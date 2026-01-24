Moskisvet.com
Rumeni Ferrari Enzo
Visoki obrati

To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi

E.R.
24. 01. 2026 03.52
0

Rekordna dražba - Bachmanova zbirka Ferrarijev podrla meje in navdušila avtomobilski svet.

Izjemna zbirka Ferrarijev pokojnega zbiratelja Phila Bachmana je na dražbi Mecum Kissimmee 2026 dosegla zgodovinske rezultate. Največ pozornosti je požel Ferrari Enzo v barvi Giallo Modena, ki je bil prodan za osupljivih 17,875 milijona dolarjev (približno 16,44 milijona evrov) – skoraj trikrat več od prejšnjega rekorda iz leta 2023.

Enzo, ki je prehitel vse rekorde

Rumeni Ferrari Enzo je bil eden najbolj zaželenih primerkov na dražbi. Avtomobil je prevozil le 1.044 kilometrov, je eden od 127 primerkov, izdelanih za ameriški trg, in eden od zgolj 36, lakiranih v Giallo Modena.

Posebnost tega Enza je tudi tovarniško naročena notranjost z dvobarvnimi sedeži Rosso/Giallo, kar ga loči od skoraj vseh drugih primerkov.

Tudi drugi Ferrari modeli so dosegli neverjetne cene

Bachmanova zbirka je bila znana po izjemno nizkih kilometrih in enotnih barvnih kombinacijah, kar je močno vplivalo na vrednost vozil. Na dražbi so padali rekordi en za drugim:

Ferrari 288 GTO – 8,525 milijona USD ( 7,84 milijona EUR)

Ferrari F40 – 6,6 milijona USD ( 6,07 milijona EUR)

Ferrari F50 – 1,21 milijona USD ( 1,11 milijona EUR)

LaFerrari Coupe – 6,71 milijona USD ( 6,17 milijona EUR)

LaFerrari Aperta – 11 milijonov USD ( 10,12 milijona EUR)

Ferrari 599 GTO – 3,96 milijona USD ( 3,64 milijona EUR)

Ferrari 430 Scuderia Spider 16M – 1,98 milijona USD ( 1,82 milijona EUR)

Ferrari 360 Challenge Stradale – 1,155 milijona USD ( 1,06 milijona EUR)

Dražba je tako postavila rekorde za več Ferrarijevih ikon iz 80., 90. in 2000. let.

Kdo je dejansko prodal zbirko?

Po poročanju več virov je zbirko lani odkupil Dana Mecum, ustanovitelj Mecum Auctions, pri čemer je del kupnine šel fundaciji Bachmanovih. To pomeni, da so kupci avtomobile kupovali od Mecuma, ne od fundacije, zato visoke cene niso bile posledica dobrodelnih olajšav.

Mecum Auctions je sicer potrdil, da bo izkupiček namenjen fundaciji Phila in Marthe Bachman, kar je sprožilo nekaj zmede, a fundacija je bila vključena že pred dražbo.

Zapuščina zbiratelja, ki je oboževal rumene Ferrarije

Phil Bachman je bil znan kot eden največjih zasebnih zbirateljev Ferrarijev na svetu, še posebej modelov v barvi Giallo Modena. Njegova zbirka je obsegala več kot 40 vozil in je bila desetletja predmet občudovanja v avtomobilskih krogih.

Dražba v Kissimmeeju je zdaj potrdila, da njegova zapuščina ostaja nepozabna – ne le zaradi izjemnih avtomobilov, temveč tudi zaradi rekordov, ki jih je postavila.

Vir: Index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
ferrari avto avtomobil vozilo dražba Ferrari Enzo najdražji avto dražba avtomobilov Phil Bachman avtomobilski rekordi
Potovanja

Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?

