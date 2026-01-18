To je najbolj umazano mesto na letalu

Ko se potniki vkrcajo na letalo, si večina najprej želi ustvariti svoj mali kotiček udobja. Slečejo plašč, pospravijo torbo, si nadenejo slušalke in se pripravijo na let. Mnogi ob tem povsem samoumevno potisnejo plašč v predal nad glavo, da sprostijo prostor pri nogah. A po opozorilih izkušenih stevardes je to ena najpogostejših in hkrati najbolj nehigienskih napak, poroča net.hr.

Kabinsko osebje razkriva, da je zgornji predal eden najbolj umazanih delov letala – in nikakor ni primeren za shranjevanje oblačil. Stevardesa Loretta Hill, ki ima za seboj deset let izkušenj, pravi, da potniki pogosto ne vedo, kako nečisti so ti prostori. Njena kolegica Emilia Ryan pa je pojasnila razlog:

"Ti zgornji predali se lahko precej umažejo. Vsa umazanija s kolesc kovčkov se prenese tja, občasno pa pride tudi do nezgod, kot je razlita steklenica losjona."