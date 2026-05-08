Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi

Začetek motoristične sezone prinaša več tveganj na cestah

Mariborski policisti motoristi so se skupaj z motoristi reševalci in vojaškimi policisti v cestni bazi Darsa na Hajdini pripravljali na začetek nove motoristične sezone. Ob tem so opozorili, da so razmere na cestah spomladi precej zahtevnejše kot v drugih obdobjih leta. Na Policijski upravi Maribor pojasnjujejo, da hladen asfalt vpliva na slabši oprijem pnevmatik, dodatno nevarnost pa predstavljajo še pesek, poškodovana vozišča in ostanki zimskega posipa. Zaradi tega strokovnjaki priporočajo postopno prilagajanje na vožnjo ter večjo previdnost predvsem v prvih tednih sezone. Po podatkih Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa so motoristi še vedno med najbolj ranljivimi skupinami udeležencev v prometu, saj lahko že manjša napaka povzroči hude posledice.

Ustrezna motoristična jakna, zaščitne hlače, rokavice in kakovostna obutev pomembno zmanjšajo tveganje za hude poškodbe ob padcu.

Priprava motorista je ključna za varno vožnjo

Motoristični inštruktor na Postaji prometne policije Maribor Borut Drevenšek poudarja, da priprava na sezono ni pomembna le za motor, temveč tudi za voznika. Kot je pojasnil, morajo motoristi po zimskem premoru ponovno pridobiti občutek za zaviranje, pospeševanje in nadzor nad motorjem. Drevenšek je izpostavil, da številni vozniki po več mesecih premora precenijo svoje sposobnosti. Mišice in refleksi niso več v enaki pripravljenosti kot ob koncu prejšnje sezone, zato je po njegovih besedah nujen trening varne vožnje. Ob tem je dodal, da se tudi policisti redno usposabljajo, saj zahtevne razmere na cestah zahtevajo stalno izpopolnjevanje znanja. Strokovnjaki iz Avto-moto zveze Slovenije medtem opozarjajo, da je priporočljivo pred prvo vožnjo preveriti pnevmatike, zavore, luči, nivo tekočin in stanje akumulatorja. Tehnična brezhibnost motorja namreč pomembno vpliva na varnost voznika.

Neprilagojena hitrost ostaja eden glavnih vzrokov nesreč

Policijska statistika za leto 2025 kaže, da so policisti na območju Policijske uprave Maribor obravnavali 3652 prometnih nesreč, kar je nekoliko več kot leto prej. Devet prometnih nesreč se je končalo s smrtnim izidom, povečalo pa se je tudi število huje poškodovanih oseb. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 90 motoristov. Ena oseba je umrla, 21 motoristov je utrpelo hujše poškodbe, 44 pa lažje telesne poškodbe. Na Policijski upravi Maribor ob tem opozarjajo, da med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč motoristov še vedno izstopata neprilagojena hitrost in neupoštevanje prednosti. Prav zaradi tega policisti voznike pozivajo k umirjeni in predvidljivi vožnji. Drevenšek je ob začetku sezone posebej poudaril, da cesta ne popušča in ne dopušča napak, zato morajo motoristi pravočasno predvidevati ravnanja drugih voznikov ter hitrost prilagoditi razmeram na cesti.

Zaščitna oprema lahko reši življenje

Previdnost, dobra priprava in spoštovanje prometnih pravil ostajajo ključni dejavniki za varnost.

Velik poudarek strokovnjaki namenjajo tudi zaščitni opremi. Reševalec na motorju iz Zdravstvenega doma Maribor Boštjan Polenčič opozarja, da zakon sicer predpisuje uporabo zaščitne čelade, vendar je za večjo varnost pomembna celotna zaščitna oprema. Kot poročajo strokovnjaki Evropskega sveta za varnost v prometu, ustrezna motoristična jakna, zaščitne hlače, rokavice in kakovostna obutev pomembno zmanjšajo tveganje za hude poškodbe ob padcu. Polenčič poudarja tudi pomen dobre vidnosti motoristov v prometu. Vozniki avtomobilov motoriste pogosto spregledajo predvsem pri vključevanju na cesto ali zavijanju, zato je dodatna previdnost nujna pri vseh udeležencih v prometu. Po njegovih besedah je veliko varneje napake storiti na poligonu varne vožnje kot v resničnem prometu, kjer so posledice lahko usodne.

Delavnice varne vožnje kot pomemben del priprave na sezono

Policisti in strokovnjaki za prometno varnost motoriste vabijo tudi na delavnice in treninge varne vožnje. Prvi takšen dogodek bo v Mariboru potekal že ta konec tedna. Na Agenciji za varnost prometa poudarjajo, da dodatno usposabljanje izboljšuje odzivnost voznikov, pravilno tehniko zaviranja in sposobnost predvidevanja nevarnih situacij. Prav znanje in izkušnje pa lahko v kritičnih trenutkih odločilno vplivajo na preprečitev nesreče. Motoristična sezona za mnoge predstavlja občutek svobode in užitka na cesti, vendar strokovnjaki opozarjajo, da brez odgovorne vožnje tveganje hitro postane previsoko. Previdnost, dobra priprava in spoštovanje prometnih pravil ostajajo ključni dejavniki, s katerimi lahko motoristi bistveno prispevajo k lastni varnosti in varnosti drugih udeležencev v prometu.

