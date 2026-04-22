Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?

Mercedes-Benz je lani spremenil svoj prepoznavni logotip, brez večje medijske objave. Od takrat v vseh uradnih komunikacijah podjetja zvezda ni več prikazana v tridimenzionalni, kromirani različici, temveč v ploski, beli obliki. Novo zasnovo je mogoče videti na družbenih omrežjih, v elektronski pošti, v letnem poročilu in v korespondenci.

V družbi so pojasnili, da je cilj nove vizualne identitete posodobitev in prilagoditev digitalnim formatom. Plosko 2D-oblikovanje, pravijo, bolje deluje na zaslonih in prispeva k vizualni konsistentnosti znamke. Sprememba je bila izvedena interno in ni vključevala javne kampanje.

"Zmanjšujemo uporabo črne v korporativni paleti in prehajamo na 2D različico zvezde za tiskane in digitalne medije. Tridimenzionalna različica se bo še naprej uporabljala na vozilih in arhitekturnih elementih," so sporočili iz Mercedesa.

To ni prvič, da je Mercedes preizkusil plosko različico logotipa. Prvi poskus so izvedli že leta 2007, a je bil hitro opuščen. Leta 2010, v času mandata takratnega izvršnega direktorja Dieterja Zetscheja, so se vrnili k 3D-zvezdi zaradi njenega bolj prestižnega občutka.