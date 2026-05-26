Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak

B.R.
26. 05. 2026 03.29
0

Mnogi vozniki avtomobil perejo napačno, ne da bi se zavedali, da lahko s tem povzročijo trajne poškodbe laka. Strokovnjaki opozarjajo, da nepravilno pranje, napačna sredstva in grobi pripomočki pogosto povzročijo mikropraske in bledenje barve, kar dolgoročno zmanjša vrednost vozila.

Zakaj napačno pranje avtomobila poškoduje lak

Lak na avtomobilu je zaščitni sloj, ki je občutljiv na mehanske poškodbe in agresivne kemikalije. Po navedbah strokovnjakov lahko uporaba grobih gobic ali umazanih krp povzroči mikropraske, ki se sčasoma kopičijo in naredijo površino motno.

Poleg tega lahko neustrezni detergenti odstranijo zaščitni vosek, kar zmanjša odpornost laka proti UV-žarkom in umazaniji.

Pravilno pranje avtomobila se začne z obilnim izpiranjem.
Pravilno pranje avtomobila se začne z obilnim izpiranjem. FOTO: Dreamstime

Najpogostejše napake pri pranju avtomobila

Veliko voznikov ponavlja enake napake, ki dolgoročno škodujejo vozilu:

- uporaba suhe krpe ali umazane gobe

- pranje na neposrednem soncu

- uporaba gospodinjskih čistil

- premalo izpiranja pred drgnjenjem

- brisanje brez predhodnega mehčanja umazanije

Strokovnjaki iz Car and Driver poudarjajo, da je največja napaka prav drgnjenje suhe umazanije, saj deluje kot brusni papir na lakirani površini.

Pravilna tehnika pranja, ki varuje lak

Pravilno pranje avtomobila se začne z obilnim izpiranjem, da se odstrani groba umazanija. Nato je priporočena uporaba dveh veder – eno za čisto vodo in drugo za milnico.

Po priporočilih avtomobilskih specialistov iz Detailing World je pomembno uporabljati mehke mikrovlaknene rokavice, saj zmanjšujejo tveganje za praske in bolje zajamejo umazanijo.

Ključni koraki so:

- temeljito izpiranje vozila

- uporaba pH-nevtralnega šampona

- pranje od zgoraj navzdol

- redno spiranje gobice ali rokavice

- nežno sušenje z mikrovlakni

Največja napaka pri pranju avtomobila je kombinacija napačnih pripomočkov in prevelike sile.
Največja napaka pri pranju avtomobila je kombinacija napačnih pripomočkov in prevelike sile. FOTO: Shutterstock

Zakaj je sušenje enako pomembno kot pranje

Veliko ljudi po pranju avtomobil pusti, da se posuši na zraku, kar pa lahko povzroči vodne madeže. Po podatkih strokovnjakov iz Consumer Reports pa minerali v vodi ostanejo na površini laka in sčasoma pustijo vidne sledi.

Priporočeno je nežno brisanje z mehko mikrokrpo, ki ne pušča vlaken in ne poškoduje površine.

Kako pogosto je priporočljivo prati avtomobil

Pogostost pranja je odvisna od okolja in vremenskih razmer. V urbanih območjih, kjer je več prahu in onesnaženja, strokovnjaki priporočajo pogostejše čiščenje.

Po smernicah organizacije AAA (American Automobile Association) je optimalno pranje vsakih nekaj tednov, pozimi pa še pogosteje zaradi soli na cestah, ki lahko pospeši korozijo.

Največja napaka, ki jo vozniki še vedno delajo

Največja napaka pri pranju avtomobila je kombinacija napačnih pripomočkov in prevelike sile. Lak ni odporen na grobo drgnjenje, zato lahko že en napačen postopek povzroči trajne poškodbe.

Strokovnjaki opozarjajo, da je bolje avtomobil prati počasi in nežno kot hitro in agresivno. S pravilnim pristopom se ohrani sijaj, zaščita in vrednost vozila tudi na dolgi rok.

avtomobil vzdrževanje vozila pranje avtomobila nega avtomobila detailing
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

