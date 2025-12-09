Moskisvet.com
Visoki obrati

Te znamke avtomobilov so najboljše

E.R.
09. 12. 2025 03.00
0

Preverite lestvice najboljših in najslabših avtomobilsih znamk, ki jih je za leto 2026 pripravil Consumer Reports.

Najboljše avtomobilske znamke po poročilu Consumer Reports 2026 za ZDA prihajajo predvsem iz Azije in Evrope. Subaru je že drugo leto zapored na vrhu, medtem ko je Lincoln edina ameriška znamka v top 10. Tesla je dosegla svoj najboljši rezultat doslej, medtem ko se Jeep, GMC in Rivian znova znajdejo na dnu. Pri zanesljivosti vodi Toyota, hibridi pa se izkažejo kot najbolj zanesljiva izbira.

Povprečna cena novega avtomobila presega 45.000 evrov

Ker so avtomobili vse dražji, je izbira prave znamke ključna. Consumer Reports (CR) je objavil letno poročilo, ki združuje rezultate cestnih testov, varnostne ocene, podatke o zanesljivosti in zadovoljstvu lastnikov, zbranih pri 380.000 vozilih.

Top 10 znamk 2026

Na vrhu seznama kraljujejo predvsem japonske in evropske znamke:

1. Subaru.

2. BMW.

3. Porsche.

4. Honda.

5. Toyota.

6. Lexus.

7. Lincoln.

8. Hyundai.

9. Acura.

10. Tesla.

Subaru je že drugo leto zapored na prvem mestu, medtem ko je Lincoln presenetil s skokom na 7. mesto zaradi izboljšane zanesljivosti. Tesla je napredovala z 18. na 10. mesto – njen najboljši rezultat doslej.

Na dnu lestvice

Med najslabšimi znamkami so:

- Jeep (zadnje mesto že tretje leto zapored),

- GMC,

- Rivian (zadnje mesto po zanesljivosti),

- Dodge in Alfa Romeo.

Zanesljivost: Toyota vodi

CR je objavil tudi ločeno lestvico zanesljivosti:

Toyota je na prvem mestu, sledijo ji Subaru, Lexus in Honda.

Med najboljših 10 so se uvrstili tudi BMW, Buick, Nissan, Acura in Kia.

Tesla je na 9. mestu po zanesljivosti, kar je boljše od številnih uveljavljenih znamk.

Na dnu so Ram, Rivian, Jeep in GMC.

Hibridi proti električnim vozilom

Raziskava je pokazala pomembne razlike med pogonskimi sklopi:

Hibridi imajo 15 % manj težav kot bencinski avtomobili.

Električna vozila in priključni hibridi pa poročajo o kar 80 % več težav.

Jake Fisher iz CR pojasnjuje: "Z novo tehnologijo so bile težave z rastjo neizogibne, vendar nekateri modeli s staranjem postajajo bolj zanesljivi."

 Vir: www.carscoops.com

Zato avtomobila ne bi smeli voziti v bundi

So električni avtomobili res nevarni zaradi sevanja?

Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje

Leglo bakterij in virusov: To so najbolj umazani deli v taksiju

Tako boste vetrobransko steklo odrosili hitreje kot kdajkoli prej

Kako podaljšati življenjsko dobo baterije električnega vozila?

