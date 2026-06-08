Kraja avtomobila v 60 sekundah: nova elektronska metoda, ki skrbi voznike

Nova generacija kraj avtomobilov

Po podatkih strokovnjakov za avtomobilsko varnost, ki jih povzema tudi britanski The Guardian, se kraje vozil vse pogosteje izvajajo z elektronskimi metodami, ne več z nasilnim vdorom v vozilo. Namesto fizičnega lomljenja ključavnic kriminalci uporabljajo računalniško opremo, ki je bila prvotno namenjena avtomehanikom in servisnim delavnicam. Gre za naprave, ki se povežejo z diagnostičnim priključkom OBD2, ki ga danes najdemo v skoraj vseh sodobnih vozilih. Ta priključek je sicer namenjen diagnostiki napak, posodobitvam programske opreme in programiranju ključev, vendar ga lahko zlorabijo tudi kriminalci.

Kako deluje kraja prek priključka OBD2?

Kot pojasnjujejo strokovnjaki za kibernetsko varnost v avtomobilski industriji, se tatovi ob vstopu v vozilo povežejo s sistemom OBD2 in dostopajo do računalnika avtomobila. Nato lahko v nekaj trenutkih ustvarijo nov elektronski ključ, ki jim omogoča popoln nadzor nad vozilom. Pri tem ni potrebna poškodba ključavnice ali vžiga, zato kraja pogosto ostane neopažena do trenutka, ko lastnik ugotovi, da vozila ni več na parkirnem mestu.

icon-expand Strokovnjaki za varnost opozarjajo, da lahko izkušeni kriminalci danes vozilo ukradejo v manj kot eni minuti. FOTO: Thinkstock

Kraja lahko traja manj kot 60 sekund

Najbolj zaskrbljujoč del te metode je hitrost izvedbe. Kot opozarjajo varnostni strokovnjaki, ki jih navaja The Sun, lahko izkušeni storilci celoten proces izvedejo v manj kot eni minuti. Ko enkrat ustvarijo nov ključ, lahko takoj zaženejo vozilo in se odpeljejo brez kakršnega koli opozorila ali alarmnega sistema, ki bi jih ustavil.

Izklop sledenja in hitro izginotje vozila

Po uspešni kraji kriminalci pogosto deaktivirajo sisteme za sledenje, kot so moduli GPS ali povezave Bluetooth, da otežijo iskanje vozila. Nato vozilo običajno hitro premestijo na drugo lokacijo, pogosto v skladišča ali na transportne poti, kjer se pripravi za nadaljnjo prodajo na črnem trgu. Po navedbah strokovnjakov za avtomobilsko varnost, ki jih povzema Auto Express, so sodobne kriminalne mreže izjemno organizirane in delujejo mednarodno, kar dodatno otežuje vračilo ukradenih vozil.

icon-expand Sodobne kraje avtomobilov niso več omejene na klasične metode vloma. FOTO: Shutterstock

Zakaj je priključek OBD2 varnostna šibka točka?

Priključek OBD2 je standardiziran v večini vozil in omogoča dostop do ključnih sistemov avtomobila. Kot pojasnjujejo avtomobilski strokovnjaki pri portalu Car and Driver, je bil ta sistem zasnovan za servisne potrebe, ne pa za varnost pred zlorabo. Prav zaradi tega predstavlja potencialno ranljivost, če vozilo ni dodatno zaščiteno. Kriminalci lahko z ustrezno opremo v zelo kratkem času obidejo več varnostnih sistemov, ki so vgrajeni v vozilo.

Kako lahko vozniki zaščitijo svoje vozilo?

Strokovnjaki priporočajo več dodatnih ukrepov za zaščito vozila pred tovrstnimi krajami. Med najpogostejšimi so mehanske blokade volana, dodatne varnostne ključavnice na priključku OBD2 ter parkiranje na osvetljenih in nadzorovanih območjih. Priporočljivo je tudi, da lastniki redno preverjajo delovanje tovarniških alarmnih sistemov in uporabljajo dodatne sledilne naprave, ki niso odvisne samo od vgrajenih sistemov vozila. Sodobne kraje avtomobilov niso več omejene na klasične metode vloma, temveč se vse bolj selijo v digitalni svet. Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da mora varnost vozila danes vključevati tudi zaščito pred elektronskimi vdori, ne le fizično zaščito.

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