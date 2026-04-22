Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?

Mercedes-Benz je lani spremenil svoj prepoznavni logotip, brez večje medijske objave. Od takrat v vseh uradnih komunikacijah podjetja zvezda ni več prikazana v tridimenzionalni, kromirani različici, temveč v ploski, beli obliki. Novo zasnovo je mogoče videti na družbenih omrežjih, v elektronski pošti, v letnem poročilu in v korespondenci.
V družbi so pojasnili, da je cilj nove vizualne identitete posodobitev in prilagoditev digitalnim formatom. Plosko 2D-oblikovanje, pravijo, bolje deluje na zaslonih in prispeva k vizualni konsistentnosti znamke. Sprememba je bila izvedena interno in ni vključevala javne kampanje.
"Zmanjšujemo uporabo črne v korporativni paleti in prehajamo na 2D različico zvezde za tiskane in digitalne medije. Tridimenzionalna različica se bo še naprej uporabljala na vozilih in arhitekturnih elementih," so sporočili iz Mercedesa.
To ni prvič, da je Mercedes preizkusil plosko različico logotipa. Prvi poskus so izvedli že leta 2007, a je bil hitro opuščen. Leta 2010, v času mandata takratnega izvršnega direktorja Dieterja Zetscheja, so se vrnili k 3D-zvezdi zaradi njenega bolj prestižnega občutka.
Kako je nastala legendarna trikraka zvezda?
Mercedesov logotip temelji na trikraki zvezdi, ki izvira iz leta 1909. Zvezda simbolizira ambicijo podjetja za razvoj motorjev za kopno, zrak in morje. Ideja se je porodila Gottliebu Daimlerju konec 19. stoletja, zvezda pa je bila prvotno uporabljena na razglednicah in promocijskih materialih. Prvič je bila uradno registrirana kot blagovna znamka 9. februarja 1911.
Leta 1926 je po združitvi podjetij Daimler-Motoren-Gesellschaft in Benz Cie nastala znamka Mercedes-Benz. Nova različica logotipa je združila trikrako zvezdo in lovorov venec, ki ju je prej uporabljalo Benzovo podjetje.
V desetletjih se je logotip večkrat spremenil – spreminjali so se materiali, dimenzije, vizualni slog, a trikraka zvezda je ostala stalnica. Zlato barvo je zamenjala srebrna, ki je danes zaščitni znak Mercedesove estetike.
Zadnje večje oblikovne spremembe so se zgodile leta 2011, ko je bil uveden dodelan tridimenzionalni videz logotipa, ki je do danes ostal standard. Simbolika zvezde se je obdržala že več kot 100 let in je postala eden najbolj prepoznavnih avtomobilskih simbolov na svetu. Kljub številnim predelavam se njegov osnovni pomen ni nikoli izgubil.
Kakšen pomen ima trikraka zvezda?
Logotip podjetja Mercedes-Benz, ki ga danes poznamo kot elegantno trikrako zvezdo, ima poseben in simboličen pomen. Trikraka zvezda namreč predstavlja prevlado znamke Mercedes-Benz na treh ključnih področjih mobilnosti:
Na kopnem (avtomobili, tovornjaki, avtobusi),
Na vodi (čolni, ladijski motorji),
V zraku (letalski motorji).
To simbolizira ambicijo podjetja, da bo motorje z notranjim izgorevanjem (in pozneje tudi druge oblike pogona) uporabljalo v vseh oblikah transporta – po zemlji, vodi in zraku.
Nov dizajn sledi trendu digitalne preprostosti
Mercedesov novi logotip je zdaj bel, raven in minimalističen, brez senc, brez 3D-učinkov in brez odsevov. Minimalističen dizajn je v zadnjih letih postal prevladujoč trend v avtomobilski industriji, zlasti med proizvajalci, ki se osredotočajo na električna vozila. Podobno smer so že izbrale znamke, kot so Volkswagen, BMW in Renault.
Čeprav novi logotip povzroča različne odzive – nekaterim se zdi modernen, drugim preveč preprost –, v podjetju poudarjajo, da sprememba ne bo vplivala na videz vozila. Tridimenzionalna zvezda bo še naprej krasila pokrove motorja, volane in platišča.
Vir: index.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV