Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos

Avtomobilska industrija vstopa v obdobje največjih sprememb doslej, poroča Index. Medtem ko proizvajalci predstavljajo nove električne modele in hibridne pogone, se številni dolgoletni modeli tiho poslavljajo. Nekateri med njimi so legende, drugi pa niso nikoli zares zaživeli na trgu. V nadaljevanju predstavljamo pregled vozil, ki bodo do leta 2026 izginila iz ponudbe.
Alpine: konec za A110 z motorjem na notranje izgorevanje
Alpine A110, eden najbolj cenjenih športnih avtomobilov zadnjega desetletja, bo svojo pot zaključil konec leta 2026. Po skoraj devetih letih se bo ikonični model poslovil, njegovo mesto pa bo prevzela električna različica, ki že čaka na prihod v prodajne salone.
Audi: slovo od najmanjših modelov
Audi bo v prihodnjih letih ukinil kar tri modele:
Audi A1,
Audi Q2,
Audi A7 Sportback.
A1 in Q2 se poslavljata zaradi prehoda na električno mobilnost, nadomestil ju bo novi kompaktni električni crossover. A7 Sportback pa bo zamenjala kombinacija modelov A6 in A6 Sportback etron.
BMW: konec za X4, Z4 in serijo 8
BMW zaključuje proizvodnjo več modelov:
BMW X4 (z motorji na notranje izgorevanje) – nadomešča ga električni iX4, zasnovan na platformi Neue Klasse.
BMW Z4 – proizvodnja se konča spomladi 2026.
BMW serije 8 – prav tako odhaja brez potrjenega naslednika.
Ford Focus: slovo od nekdanje prodajne uspešnice
Ford Focus, nekoč eden najbolje prodajanih avtomobilov na svetu, bo v letu 2026 dokončno izginil s trga. Zadnji primerek je s tekočega traku zapeljal novembra 2025. Njegovo vlogo bo prevzel novi crossoverSUV, ki bo na voljo kot hibrid ali blagi hibrid.
Fiat Tipo: konec proizvodnje po desetletju
Fiat bo junija 2026 zaključil proizvodnjo modela Tipo, ki je bil na voljo kot limuzina s 1,6litrskim dizlom. Naslednik naj bi bil Fiat Fastback oziroma Panda Fastback, vendar ga pričakujemo šele leta 2027.
Honda: Civic Type R zapušča Evropo
Honda Civic Type R bo ostal v proizvodnji, vendar ne več za evropski trg, saj model ne izpolnjuje novih CO omejitev. Naslednik bo hibrid, a ga ne pričakujemo pred letom 2027. Do takrat bo del praznine zapolnil novi Prelude Coupé.
Jeep: Renegade izginja iz Evrope
Jeep Renegade je bil iz evropske ponudbe umaknjen že jeseni 2025. Nadomešča ga manjši Jeep Avenger, ki je na voljo kot električni ali blagi hibrid. O nasledniku Renegada za zdaj ni informacij.
Mercedes: obsežna prenova modelne palete
Mercedes in AMG pripravljata velike spremembe. Po trenutnih informacijah naj bi se leta 2026 poslovili:
B-razred,
EQA,
EQB,
EQE in EQE SUV,
GLC Coupé.
Poleg tega naj bi Mercedes ukinil AMG modele z 2litrskim hibridnim pogonom, kar pomeni konec za:
C 43,
C 63 S E Performance,
GLA 35,
GLC 43,
GLC 63 S E Performance.
Mitsubishi: konec za Space Star
Mitsubishi Space Star bo zaradi strožjih evropskih pravil o emisijah in varnosti leta 2026 izginil iz ponudbe. Najmanjši model znamke bo postal Mitsubishi Colt, ki temelji na novi generaciji Renault Clia.
Porsche: slovo od 718 Cayman in Boxster
Leto 2026 bo zadnje za Porsche 718 Cayman in 718 Boxster. Naslednja generacija modelov 718 bo na voljo z električnimi in elektrificiranimi bencinskimi pogoni.
Renault: konec za Arkan(o)
Renault bo leta 2026 ukinil model Arkana (pri nas znan kot Megane Conquest). Neposrednega naslednika ne bo, možna zamenjava pa sta Renault Symbioz ali Scenic ETech Electric, čeprav sta nekoliko manjša.
Toyota: Supra se poslavlja
Toyota GR Supra bo skupaj z BMWjem Z4 zaključila proizvodnjo leta 2026. Nova generacija Supre, tokrat v celoti Toyotina, bo predstavljena leta 2027 pod oznako GR.
Volkswagen: Touareg zaključuje svojo zgodbo
VW Touareg bo dobil še Final Edition, ki bo na voljo do marca 2026. To pomeni konec za bencinske in dizelske različice po več kot 20 letih. Možna vrnitev je predvidena kot ID. Touareg, vendar ne pred letom 2028.
Volvo: konec za karavane V90 in morda tudi V60
Volvo je septembra 2025 ustavil proizvodnjo modela V90, naslednika pa ni na vidiku. Tudi V60 bi lahko izginil iz ponudbe v letu 2026, kar pomeni konec tradicionalnih švedskih karavanov.
