To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto

Med izbiro parkirnega mesta med nevihto bodite posebej previdni pri velikih, starih drevesih z gosto krošnjo. Večja kot je krošnja, močneje veter deluje nanjo, kar povečuje tveganje za nesrečo, kot navaja tportal.hr. Če so tla nasičena z vodo, so korenine oslabele ali omejene zaradi urbanih pogojev, drevo lahko izgubi stabilnost, tudi če deblo na videz ni poškodovano. To pomeni, da so v mestih še posebej nevarna drevesa, ki so videti zdrava, a imajo okrnjeno mehansko stabilnost.

Posebna previdnost pri določenih vrstah dreves

Drevesa s plitvimi koreninami so še posebej ranljiva, predvsem če so visoka in izpostavljena vetru. Med njimi so pogosto omenjene breze in smreke, saj njihov tip korenin v vlažnih, rahlih tleh zmanjša odpornost proti obremenitvi vetra, kot piše treecareexperts.com.

Tveganja v mestih

V mestih ni problem le vrsta drevesa, ampak tudi način, kako drevo raste. Drevesa, posajena v majhnih asfaltnih odprtinah ob pločnikih, cestah, parkiriščih ali nad podzemnimi inštalacijami, pogosto nimajo dovolj prostora za normalno rast korenin. Zaradi tega korenine ostanejo plitve, deformirane ali poškodovane, kar oslablja mehansko stabilnost celotnega drevesa. Arborists.org zato opozarja, da je pomembno upoštevati ne le vrsto drevesa, ampak tudi mesto, kjer raste.

Znaki, da se je treba drevesu izogniti

Ne glede na vrsto drevesa ne parkirajte pod drevesom, ki kaže jasne znake poškodb. To vključuje: - razpoke na deblu, - velike suhe veje, - nagnjeno deblo, - dvignjena tla okoli korenin, - luknje v deblu, - prisotnost gob na lubju ali pri dnu drevesa, - krošnja, ki je neuravnotežena ali delno poškodovana. Takšni znaki ne pomenijo nujno, da bo drevo padlo takoj, a v kombinaciji z močnim vetrom predstavljajo resno nevarnost za vozila in mimoidoče, kot poroča Guardian Trees Section.

Kje je najbolj nevarno parkirati?

Med nevihto se izogibajte parkiranju pod starimi drevoredi, pod velikimi krošnjami ob cestah, pod nagnjenimi ali poškodovanimi drevesi ter pod drevesi, ki rastejo v ozkih asfaltnih odprtinah. Če morate parkirati na prostem, izberite odprt prostor, stran od visokih dreves, tudi če to pomeni nekaj minut daljši sprehod.

