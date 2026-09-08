Zverina v uniformi: Zakaj italijanska policija potrebuje 920 konjev?

Lamborghini Temerario je dobil policijsko uniformo

Italijanska policija je dobila novega izjemnega pomočnika. Automobili Lamborghini je 4. septembra v svojem sedežu v Sant'Agata Bolognese predstavil posebno različico modela Temerario, namenjeno Polizia di Stato. Predstavitve se je udeležil italijanski minister za notranje zadeve Matteo Piantedosi, ki ga je sprejel predsednik uprave in glavni izvršni direktor Lamborghinija Stephan Winkelmann. Prisoten je bil tudi prefekt Renato Cortese, ki je na dogodku zastopal načelnika policije Vittoria Pisania, kot poroča Automobili Lamborghini. Novi Temerario bo namenjen predvsem nalogam, pri katerih je čas ključnega pomena. Med njimi izstopata nujni prevoz organov za presaditve in prevoz zdravstvenega materiala. O tem je poročala tudi italijanska tiskovna agencija ANSA, ki poudarja, da gre za nadaljevanje več kot dvajset let dolgega sodelovanja med italijansko policijo in proizvajalcem iz Sant'Agata Bolognese.

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920 konjskih moči za naloge, pri katerih šteje vsaka minuta

Pod posebno karoserijo se skriva zelo zmogljiv hibridni pogonski sklop. Lamborghini Temerario ima štirilitrski turbopolnjeni motor V8, ki mu pomagajo trije elektromotorji. Skupna sistemska moč znaša kar 920 konjskih moči. Prav zmogljivost avtomobila je eden od razlogov, zakaj je takšen avtomobil uporaben pri nujnih prevozih. Pri transportu organov namreč ne gre za klasično policijsko patruljiranje, ampak za čim hitrejši in varen prihod do zdravstvene ustanove. Sky TG24 navaja, da bo Temerario uporabljen pri tako imenovanih storitvah z visoko družbeno vrednostjo, med katere sodijo prav nujni prevozi organov in zdravstvenega materiala. Pri tem je pomembno, da zmogljivost ni sama sebi namen. Lamborghini je pri sodelovanju s policijo že večkrat prilagodil svoje avtomobile posebnim potrebam službe, pri katerih so pomembni zanesljivost, varnost in možnost hitrega odziva.

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Lamborghini in italijanska policija sodelujeta že od leta 2004

Zgodba se je začela precej pred prihodom Temeraria. Leta 2004 je italijanska policija dobila prvi Lamborghini Gallardo. Že septembra istega leta je avtomobil opravil svoj prvi prevoz organa, kar je postal eden najbolj prepoznavnih vidikov sodelovanja. Pozneje so sledili Lamborghini Gallardo LP 560-4, različne različice modela Huracán in nazadnje Urus Performante, ki je v policijski službi od leta 2023. Automobili Lamborghini je ob dvajseti obletnici sodelovanja leta 2024 navedel, da je bilo v tem obdobju v floto Polizia di Stato vključenih šest njihovih vozil.

Policijski Lamborghiniji niso namenjeni samo nadzoru prometa

icon-expand Italijanska policija FOTO: Profimedia

Čeprav modro-beli Lamborghiniji na italijanskih avtocestah pritegnejo precej pozornosti, njihova vloga sega precej dlje od klasičnega nadzora prometa. Po podatkih Automobili Lamborghini so policijski avtomobili te znamke v več kot dvajsetih letih sodelovali pri več kot 200 nujnih prevozih organov po Italiji. Poleg tega so bili vključeni v več kot 1.500 dejavnosti prometnega izobraževanja, katerih cilj je bil predvsem spodbujanje varne vožnje. Polizia di Stato je v eni od svojih objav navedla tudi konkretne podatke o dotedanjem delu vozil Lamborghini: do leta 2023 so sodelovala pri 207 prevozih organov, opravila več kot 350 operativnih nalog na cestah in avtocestah ter sodelovala pri številnih dogodkih prometne varnosti.

Od Gallarda do Temeraria

Prvi Gallardo je bil policiji predan leta 2004, nato je leta 2005 sledil še en primerek istega modela. Leta 2008 je sodelovanje dobilo novo poglavje z modelom Gallardo LP 560-4. Pozneje so na italijanskih cestah in avtocestah svoje delo opravljali tudi policijski Huracáni. Posebej zanimiva je njihova zdravstvena vloga. Automobili Lamborghini je ob predstavitvi dvajsetletnega sodelovanja izpostavil primer iz februarja 2023, ko je policijski Huracán sodeloval pri prevozu ledvice iz bolnišnice v L'Aquili v Torino. Organ je bil pravočasno dostavljen pacientki, ki je čakala na presaditev. Leta 2023 se je floti pridružil še Urus Performante. Tudi ta je opremljen za policijske naloge in nujne zdravstvene prevoze, vključno s posebno hladilno opremo za prevoz organov. Temerario tako nadaljuje tradicijo, v kateri je italijanska policija zmogljive avtomobile Lamborghini uporabila tam, kjer lahko hitrost v kombinaciji z ustrezno organizacijo pomeni pomembno razliko. Novi Temerario ni zanimiv samo zaradi 920 konjskih moči. Še bolj zanimivo je, za kaj ga bodo uporabljali. Namesto lovljenja prestižnega videza bo njegov najpomembnejši cilj čim hitrejši prihod tja, kjer je potreben organ, zdravstveni material ali druga nujna pomoč.

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