta 1976, le dve leti po predstavitvi prve generacije Golfa. V naslednjih desetletjih je postal eden najbolje prodajanih dizelskih avtomobilov v Evropi, priljubljen tako med družinami kot poslovnimi uporabniki. Zdaj je Volkswagen potrdil, da novih dizelskih različic Golfa v Združenem kraljestvu ni več mogoče naročiti. Kupci lahko izbirajo le še med vozili, ki jih imajo trgovci na zalogi. Kot poroča Motor1 Italia, odločitev za zdaj velja izključno za britanski trg, medtem ko dizelski Golf zaenkrat ostaja v prodaji na drugih evropskih trgih.

icon-expand Volkswagen je sprejel odločitev, ki pomeni pomemben mejnik v zgodovini avtomobilizma. FOTO: Adobe Stock

Zakaj je Volkswagen sprejel takšno odločitev?

Glavni razlog je občuten padec povpraševanja po dizelskih osebnih avtomobilih. Volkswagen UK je pojasnil, da se želi osredotočiti na bencinske in prihajajoče hibridne različice Golfa, saj se nakupne navade kupcev hitro spreminjajo. Po podatkih britanskega združenja Society of Motor Manufacturers and Traders, ki jih povzema Carwow, dizelski avtomobili letos predstavljajo le še majhen delež novih registracij v Združenem kraljestvu. Tudi pri Golfu je delež dizelskih različic močno upadel, zato nadaljnja prodaja ni bila več smiselna. Gre za spremembo, ki jo je bilo mogoče pričakovati že nekaj let. Proizvajalci vse več sredstev usmerjajo v elektrifikacijo vozil, hibridne pogone in razvoj novih tehnologij, dizelski motorji pa postopoma izgubljajo nekdanji pomen.

Dizelski Golf je zaznamoval več generacij voznikov

Le malo avtomobilov je tako močno zaznamovalo evropske ceste kot Golf z oznako TDI. Dolga leta je veljal za eno najboljših izbir za voznike, ki so letno prevozili veliko kilometrov. Združeval je nizko porabo goriva, dolgo življenjsko dobo motorjev in dovolj navora za udobno vožnjo. Portal Everyeye poudarja, da je dizelski Golf pomembno prispeval k razmahu dizelskih osebnih avtomobilov v Evropi. Prav zaradi njegove priljubljenosti je Volkswagen desetletja veljal za enega vodilnih proizvajalcev vozil z dizelskimi motorji. Številni vozniki se še danes spominjajo legendarnih motorjev 1.9 TDI, ki so sloveli po zanesljivosti in brez večjih težav prevozili več sto tisoč kilometrov.

To še ne pomeni konca dizelskega Golfa v Evropi

Čeprav so številni mediji poročali o koncu dizelskega Golfa, je pomembno poudariti, da odločitev trenutno velja le za Združeno kraljestvo. Motor1 Italia navaja uradno pojasnilo Volkswagna, da proizvodnja dizelskih različic za evropske trge še vedno poteka, podjetje pa sproti spremlja povpraševanje na posameznih trgih. V državah, kjer kupci še vedno posegajo po dizelskih motorjih, model za zdaj ostaja v ponudbi. To pomeni, da lahko kupci v številnih evropskih državah dizelskega Golfa še vedno naročijo, čeprav avtomobilski analitiki opozarjajo, da bi se lahko ponudba v prihodnjih letih dodatno zmanjšala.

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Simbol širših sprememb v avtomobilski industriji

Odločitev Volkswagna je predvsem pokazatelj sprememb, ki se dogajajo na evropskem avtomobilskem trgu. Kupci se vse pogosteje odločajo za bencinske motorje, hibride ali električne avtomobile, proizvajalci pa temu prilagajajo svojo ponudbo. V zadnjih letih so k temu prispevali strožji okoljski predpisi, razvoj električnih vozil in spremenjene navade voznikov. Dizelski motorji ostajajo pomembni predvsem pri gospodarskih vozilih in pri voznikih, ki opravljajo veliko dolgih voženj, vendar njihov delež med osebnimi avtomobili vztrajno upada, kot poroča Carwow. Čeprav se zgodba dizelskega Golfa v večjem delu Evrope še ni končala, je umik z britanskega trga močan simbol sprememb. Model, ki je desetletja predstavljal varčnost, zanesljivost in dolge razdalje, se počasi umika novejšim pogonom. Za številne avtomobilske navdušence je to konec pomembnega poglavja, za avtomobilsko industrijo pa še en korak v obdobju elektrifikacije.

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