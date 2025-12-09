Te znamke avtomobilov so najboljše

Najboljše avtomobilske znamke po poročilu Consumer Reports 2026 za ZDA prihajajo predvsem iz Azije in Evrope. Subaru je že drugo leto zapored na vrhu, medtem ko je Lincoln edina ameriška znamka v top 10. Tesla je dosegla svoj najboljši rezultat doslej, medtem ko se Jeep, GMC in Rivian znova znajdejo na dnu. Pri zanesljivosti vodi Toyota, hibridi pa se izkažejo kot najbolj zanesljiva izbira.

Ker so avtomobili vse dražji, je izbira prave znamke ključna. Consumer Reports (CR) je objavil letno poročilo, ki združuje rezultate cestnih testov, varnostne ocene, podatke o zanesljivosti in zadovoljstvu lastnikov, zbranih pri 380.000 vozilih.

Kateri avtomobili se najbolj kvarijo? Tukaj je seznam

Subaru je že drugo leto zapored na prvem mestu, medtem ko je Lincoln presenetil s skokom na 7. mesto zaradi izboljšane zanesljivosti. Tesla je napredovala z 18. na 10. mesto – njen najboljši rezultat doslej.

Na vrhu seznama kraljujejo predvsem japonske in evropske znamke:

- Jeep (zadnje mesto že tretje leto zapored),

Med najslabšimi znamkami so:

CR je objavil tudi ločeno lestvico zanesljivosti:

Toyota je na prvem mestu, sledijo ji Subaru, Lexus in Honda.

Med najboljših 10 so se uvrstili tudi BMW, Buick, Nissan, Acura in Kia.

Tesla je na 9. mestu po zanesljivosti, kar je boljše od številnih uveljavljenih znamk.

Na dnu so Ram, Rivian, Jeep in GMC.