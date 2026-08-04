Klima v avtu ne hladi? Preden zapravite denar za servis, preverite teh pet stvari

Ena najpogostejših napak je, da vozniki ob prvih znakih slabšega hlajenja takoj zahtevajo polnjenje klimatskega sistema. Nizka količina hladilnega sredstva sicer res spada med najpogostejše vzroke za slabše delovanje, vendar je pogosto posledica puščanja sistema, ne pa vzrok sam po sebi. Če obstaja puščanje, bo težava po nekaj tednih ali mesecih spet prisotna.
1. Preverite varovalke
Če klima sploh ne začne hladiti ali se nenadoma ne vklopi, so lahko krive pregorele varovalke. Mehanik Joe, katerega nasvete je povzel Motor1, svetuje, da je to ena prvih stvari, ki jih je smiselno preveriti. Varovalke klimatskega sistema se nahajajo v škatli z varovalkami, njihova lokacija pa je odvisna od modela vozila.
Pregorela varovalka je običajno precej cenejša rešitev od okvare kompresorja ali drugih komponent klimatskega sistema.
2. Poglejte, ali je kabinski filter zamašen
Veliko voznikov na kabinski oziroma protiprašni filter popolnoma pozabi. Ko se nabereta prah in umazanija, je pretok zraka občutno slabši. Klima sicer hladi, vendar hladen zrak težje pride v potniško kabino.
Znaki zamašenega kabinskega filtra so:
- šibek pretok zraka iz zračnikov,
- neprijeten vonj ob vklopu klime,
- glasnejše delovanje ventilatorja,
- občutek, da klima hladi manj učinkovito kot prej.
Menjava filtra je med najcenejšimi vzdrževalnimi posegi in lahko v nekaterih primerih povsem odpravi težavo.
3. Poglejte pod pokrov motorja
Če opazite mastne sledi na ceveh ali priključkih klimatskega sistema, gre lahko za puščanje hladilnega sredstva.
Na puščanje lahko opozarjajo tudi:
- klima postaja iz tedna v teden manj učinkovita,
- iz zračnikov občasno prihaja mlačen zrak,
- sistem potrebuje vedno več časa za ohladitev kabine.
4. Opazujte, kdaj klima hladi slabše
Pomemben namig je tudi vprašanje, v kakšnih okoliščinah se težava pojavlja.
Če klima dobro hladi med vožnjo po avtocesti, v mestni gneči ali med mirovanjem pa ne, je lahko težava v ventilatorju ali kondenzatorju klimatskega sistema. Takšna okvara je precej pogosta, zlasti pri starejših vozilih.
5. Poslušajte nenavadne zvoke
Škripanje, cviljenje, kovinsko ropotanje ali drugi nenavadni zvoki ob vklopu klime niso dober znak. Lahko opozarjajo na obrabo kompresorja, jermena ali drugih komponent klimatskega sistema.
Takšnih opozoril ni smiselno ignorirati, saj se lahko manjša okvara hitro spremeni v precej dražji račun.
Kdaj je čas za servis?
Če ste preverili osnovne stvari, klima pa še vedno ne hladi dovolj, je čas za strokovno diagnostiko. Sodobni klimatski sistemi delujejo pod visokim tlakom, zato iskanje puščanja, preverjanje količine plina in popravila niso opravilo za domačo garažo.
Dobra novica pa je, da vzrok pogosto ni najdražji scenarij, ki ga vozniki običajno najprej pričakujejo. Včasih težavo res povzroča zgolj zamašen filter, pregorela varovalka ali slab električni stik. Zato se pred obiskom servisa splača opraviti nekaj osnovnih pregledov in morda prihraniti kar nekaj denarja.
Viri: Motor1, Kurir.rs, Meineke, Three Brothers Auto Repair, Engineer Fix
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV