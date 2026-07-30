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To ni obešalnik: čemu v resnici služi ročaj nad vrati avtomobila?

L.G.
30. 07. 2026 03.37
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Večina voznikov in sopotnikov ga uporablja skoraj instinktivno. Ko avto zapelje v ostrejši ovinek, močneje zavira ali pospeši, roka samodejno seže proti ročaju nad vratmi. Marsikdo nanj obesi tudi suknjič, vrečko iz trgovine ali dežnik. A ta na videz nepomemben del avtomobilske notranjosti ima precej bolj pomembno nalogo.

Osnovni namen tega ročaja je povsem drugačen od tistega, ki mu ga pripisuje večina voznikov.

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Pravzaprav je namenjen lažjemu vstopanju in izstopanju

Avtomobilski strokovnjaki takšne ročaje imenujejo 'assist grips' oziroma pomožni ročaji. Njihova glavna funkcija je pomoč pri vstopanju v vozilo in izstopanju iz njega, zlasti pri višjih avtomobilih, kot so SUV-ji, enoprostorci in poltovornjaki. Kot navaja Engineer Fix, so še posebej koristni za starejše osebe, nosečnice, ljudi z zmanjšano gibljivostjo in vse, ki potrebujejo dodatno oporo pri usedanju ali vstajanju.

Če ste se kdaj nerodno izvlekli iz nizkega športnega avtomobila ali se povzpeli v visok SUV, potem veste, da lahko že majhna dodatna opora naredi veliko razliko.

Njihova glavna funkcija je pomoč pri vstopanju v vozilo in izstopanju iz njega.
Njihova glavna funkcija je pomoč pri vstopanju v vozilo in izstopanju iz njega. FOTO: Profimedia

Zakaj jih uporabljamo med vožnjo?

Čeprav to ni njihov primarni namen, imajo ročaji pomembno vlogo tudi med vožnjo. Med ostrimi ovinki, hitrim zaviranjem ali vožnjo po neravnem terenu pomagajo sopotnikom ohranjati stabilen položaj na sedežu.

Kot pojasnjujejo pri GarageGuide in Engineer Fix, lahko držanje ročaja zmanjša premikanje telesa zaradi bočnih in vzdolžnih sil ter izboljša občutek varnosti, predvsem pri potnikih, ki so bolj občutljivi na gibanje vozila.

Zanimivo je, da so se zaradi tega v angleško govorečih državah zanje prijeli tudi precej slikoviti neuradni vzdevki, ki namigujejo na trenutke, ko voznik vozi nekoliko bolj "športno".

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Ste opazili, da ga voznik pogosto nima?

Mnogi vozniki so že opazili zanimivo podrobnost: nad voznikovimi vrati ročaja pogosto sploh ni.

Razlog je preprost. Kot pojasnjuje Engineer Fix, ima voznik že svoj glavni oporni element, to je volan. Poleg tega proizvajalci ne želijo spodbujati voznikov, da bi med vožnjo spuščali eno roko z volana in se oprijemali stropnega ročaja. Varnost in nadzor nad vozilom imata prednost.

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Skrita funkcija, ki je veliko ljudi ne pozna

Pri nekaterih avtomobilih se pod plastičnim pokrovčkom na nosilcu ročaja skriva zanimiva rešitev. Kot navaja Kurir, je mogoče ročaj v določenih modelih začasno fiksirati v odprtem položaju. Tako ostane spuščen in zagotavlja stalno oporo osebi, ki se šele pripravlja na vstop v vozilo.

To je funkcija, ki jo bodo posebej cenili starejši potniki ali ljudje po poškodbah.

Ročaj nad vrati je eden tistih avtomobilskih elementov, ki jim večina ljudi ne namenja veliko pozornosti.
Ročaj nad vrati je eden tistih avtomobilskih elementov, ki jim večina ljudi ne namenja veliko pozornosti. FOTO: Profimedia

Kaj pa obešanje vrečk in oblačil?

Marsikdo uporablja ročaj kot priročen obešalnik. Čeprav imajo nekateri modeli vgrajene manjše kljukice za oblačila, strokovnjaki opozarjajo, da preobremenjevanje ni najboljša ideja.

Večji predmeti lahko namreč zmanjšajo preglednost v vozilu. V primeru prometne nesreče pa se lahko zaradi sprožitve stranskih zračnih zaves spremenijo v nevarne leteče predmete.

Majhna podrobnost, ki razkriva dobro zasnovo

Ročaj nad vrati je eden tistih avtomobilskih elementov, ki jim večina ljudi ne namenja veliko pozornosti. A prav takšne podrobnosti pogosto pokažejo, koliko razmišljanja in ergonomskega načrtovanja stoji za sodobnimi avtomobili.

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Viri: Kurir, Engineer Fix, GarageGuide

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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