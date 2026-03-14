Okvara zaganjača: Kaj storiti in koliko stane popravilo?

Zaganjač je eden ključnih delov avtomobilskega motorja, brez katerega se vozilo ne more normalno zagnati. Če se pokvari, ne bo več mogoče zagnati motorja. Čeprav gre za dokaj robusten sestavni del, lahko zaradi obrabe ali okvar povzroči težave, ki voznike ujamejo nepripravljene – pogosto ravno takrat, ko se nam najbolj mudi.

Kaj je zaganjač in kako deluje?

Zaganjač (ang. starter motor) je majhen, a močan elektromotor, ki ob vklopu kontaktnega ključa zavrti ročično gred motorja dovolj hitro, da ta steče v lasten pogon. Deluje v povezavi z akumulatorjem, vztrajnikom in vžigalnim sistemom. Sestavljen je iz enosmernega elektromotorja, naprave za potisni tek in sistema vključevanja, običajno pa se nahaja na levi strani motorja. Naloga zaganjača: Ob zagonu motorja sproži začetno rotacijo bata v motorju z notranjim izgorevanjem. Ključne komponente: elektromotor, elektromagnetno stikalo (solenoid), zobnik (bendix) in ohišje.

Kaj se zgodi, ko se zaganjač pokvari?

Ko zaganjač ne deluje pravilno, se motor ne bo zagnal ali pa bo to zelo težavno. Pogosto slišimo le klik ali nenavadno brnenje. Okvara zaganjača se lahko kaže tudi kot popolna odsotnost reakcije ob obračanju ključa.

Možni vzroki okvare:

- Izrabljen elektromotor ali ščetke. - Okvarjeno elektromagnetno stikalo (ne preklopi napajanja). - Poškodovan zobnik ali zobniški obroč. - Slab električni stik ali korozija na kablih. Pomembno: Pogosta napaka je zamenjevanje okvare zaganjača z izpraznjenim akumulatorjem. Preverjanje napetosti akumulatorja je prvi nujni korak.

Znaki okvare zaganjača

- Avto se ne zažene, a akumulator je poln. - Ko obrnete ključ, se sliši samo klik. - Zaganjač deluje počasi. - Občasno delovanje (deluje en dan, naslednji dan ne več). - Vonj po zažganem ali dim izpod pokrova. Če opazite več teh znakov, gre zelo verjetno za okvaro zaganjača.

Kaj lahko storite sami ob okvari zaganjača?

V primeru, da se vam zdi, da je težava v zaganjaču, poskusite naslednje: - Preverite akumulator: Tudi šibka napetost lahko povzroči napačno delovanje zaganjača. - Poskusite z udarcem: Z rahlim udarcem po ohišju zaganjača (če je dostopen) lahko sprostite zataknjene ščetke – a to je le začasna rešitev. - Preverite spoje: Slabi električni stiki na kablih lahko povzročajo nepravilnosti v zagonu. - Če to ne pomaga, odsvetujemo nadaljnje poskuse zagonov, saj lahko poškodujete druge komponente motorja ali električne napeljave.

Kdaj k mehaniku in kako poteka popravilo?

Zamenjava zaganjača je tehnično zahtevno opravilo, ki zahteva dvig vozila, demontažo več komponent (v nekaterih primerih celo del izpušnega sistema) in posebna orodja. Zakaj je obisk mehanika priporočljiv: - Diagnostiko opravi z multimetrom in OBD orodjem. - Uporabi originalne in kakovostne nadomestne dele. - Pravilna montaira in opravi električni priklop. Popravilo običajno vključuje: - demontažo starega zaganjača, - test in/ali zamenjavo, - ponovni priklop in testiranje delovanja.

Koliko stane popravilo zaganjača?

Cena popravila je odvisna od tipa vozila, dostopnosti zaganjača in ali se odločite za obnovo ali zamenjavo. Tip storitve Cena Obnova zaganjača 60–120 € Nakup novega zaganjača 100–300 € Menjava pri mehaniku 50–150 € V nekaterih primerih (starejša vozila) je smiselna obnova, saj je bistveno cenejša in dovolj zanesljiva.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.