LEPAS L8 na poti do Bleda pokaže, zakaj je udobje pomemben del potovanja

Bled je ena izmed destinacij, ki jo je vredno obiskati ne glede na letni čas. Tokrat smo se do njega odpravili z LEPASOM L8 in preverili nekaj njegovih lastnosti, ki pridejo najbolj do izraza prav na daljši poti. Čeprav razdalja do Bleda ni posebej zahtevna, je dovolj dolga, da hitro opazimo, ali je avtomobil zares udoben, kako se obnaša na cesti in koliko prostora ponuja potnikom in prtljagi.

Udobje, ki ga opazimo predvsem na daljših poteh

Pri daljši vožnji imajo pomembno vlogo sedeži. L8 ima električno nastavljive sedeže, ki poleg ogrevanja in hlajenja ponujajo tudi masažno funkcijo. Ta je še posebej dobrodošla po več urah vožnje, saj omogoča dodatno sprostitev, medtem ko lahko temperaturo sedežev prilagodimo vremenskim razmeram. Udobje ni namenjeno samo vozniku in sovozniku. Na zadnji klopi je prostora za noge zelo veliko, zato imajo tudi potniki v drugi vrsti dovolj prostora za udobno sedenje. To je še posebej pomembno pri družinskih izletih in daljših potovanjih, ko lahko pomanjkanje prostora hitro postane moteče.

Dovolj prostora za izlet in vse, kar sodi zraven

Ko se odpravimo na celodnevni izlet ali večdnevno potovanje, je pomemben tudi prtljažni prostor. LEPAS L8 ponuja 507 litrov prostora, ob podrtju druge vrste sedežev pa se prostornina poveča na 1.314 litrov. Tako lahko brez večjega prilagajanja s seboj vzamemo več prtljage, športno opremo ali druge stvari, ki jih potrebujemo na poti. Prostornost je ena od lastnosti, ki se pri L8 pozna tudi v notranjosti, saj je dovolj prostora tako na sprednjih kot zadnjih sedežih.

icon-expand pr članek FOTO: Arhiv naročnika

279 konj in do 1.300 kilometrov skupnega dosega

LEPAS L8 je opremljen s priključnohibridnim pogonskim sklopom, ki združuje motor z notranjim izgorevanjem in elektromotor. Skupna sistemska moč znaša 279 KM, baterija z zmogljivostjo 18,4 kWh pa omogoča do 107 kilometrov električne vožnje. To je lahko še posebej praktično pri vsakodnevnih krajših poteh, saj jih lahko opravimo z električnim pogonom. Ko se odpravimo dlje, pa hibridni pogon omogoča precej večjo brezskrbnost glede dosega. Skupni doseg L8 namreč znaša do 1.300 kilometrov. Prav zato je L8 zanimiv za različne vrste uporabe. Z njim se lahko odpravimo na vsakodnevne poti po mestu, na izlet do Bleda ali na precej daljše potovanje, pri čemer nam ni treba izbirati med električno vožnjo in dolgim dosegom.

Na poti štejejo tudi majhne podrobnosti

Pri avtomobilu, ki je namenjen daljšim potem, niso pomembne samo številke. Veliko naredijo tudi podrobnosti, zaradi katerih je vožnja bolj udobna.

icon-expand PR ČLANEK FOTO: Arhiv naročnika