Vozniki, pozor! Nova pravila za preverjanje alkohola in vožnjo brez rok

Državni zbor je z 49 glasovi za in tremi proti sprejel novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki prinaša več pomembnih sprememb za voznike. Najpomembnejša novost zadeva preverjanje alkoholiziranosti: policijski indikator alkohola po novem ne bo več samostojna podlaga za dokončno ugotavljanje alkohola v voznikovem organizmu, temveč bo služil kot preliminarni test. Novela obenem določa pogoje, pod katerimi bo mogoče pri avtomatizirani vožnji spustiti volan, ter širi izjemo za vzporedno vožnjo kolesarjev.

Alkotest ne bo več zadnja beseda

icon-expand Voznike čakajo spremembe pri preverjanju alkoholiziranosti. FOTO: PU Kranj

Ena najpomembnejših sprememb se nanaša na postopek preverjanja alkoholiziranosti. Ustavno sodišče je oktobra 2025 presodilo, da indikator alkohola ni merilna naprava in da zanj niso predpisane tehnične zahteve, ki bi zagotavljale meroslovno zanesljivost rezultatov. Zakonodajalec je moral zato ureditev prilagoditi ustavni odločbi. Po novem bo policija indikator alkohola uporabljala kot predhodni preizkus, na podlagi katerega bo voznika lahko napotila na preizkus z etilometrom ali na strokovni pregled. Kaj to pomeni za voznike? Rezultat indikatorja ne bo več pomenil dokončnega ugotavljanja alkoholiziranosti. Če bo predhodni preizkus pokazal prisotnost alkohola, bo sledil ustreznejši postopek za njegovo preverjanje. To pa nikakor ne pomeni, da bo vožnja pod vplivom alkohola dovoljena ali da bodo policisti pri nadzoru manj pozorni. Namen spremembe je zagotoviti, da se alkoholiziranost ugotavlja na način, ki je pravno in tehnično ustrezen. V praksi bo pomembno tudi, da bo policija imela na voljo dovolj etilometrov in usposobljen kader, saj bi lahko dodatni koraki vplivali na potek nadzora na cestah.

Kdaj bo dovoljeno spustiti volan?

Novela prinaša tudi pravila za vozila s sistemi za avtomatizirano vožnjo. Pri določenih vozilih bo mogoče spustiti krmilo oziroma volan, vendar to ne pomeni, da bodo vozniki lahko med vožnjo brezskrbno uporabljali telefon, brali ali se povsem posvetili drugim opravilom. Izjema velja za vozila, pri katerih je aktiviran odobren sistem za avtomatizirano vožnjo prve, druge ali tretje stopnje po mednarodnem standardu SAE J3016. DZ je sprejel tudi dopolnilo, po katerem je to mogoče, ko je aktiviran homologiran oziroma posamično odobren sistem. Ključno je, da mora biti sistem dejansko aktiviran in da so izpolnjeni predpisani pogoji. Voznik mora ves čas spremljati prometne razmere ter biti pripravljen nemudoma prevzeti upravljanje vozila. To je bistvena razlika med avtomatizirano vožnjo in popolnoma samostojnim vozilom, ki bi za vse poskrbelo brez voznikovega nadzora. Nova ureditev ne pomeni splošnega dovoljenja za vožnjo brez rok na vsakem avtomobilu, ki ima napredne asistenčne sisteme. Policist bo lahko preveril, ali je bil sistem avtomatizirane vožnje dejansko vključen. S tem naj bi preprečili zlorabe, pri katerih bi se voznik skliceval na avtomatizirano vožnjo, čeprav sistem ne bi bil aktiviran oziroma ne bi izpolnjeval zahtevanih pogojev.

Kolesarji bodo lahko vozili vštric tudi v več primerih

Sprememba se dotika tudi športnih kolesarjev. Možnost vzporedne vožnje na javni cesti, ki je doslej veljala za člane Kolesarske zveze Slovenije, se širi tudi na imetnike licenc Triatlonske zveze Slovenije ter ustreznih mednarodnih kolesarskih in triatlonskih organizacij. To je pomembno predvsem za treninge in organizirano športno vadbo. Vendar ne gre za splošno dovoljenje, da bi lahko vsi kolesarji v vseh okoliščinah vozili vštric. Izjema je razširjena na določene skupine športnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

Kaj je najpomembnejše za voznike?