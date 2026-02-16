Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
nakup avtomobila
Visoki obrati

Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil

Moškisvet.com
16. 02. 2026 04.00
0

Strokovnjak za rabljene avtomobile je izpostavil tri trike prodajalcev, na katere morate biti pozorni, če želite prihraniti več tisoč evrov.

Trg rabljenih avtomobilov je v razcvetu, priljubljeni modeli pa se pogosto razprodajo v nekaj dneh po objavi. Pri voznikih, ki si želijo čim hitreje zagotoviti svoje idealno vozilo, pa lahko ta naglica včasih vpliva na njihovo presojo, zaradi česar postanejo žrtve goljufij.

Strokovnjak za rabljene avtomobile Alex opozarja, da obstajajo tri specifične prevare, na katere bi morali biti kupci pozorni, poroča net.hr.

Taktike prevarantov

Če se jih spregleda, so lahko posledice precej hude, saj bi kupec lahko ostal brez avtomobila, pa tudi brez plačanega denarja. "Na trgu, ki je tako konkurenčen, boste vedno našli ljudi, ki to poskušajo izkoristiti. Kupci morajo biti izjemno previdni, saj lahko v svojih prizadevanjih, da bi čim hitreje sklenili ugodno ponudbo, zlahka postanejo žrtve goljufij in na koncu dobijo avtomobil, ki skriva resne pomanjkljivosti, kot so lažni kilometri, kraje ali ponarejeni dokumenti," pravi Alex.

Kupujete rabljen SUV? Ti modeli se najbolj kvarijo
Preberi še
Kupujete rabljen SUV? Ti modeli se najbolj kvarijo

1. Ponarejanje dokumentov vozila

Goljufije pri registraciji vozil so postale ena najpogostejših goljufij v Združenem kraljestvu. Goljufi prenesejo identiteto enega avtomobila na drugega, pri čemer gre pogosto za ukradeno vozilo. "Predstavljajte si Volkswagen Golf letnik 2019 v sivi barvi. Goljuf najde drug model Golfa, ki je istega letnika in z enako opremo ter uporabi njegove registracijske podatke za izdelavo dvojnika dokumentov. Avto je nato videti popolnoma legalen, čeprav je v resnici morda ukraden, pokvarjen ali uporabljen v kriminalne namene. Pravemu lastniku lahko tako nenadoma na vratih pozvoni policija ali pa po pošti prejme globe za prekrške, ki jih ni storil," pojasnjuje strokovnjak.

Da bi se zaščitili, Alex svetuje strankam, naj skrbno pregledajo registrske tablice. Nenavadne črke, nenavadne barve ali nepravilno postavljene ploščice so opozorilni znak.

Nakup rabljene Škode: Kateri model se splača kupiti?
Preberi še
Nakup rabljene Škode: Kateri model se splača kupiti?

2. Lažni naslovi in sumljivi dokumenti

Nepričakovano pogosta prevara vključuje prodajalce, ki uporabljajo lažne naslove, da prikrijejo pravega lastnika vozila. Včasih kupcem pokažejo dokument, ki je videti legitimen, vendar se prodajalec na vsak način izogiba povezovanju z naslovom, navedenim na dokumentu.

"Če pridete iskat avto in prodajalec reče: 'Se dobimo na dovozu,' vi pa sploh ne stopite v hišo, bi to moral biti za vas rdeči alarm. Pristen prodajalec ne bo imel težav z dokazovanjem, da avto pripada njemu na njegovem registriranem naslovu," pojasnjuje strokovnjak.

Preverjanje imena in naslova na dokumentu z identifikacijskim dokumentom, računom za komunalne storitve ali potrdilom o plačilu je lahko dodatna plast zaščite. Pravi prodajalci običajno nimajo težav s predložitvijo dokumentov, medtem ko imajo prevaranti za to vedno izgovor.

Nakup rabljenega električnega avtomobila: izogib glavnim pastem
Preberi še
Nakup rabljenega električnega avtomobila: izogib glavnim pastem

3. Lažna kilometrina

Druga prevara, ki obstaja že desetletja, je znižanje števila prevoženih kilometrov avtomobila, s čimer želijo prikriti, kako star je ali koliko so se z njim v resnici prevozili. "Obstajajo preprosti načini, kako se izogniti prevari. Uporabite preverjanje zgodovine ali storitev, da si ogledate število prevoženih kilometrov, zabeleženih skozi čas. Če opazite nenadne padce ali številke, ki se ne ujemajo, je nekaj narobe," pravi Alex.

Tudi vizualni namigi lahko razkrijejo goljufijo: "Če je navedeno, da ima avtomobil le 30.000 prevoženih kilometrov, vendar so sedeži udrti, usnje na volanu obrabljeno in pedali opraskani, bi to moralo takoj vzbuditi sum. In naj vas ne zavede servisna knjižica, polna žigov – v resnici potrebujete le potrdila in račune, ki potrjujejo dejansko vzdrževanje vozila."

Nasvet strokovnjaka: tako za svoj denar dobite najboljše rabljeno vozilo
Preberi še
Nasvet strokovnjaka: tako za svoj denar dobite najboljše rabljeno vozilo
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
avto rabljeni avtomobili nasveti strokovnjakov skrite pasti avtomobilizem nakup avtomobila nakup rabljenega avtomobila
Varni v prometu

Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1518