Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil

Trg rabljenih avtomobilov je v razcvetu, priljubljeni modeli pa se pogosto razprodajo v nekaj dneh po objavi. Pri voznikih, ki si želijo čim hitreje zagotoviti svoje idealno vozilo, pa lahko ta naglica včasih vpliva na njihovo presojo, zaradi česar postanejo žrtve goljufij. Strokovnjak za rabljene avtomobile Alex opozarja, da obstajajo tri specifične prevare, na katere bi morali biti kupci pozorni, poroča net.hr.

Taktike prevarantov

Če se jih spregleda, so lahko posledice precej hude, saj bi kupec lahko ostal brez avtomobila, pa tudi brez plačanega denarja. "Na trgu, ki je tako konkurenčen, boste vedno našli ljudi, ki to poskušajo izkoristiti. Kupci morajo biti izjemno previdni, saj lahko v svojih prizadevanjih, da bi čim hitreje sklenili ugodno ponudbo, zlahka postanejo žrtve goljufij in na koncu dobijo avtomobil, ki skriva resne pomanjkljivosti, kot so lažni kilometri, kraje ali ponarejeni dokumenti," pravi Alex.

1. Ponarejanje dokumentov vozila

Goljufije pri registraciji vozil so postale ena najpogostejših goljufij v Združenem kraljestvu. Goljufi prenesejo identiteto enega avtomobila na drugega, pri čemer gre pogosto za ukradeno vozilo. "Predstavljajte si Volkswagen Golf letnik 2019 v sivi barvi. Goljuf najde drug model Golfa, ki je istega letnika in z enako opremo ter uporabi njegove registracijske podatke za izdelavo dvojnika dokumentov. Avto je nato videti popolnoma legalen, čeprav je v resnici morda ukraden, pokvarjen ali uporabljen v kriminalne namene. Pravemu lastniku lahko tako nenadoma na vratih pozvoni policija ali pa po pošti prejme globe za prekrške, ki jih ni storil," pojasnjuje strokovnjak. Da bi se zaščitili, Alex svetuje strankam, naj skrbno pregledajo registrske tablice. Nenavadne črke, nenavadne barve ali nepravilno postavljene ploščice so opozorilni znak.

2. Lažni naslovi in sumljivi dokumenti

Nepričakovano pogosta prevara vključuje prodajalce, ki uporabljajo lažne naslove, da prikrijejo pravega lastnika vozila. Včasih kupcem pokažejo dokument, ki je videti legitimen, vendar se prodajalec na vsak način izogiba povezovanju z naslovom, navedenim na dokumentu. "Če pridete iskat avto in prodajalec reče: 'Se dobimo na dovozu,' vi pa sploh ne stopite v hišo, bi to moral biti za vas rdeči alarm. Pristen prodajalec ne bo imel težav z dokazovanjem, da avto pripada njemu na njegovem registriranem naslovu," pojasnjuje strokovnjak. Preverjanje imena in naslova na dokumentu z identifikacijskim dokumentom, računom za komunalne storitve ali potrdilom o plačilu je lahko dodatna plast zaščite. Pravi prodajalci običajno nimajo težav s predložitvijo dokumentov, medtem ko imajo prevaranti za to vedno izgovor.

3. Lažna kilometrina

Druga prevara, ki obstaja že desetletja, je znižanje števila prevoženih kilometrov avtomobila, s čimer želijo prikriti, kako star je ali koliko so se z njim v resnici prevozili. "Obstajajo preprosti načini, kako se izogniti prevari. Uporabite preverjanje zgodovine ali storitev, da si ogledate število prevoženih kilometrov, zabeleženih skozi čas. Če opazite nenadne padce ali številke, ki se ne ujemajo, je nekaj narobe," pravi Alex. Tudi vizualni namigi lahko razkrijejo goljufijo: "Če je navedeno, da ima avtomobil le 30.000 prevoženih kilometrov, vendar so sedeži udrti, usnje na volanu obrabljeno in pedali opraskani, bi to moralo takoj vzbuditi sum. In naj vas ne zavede servisna knjižica, polna žigov – v resnici potrebujete le potrdila in račune, ki potrjujejo dejansko vzdrževanje vozila."

