Max Verstappen je suvereno dobil VN Las Vegasa
Visoki obrati

Formula 1: Kviz za prave F1 navdušence

Moškisvet.com
04. 03. 2026 13.22
0

Če misliš, da veš vse o Formuli 1, je čas, da to tudi dokažeš. Pripni pasove, napni možgane in se podaj na reševanje našega zabavnega kviza, ki bo preizkusil tvoje znanje o dirkačih, ekipah in legendarnih trenutkih na stezi.

Si bolj kot Hamilton ali pa tisti, ki vedno konča na boku steze? Kviz bo razkril, ali si pravi as ali zgolj navijač s kavča.

Zakaj ga moraš rešiti:

Preiskusi svoj spomin in pokaži prijateljem, da si pravi poznavalec formule 1. Uživaj v zabavnem sproščenem izzivu – kviz ni tekmovanje, ampak odlična priložnost sprostitev in zabavo. Spoznaj zanimivosti, ki jih morda še ne veš.

Primeren je za vse, tudi nove navdušence

Ne glede na to, ali si veteran stez ali pa si šele pred kratkim odkril strast do F1, te bo ta kviz navdušil. Traja le nekaj minut in je idealna predigra pred spremljanjem najnovejših dirk v živo, ki si jih lahko kadarkoli in kjerkoli ogledaš z enim klikom na VOYO

Ne čakaj na zeleni signal – klikni, pokaži, da si kralj steze in dokaži, da tvoje znanje lahko dohiti tudi najhitrejše dirkače!

Reši kviz zdaj!

Ne zamudite dirkaškega spektakla ta vikend! Sezona Formule 1 2026 prihaja, zato se nam pridružite ob spremljanju dirk in doživite napetost, hitrost ter boj za vsako tisočinko sekunde v živo. Vsa vsebina bo slovenskim gledalcem na voljo na Kanalu A in VOYO. Prenose dirk F1, F2, F3 in Porsche Supercup boste lahko v živo spremljali na VOYO od 6. marca dalje.
Visoki obrati

Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija

KOMENTARJI (0)

