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Napaka, ki jo naredi veliko voznikov ob menjavi gum

L.G.M.
05. 11. 2026 00.40
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Ko pride čas za menjavo pnevmatik, se marsikateri voznik odloči za zamenjavo le dveh. Takrat se hitro pojavi dilema: naj gresta novi pnevmatiki spredaj ali zadaj?

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Večina bi brez razmišljanja odgovorila, da spredaj. Navsezadnje sprednji kolesi pri večini avtomobilov skrbita za zavijanje, zaviranje in prenos moči na cesto. Toda prav tu se skriva ena najpogostejših zmot, povezanih z varnostjo v prometu.

Strokovnjaki največjih proizvajalcev pnevmatik že leta opozarjajo, da je pri menjavi le dveh pnevmatik varnejša izbira zadnja os, in to ne glede na to, ali vozite avtomobil s prednjim, zadnjim ali štirikolesnim pogonom.

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Zakaj nove pnevmatike ne sodijo nujno spredaj?

Na prvi pogled se zdi logično, da najboljše pnevmatike namestimo tja, kjer opravijo največ dela. V resnici pa pri varnosti ni najpomembnejše, katera os poganja vozilo, temveč katera skrbi za njegovo stabilnost.

Nove pnevmatike imajo globlji profil, zato bolje odvajajo vodo in zagotavljajo boljši oprijem na mokri podlagi. Če so nameščene na zadnji osi, zmanjšajo možnost, da bi zadnji del avtomobila izgubil oprijem in začel drseti. Prav to pa je eden najnevarnejših scenarijev, s katerimi se lahko sreča voznik.

Večina voznikov se boji, da bi oprijem izgubila sprednja kolesa. A je pogosto precej bolj problematičen zdrs zadnje osi.
Večina voznikov se boji, da bi oprijem izgubila sprednja kolesa. A je pogosto precej bolj problematičen zdrs zadnje osi. FOTO: Shutterstock

Kaj je huje: zdrs spredaj ali zadaj?

Večina voznikov se boji, da bi oprijem izgubila sprednja kolesa. A je pogosto precej bolj problematičen zdrs zadnje osi.

Ko oprijem izgubijo sprednja kolesa, avtomobil v ovinku začne širiti svojo linijo vožnje. Voznik praviloma hitro opazi, da vozilo ne sledi ukazom volana, in lahko reagira z zmanjšanjem hitrosti.

Precej bolj nehvaležna je situacija, ko oprijem izgubijo zadnja kolesa. Takrat lahko zadek avtomobila nenadoma zanese, vozilo pa začne drseti ali se celo zavrti. Za povprečnega voznika je takšno situacijo bistveno težje obvladati, saj se zgodi hitro in brez veliko opozorilnih znakov.

To potrjujejo tudi praktični preizkusi. Novinarji revije Forbes so na Michelinovem testnem poligonu preizkusili oba scenarija. Avtomobil z novimi pnevmatikami spredaj in obrabljenimi zadaj je na mokri podlagi izgubil stabilnost in se zavrtel, medtem ko je vozilo z novimi pnevmatikami na zadnji osi ostalo precej bolj predvidljivo in obvladljivo.

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Kdaj je smiselno zamenjati vse štiri?

Čeprav je menjava dveh pnevmatik povsem običajna praksa, je z vidika varnosti najboljša rešitev menjava vseh štirih naenkrat.

Tako imajo vse pnevmatike podobno globino profila in primerljive vozne lastnosti, kar pomeni bolj enakomerno obnašanje vozila pri zaviranju, pospeševanju in vožnji skozi ovinke.

To je še posebej pomembno pri vozilih s štirikolesnim pogonom. Večje razlike v obrabljenosti med pnevmatikami lahko vplivajo tudi na delovanje pogonskega sklopa in povečajo obremenitve posameznih komponent.

Z vidika varnosti je najboljša rešitev menjava vseh štirih pnevmatik naenkrat.
Z vidika varnosti je najboljša rešitev menjava vseh štirih pnevmatik naenkrat. FOTO: Shutterstock

Napaka, ki jo marsikdo spregleda

Če menjate le dve pnevmatiki, naj bosta nove pnevmatike enakega modela, dimenzije in čim bolj podobnih lastnosti kot preostali par. Mešanje različnih tipov, profilov ali celo sezonskih pnevmatik lahko negativno vpliva na vodljivost, oprijem in stabilnost vozila.

Pravilo, ki si ga velja zapomniti

Če kupujete le dve novi pnevmatiki, ju praviloma namestite na zadnjo os. Morda se zdi nelogično, vendar gre za priporočilo, ki temelji na fiziki, testiranjih in dolgoletnih izkušnjah avtomobilskih strokovnjakov.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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