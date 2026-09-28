Ko se asfalt konča, se prava moto avantura šele začne

Motoristična sezona se s koncem poletja še zdaleč ne konča. September in začetek jeseni sta za številne motoriste celo eden najlepših delov leta. Temperature postanejo prijetnejše, največja poletna gneča na cestah se umiri, motoristični izleti pa lahko dobijo nekoliko bolj pustolovski značaj. In prav tu se v zadnjih letih dogaja zanimiva sprememba. Vse več motoristov ne zanima več samo, kako hitro lahko pridejo skozi naslednji ovinek, temveč kam vse jih motor sploh lahko pripelje. Adventure motorji omogočajo prav to. Z njimi lahko med tednom vozite po asfaltu, ob koncu tedna naložite prtljago in se odpravite na večdnevno potovanje, ko se pojavi makadam, pa se vožnja še vedno lahko nadaljuje.

icon-expand Motoristična sezona se s koncem poletja še zdaleč ne konča FOTO: Arhiv naročnika

Enduro ni več samo blatna vožnja po gozdu

Ob besedi enduro marsikdo še vedno najprej pomisli na lahek motor, blato, gozd in zahtevne terenske vzpone. Toda svet adventure motorjev je danes bistveno širši. Na eni strani so veliki potovalni enduro motorji, namenjeni dolgim razdaljam, avtocestam, gorskim prelazom in občasnim makadamskim potem. Na drugi strani so lažji motorji, pri katerih je poudarek precej bolj na vožnji zunaj asfalta. Vmes pa obstaja cela paleta motorjev, s katerimi lahko vsak motorist poišče svojo kombinacijo potovanja in avanture. In največji motor pri tem ni nujno najboljša izbira. Velika prostornina, veliko moči in dodatna moto oprema so lahko odlični sopotniki na dolgih potovanjih. Ko postane teren zahtevnejši, pa dodatni kilogrami hitro pokažejo drugo plat zgodbe. Lažji motor je predvsem bolj obvladljiv, manj utrujajoč in na koncu bistveno bolj zabaven.

icon-expand Svet adventure motorjev je danes bistveno širši FOTO: Arhiv naročnika

Zato specifikacije na papirju povedo samo del zgodbe. Veliko več pove testna vožnja.

Enduro čelada ali motokros čelada?

Z drugačnim načinom vožnje se spremeni tudi oprema. Ena prvih razlik je vidna že pri čeladi. Dobra enduro čelada poskuša združiti lastnosti cestne in terenske čelade. Običajno ima podaljšan bradni del, vrhnji senčnik in velik vizir, zato je uporabna tako pri cestni vožnji kot pri izletih na makadam. Za motoriste, ki kombinirajo asfalt, touring in lažji teren, je zato enduro čelada zelo vsestranska rešitev. Druga zgodba so motokros čelade, te pa so izraziteje prilagojene terenski vožnji. Nimajo klasičnega vizirja, zato se uporabljajo motokros očala, ki omogočajo dobro zračenje in zaščito oči pred prahom, blatom ter kamenčki. Pri izbiri je zato pomembno razmisliti, kje boste dejansko največ vozili. Če večino kilometrov naredite po cesti in le občasno zapeljete na makadam, bo praktična enduro izvedba pogosto bolj udobna. Če vas zanimajo predvsem zahtevnejši tereni, pa imajo motokros čelade in kakovostna motokros očala svoje prednosti. Očala za kros se sicer med seboj zelo razlikujejo, od tistih najbolj običajnih, do takšnih s tear-off lističi, ki jih med vožnjo preprosto enega po enega odvržete, ko je vidno polje že povsem zapackano. Pri čeladah je pomemben tudi vizir za čelado. Praske, obraba in poškodbe sčasoma zmanjšajo vidljivost, zato je možnost enostavne menjave vizirja pomembna predvsem pri motoristih, ki veliko kilometrov prevozijo v različnih razmerah. Vizirji so lahko tudi zatemnjeni, barvni, na njihovo notranjost pa se pogosto pritrdi Pinlock, poseben vložek, ki preprečuje megljenje. Izbira čelade za motor je torej izjemnega pomena in nič nenavadnega ni, da imajo izkušeni motoristi v lastih več različnih moto čelad, za različne vožnje in namene.

