Lewis Hamilton uresničil otroške sanje: njegov novi lepotec je Ferrari F40

Lewis Hamilton je kupil Ferrari F40, o katerem je sanjal kot otrok

Lewis Hamilton je svojo novo pridobitev razkril na družbenih omrežjih in s tem uresničil eno svojih največjih avtomobilskih želja. Britanec je pokazal Ferrari F40, ki ga je po njegovih besedah želel že od otroštva. Italijanski Sky Sport poroča, da gre za primerek iz leta 1991, ki je bil več kot 35 let parkiran v zasebni garaži. Avtomobil je bil ob odkritju prekrit s prahom, Hamilton pa se je odločil, da ga ne bo zgolj shranil v svoji zbirki, temveč mu bo vrnil življenje. Avtomobil so zato odpeljali v Maranello, kjer so ga vzeli pod drobnogled Ferrarijevi strokovnjaki. Po več tednih dela je F40 znova pripravljen na cesto.

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Avtomobil je našel po tem, ko je prodal svojo zbirko

Zgodba je še toliko zanimivejša, ker je Hamilton leta 2025 prodal svojo obsežno zbirko avtomobilov. Takrat je dejal, da ga avtomobili ne zanimajo več tako kot nekoč in da ga vse bolj privlači umetnost. A že takrat je naredil izjemo. Hamilton je za Top Gear povedal, da bi bil, če bi se še kdaj odločil za nakup avtomobila, njegova izbira prav Ferrari F40. Zanj ni bil zgolj superšportni avtomobil, temveč umetniško delo. Zdaj ga ima v svoji garaži.

F40 ga je čakal več kot tri desetletja

Posebnost Hamiltonovega primerka je njegova zgodovina. Avtomobil je več kot 30 let praktično miroval v garaži, preden je prišel v roke enega najbolj znanih voznikov na svetu. Po poročanju Motorsport.com je Hamilton fotografije F40 objavil med njegovo obnovo in zapisal, da je šlo za avtomobil njegovih sanj. Ko je leta 2025 prvič prišel v Maranello kot voznik Ferrarija, je poskrbel, da je bil F40 del enega njegovih prvih fotografiranj pri italijanski ekipi. Takrat avtomobil še ni bil njegov. Danes je zgodba drugačna.

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Ferrari F40 je avtomobilska legenda

F40 ni običajen Ferrari. Predstavljen je bil leta 1987 ob 40. obletnici znamke in je nastal kot izrazito nekompromisen športni avtomobil. Uradni Ferrarijevi podatki razkrivajo, da ga poganja 2,9-litrski osemvaljni motor z dvema turbopolnilnikoma, ki razvije 478 konjskih moči. Največja hitrost znaša 324 kilometrov na uro, do 100 kilometrov na uro pa F40 pospeši v 4,1 sekunde. Še pomembnejša od številk je filozofija avtomobila. Ferrari je pri F40 močno zmanjšal težo in udobje podredil zmogljivostim. Karoserija je izdelana iz lahkih kompozitnih materialov, potniška kabina pa je izrazito preprosta. Ferrari sam F40 opisuje kot ekstremni superšportni avtomobil, pri katerem je bilo veliko elektronskih pomagal zavestno izpuščenih. Rezultat je avtomobil, ki zahteva več od voznika, vendar mu v zameno ponuja precej bolj neposreden občutek za vožnjo.

icon-expand Ferrari F40 je avtomobilska legenda FOTO: Profimedia

F40 je bil zadnji Ferrari, ki ga je odobril Enzo Ferrari

Poseben status ima tudi zaradi svojega ustvarjalca. F40 je bil zadnji cestni Ferrari, ki je bil razvit in odobren v času življenja Enza Ferrarija. Avtomobil je bil zasnovan kot poklon štirideseti obletnici znamke, a je hitro presegel prvotno vlogo. Kot poudarja Ferrari v svojem zgodovinskem pregledu, je F40 zaradi kombinacije nizke mase, velike moči in izrazito dirkaškega značaja postal eden najbolj prepoznavnih modelov v zgodovini znamke. Po podatkih Ferrarija je imel F40 1100 kilogramov mase in je s svojo konstrukcijo predstavljal povezavo med cestnim avtomobilom in dirkaško tehniko.

Koliko je Hamilton plačal za Ferrari F40?

Hamilton cene svojega primerka ni razkril, zato natančnega zneska ni mogoče potrditi. Gre pa za avtomobil, ki je na zbirateljskem trgu izjemno cenjen. Index Auto je ob objavi Hamiltonove zgodbe izpostavil, da je bil eden od zelo ohranjenih primerkov F40 z zgolj 1799 prevoženimi kilometri na dražbi prodan za 4,3 milijona evrov. Hamiltonov avtomobil ima sicer drugačno zgodbo. Dolga leta je stal v garaži, nato pa je bil deležen temeljite obnove. Prav zaradi tega njegove vrednosti ni mogoče preprosto primerjati z najbolj ohranjenimi zbirateljskimi primerki.

Hamiltonova povezava s F40 sega v začetek kariere pri Ferrariju