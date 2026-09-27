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Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu

N.R.A.
27. 09. 2026 02.08
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Vas zanima, zakaj pištola ob polnem rezervoarju sama odskoči? Razkrivamo fascinanten mehanizem, ki ga uporabljamo vsak teden!

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Točilna pištola na bencinskem servisu deluje na podlagi preprostega fizikalnega pojava. Na koncu cevi je majhna luknjica, skozi katero ves čas doteka zrak. Ko nivo goriva v rezervoarju prekrije to odprtino, se pretok zraka ustavi, kar povzroči samodejen izklop pištole. Ker gre za mehansko rešitev, ki je izjemno zanesljiva in varna, se zasnova te naprave že desetletja ne spreminja.

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Inženir Richard C. Corson in patent iz leta 1943

Zgodovinski razvoj točilnih sistemov je fascinanten. Inženir Richard C. Corson je že pred desetletji ugotovil, kako izkoristiti zračni tlak za krmiljenje pretoka goriva. Patent iz leta 1943 je vpeljal diafragmo, ki se odzove na spremembo tlaka. Ko zmanjka dotoka zraka skozi majhno odprtino na vrhu, se v majhni komori znotraj pištole hitro zmanjša tlak. Ta nenaden vakuum deluje na membrano (diafragmo), ki mehansko izklopi vzvod za točenje. To je tisto, kar povzroči zvok 'klik', ki ga sliši vsak voznik, ko je posoda za gorivo dovolj polna.

Točenje goriva
Točenje goriva FOTO: Thinkstock

Varnostni mehanizem temelji na prekinitvi dovoda zraka, kar trenutno sproži 'klik' in ustavi točenje.

Zakaj ni pametno polniti 'do roba' po prvem kliku?

Ko zaslišite prvi klik, je polnjenje uradno končano. Vsako dodatno 'stiskanje' ročice samo zato, da bi zaokrožili znesek, ni koristno. Gorivo potrebuje prostor za hlape in temperaturno raztezanje. V grlu rezervoarja ostane ravno dovolj prostora, da prepreči prelivanje, če se avtomobil nahaja na neravnem terenu ali v vročih dneh. Poleg tega pretirano dolivanje lahko poškoduje filter z aktivnim ogljem, ki je namenjen zajemanju hlapov goriva in ne tekočine, kar seveda prinaša nepotrebne stroške vzdrževanja.

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Vir: revijahak

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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