Na terenu hitro ugotovite, zakaj je zaščita pomembna

Pri cestnem motociklizmu je padec dogodek, ki se mu želimo za vsako ceno izogniti. Pri zahtevnejši terenski vožnji pa lahko manjši padci postanejo del učenja in premagovanja terena. Zato se spremeni tudi način razmišljanja o zaščiti. Zelo uporabna je želva za motor. Namesto da je zaščita vezana samo na jakno, jo motorist nosi neposredno na telesu oziroma pod zgornjim slojem oblačil. Za cestno in touring uporabo je lahko odlična rešitev že kakovosten ščitnik za hrbet za jakno, pri bolj aktivni terenski vožnji pa številni motoristi posegajo po obsežnejši zaščiti, kot je npr. body-armor, torej vsestranska zaščita za telo, ki glede na izvedbo združuje zaščito hrbta, prsnega koša, ramen in komolcev. Pomembni so tudi motoristični škornji, rokavice ter zaščita kolen in drugih izpostavljenih delov telesa. Pri enduro vožnji namreč zaščita ni namenjena samo enemu velikemu padcu. Pomaga tudi pri udarcih vej, kamenja, motorja in številnih manjših situacijah, ki jih na asfaltu skoraj ne poznamo.

Na daljši poti postane prtljaga del motorja

Ko enduro motor uporabljamo za potovanja, se hitro pojavi naslednje vprašanje: kam z vso prtljago? Za daljša cestna in touring potovanja so kovčki za motor še vedno ena najbolj praktičnih rešitev. Omogočajo veliko prostora, dobro zaščito vsebine in enostavno vsakodnevno uporabo. Toda bolj ko se vožnja seli z asfalta na zahtevnejši teren, bolj zanimive postajajo mehkejše in lažje rešitve, kot so zadnje in stranske torbe za motor, ki omogočajo razporeditev teže ob straneh in brez velikih in težkih kovčkov, ob potencialnih padcih pa se tudi redkeje poškodujejo. Če kovčki in torbe niso potrebni ali pa jih na motor preprosto ni mogoče smiselno namestiti, pride v poštev motoristični nahrbtnik. Dober moto nahrbtnik mora biti prilagojen vožnji, saj se pri višjih hitrostih, stoječi vožnji in premikanju po motorju obnaša drugače kot običajen mestni nahrbtnik. Za daljše terenske ture je uporaben hidracijski nahrbtnik, ki omogoča pitje brez dolgih postankov in stalnega iskanja plastenke med prtljago.

Ko vas je več, komunikacija ni samo za klepet

Skupinske motoristične ture imajo svoj čar, toda več motoristov pomeni tudi več možnosti, da se skupina razdeli, nekdo zgreši odcep ali ostane zadaj. Prav zato postaja komunikacija za motoriste vse bolj priljubljen del opreme.

icon-expand Dober moto nahrbtnik mora biti prilagojen vožnji FOTO: Arhiv naročnika

Prvi motorist lahko skupino opozori na oviro, slabšo podlago ali napačen odcep, zadnji pa sporoči, če je kdo ostal zadaj. Pri daljših cestnih poteh je komunikacija za motoriste uporabna tudi za navigacijska navodila, pogovor med voznikom in sopotnikom ter lažje usklajevanje postankov. Tehnologija tako ne pomeni samo več udobja, ampak lahko precej poenostavi tudi organizacijo skupinske vožnje.

Tradicionalni Yogi moto dogodek je tudi letos v Vinski Gori pri Velenju združil številne motoriste in ljubitelje motociklizma. Obiskovalci so lahko preizkusili različne motocikle in motoristične čelade, si ogledali novosti s področja motoristične opreme ter dan preživeli v sproščenem druženju ob hrani in pijači.

icon-expand pr članek FOTO: Arhiv naročnika

Najboljši motor ni nujno tisti z največ konji