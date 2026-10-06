Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov

Ena najbolj pogosto spregledanih stvari je motorno olje. Če ga je premalo ali ga predolgo ne zamenjate, lahko to vpliva na mazanje, hlajenje in čiščenje motorja. Posledice niso nujno vidne takoj, vendar lahko zanemarjanje vzdrževanja skrajša življenjsko dobo motorja in privede do precej dražjega popravila.
Motorno olje je ena prvih stvari, ki jih je vredno preveriti
Motorno olje ima v avtomobilu več pomembnih nalog. Maže gibljive dele motorja, pomaga pri odvajanju toplote in odstranjuje oziroma zadržuje nečistoče. Prav zato ni dobra ideja, da menjavo olja določate zgolj po občutku ali čakate, da se pojavi opozorilna lučka.
Strokovnjaki priporočajo, da se pri intervalu menjave vedno upoštevajo navodila proizvajalca in specifikacije konkretnega vozila. Pri številnih novejših avtomobilih je interval daljši kot pri starejših vozilih, vendar se lahko precej razlikuje glede na motor in uporabo avtomobila. Če imate avtomobil z merilno palico za olje, lahko nivo preverite tudi sami. Najbolje je slediti navodilom proizvajalca, saj se postopek med modeli razlikuje.
Nizek nivo olja ni edina stvar, ki bi vas morala skrbeti
Pri avtomobilu je pomembno opazovati tudi druge tekočine. Med osnovnimi kontrolami, ki jih je smiselno poznati, so zavorna tekočina, hladilna tekočina in tekočina za pranje vetrobranskega stekla. Posebno pozornost si zasluži zavorna tekočina. Če je njen nivo zelo blizu minimalne oznake ali pod njo, je lahko razlog obraba zavornih ploščic, lahko pa gre tudi za težavo oziroma puščanje v hidravličnem sistemu. V takšnem primeru avtomobila ni pametno preprosto dopolniti s tekočino in pozabiti na težavo, vozilo naj pregleda strokovnjak.
Še ena stvar, ki jo vozniki pogosto zanemarjajo: tlak v pnevmatikah
Prenizek tlak ni samo vprašanje porabe goriva. Po navedbah Men's Health lahko premalo napolnjene pnevmatike povzročijo hitrejšo obrabo in vplivajo na zavorno zmogljivost avtomobila. Prenizek ali previsok tlak lahko vpliva tudi na oprijem in obnašanje vozila. Priporočenega tlaka zato ne ugibajte. Podatek je običajno naveden na nalepki na stebričku oziroma okvirju voznikovih vrat ali v navodilih za uporabo avtomobila. Tlak je najbolje preverjati pri hladnih pnevmatikah, saj se tlak med vožnjo zaradi segrevanja spremeni.
Pozimi je težava lahko še večja
Nizke temperature predstavljajo dodaten stres za nekatere avtomobilske komponente. Posebej pomembna je baterija. Starejša ali oslabela baterija lahko v toplem vremenu avtomobil še vedno brez težav zažene, pri nizkih temperaturah pa se lahko pokaže, da nima več dovolj zmogljivosti. Men's Health navaja, da imajo avtomobilske baterije pogosto življenjsko dobo približno tri do pet let, zato je pri starejših baterijah smiselno preveriti njihovo stanje. Podobno velja za tlak v pnevmatikah. Hladnejše vreme lahko povzroči padec tlaka, zato je jeseni in pozimi preverjanje še posebej pomembno.
Ne ignorirajte opozorilne lučke
Ena najdražjih navad voznika je lahko preprosto ignoriranje opozoril. Če se prižge lučka za motor in jo spremljajo težave, kot so težji zagon, neenakomerno delovanje motorja ali obotavljanje pri pospeševanju, je smiselno ukrepati čim prej. Pri nizkih temperaturah se lahko nekatere že obstoječe težave še izraziteje pokažejo.
To ne pomeni, da vsaka opozorilna lučka avtomatično pomeni veliko okvaro. Pomen opozorila je odvisen od konkretnega avtomobila in navodil proizvajalca. Toda opozorila zagotovo niso nekaj, kar bi bilo smiselno ignorirati več mesecev.
Tudi brisalci lahko vplivajo na varnost
Brisalci so eden tistih delov avtomobila, na katere se pogosto spomnimo šele takrat, ko jih potrebujemo. Če na vetrobranskem steklu puščajo proge, madeže ali ne očistijo stekla v enem potegu, je vidljivost lahko slabša. Men's Health svetuje, da se pred menjavo preveri, ali so metlice samo umazane; če čiščenje ne pomaga, je čas za zamenjavo. Pred zimo je pomembna tudi ustrezna tekočina za pranje stekel. Zimska tekočina je formulirana tako, da pri nizkih temperaturah ne zamrzne tako hitro kot neustrezna tekočina.
Petminutni pregled vam lahko prihrani precej skrbi
Pred daljšo potjo ali na začetku nove sezone je zato smiselno preveriti nekaj osnovnih stvari:
- nivo motornega olja,
- tlak v vseh pnevmatikah,
- stanje in obrabo pnevmatik,
- zavorno tekočino,
- hladilno tekočino,
- tekočino za pranje vetrobranskega stekla,
- stanje metlic brisalcev,
- opozorilne lučke na armaturni plošči,
- stanje akumulatorja, predvsem če je starejši.
Pri tekočinah in servisnih intervalih vedno upoštevajte navodila proizvajalca konkretnega avtomobila. Največja napaka je namreč pogosto prav to, da voznik čaka na očiten znak okvare. Pri avtomobilu lahko nekaj minut preventivnega preverjanja pomeni razliko med običajnim servisom in precej dražjim popravilom.
Če opazite puščanje tekočine, težave z zaviranjem, nenavadne zvoke, težave pri zagonu ali opozorilno lučko, ki ne ugasne, je najbolj varno, da avtomobil pregleda usposobljen mehanik.
Viri: Men's Health, "The 5 Basic Car Skills Every Man Must Know"; Men's Health, "What to Do to Make Sure Your Car Survives the Rest of Winter"; Men's Health, "How to Winterize Your Car"
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