Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu

Točilna pištola na bencinskem servisu deluje na podlagi preprostega fizikalnega pojava. Na koncu cevi je majhna luknjica, skozi katero ves čas doteka zrak. Ko nivo goriva v rezervoarju prekrije to odprtino, se pretok zraka ustavi, kar povzroči samodejen izklop pištole. Ker gre za mehansko rešitev, ki je izjemno zanesljiva in varna, se zasnova te naprave že desetletja ne spreminja.
Inženir Richard C. Corson in patent iz leta 1943
Zgodovinski razvoj točilnih sistemov je fascinanten. Inženir Richard C. Corson je že pred desetletji ugotovil, kako izkoristiti zračni tlak za krmiljenje pretoka goriva. Patent iz leta 1943 je vpeljal diafragmo, ki se odzove na spremembo tlaka. Ko zmanjka dotoka zraka skozi majhno odprtino na vrhu, se v majhni komori znotraj pištole hitro zmanjša tlak. Ta nenaden vakuum deluje na membrano (diafragmo), ki mehansko izklopi vzvod za točenje. To je tisto, kar povzroči zvok 'klik', ki ga sliši vsak voznik, ko je posoda za gorivo dovolj polna.
Zakaj ni pametno polniti 'do roba' po prvem kliku?
Ko zaslišite prvi klik, je polnjenje uradno končano. Vsako dodatno 'stiskanje' ročice samo zato, da bi zaokrožili znesek, ni koristno. Gorivo potrebuje prostor za hlape in temperaturno raztezanje. V grlu rezervoarja ostane ravno dovolj prostora, da prepreči prelivanje, če se avtomobil nahaja na neravnem terenu ali v vročih dneh. Poleg tega pretirano dolivanje lahko poškoduje filter z aktivnim ogljem, ki je namenjen zajemanju hlapov goriva in ne tekočine, kar seveda prinaša nepotrebne stroške vzdrževanja.
Vir: revijahak
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