To je najbolj umazano mesto na letalu

Ko se potniki vkrcajo na letalo, si večina najprej želi ustvariti svoj mali kotiček udobja. Slečejo plašč, pospravijo torbo, si nadenejo slušalke in se pripravijo na let. Mnogi ob tem povsem samoumevno potisnejo plašč v predal nad glavo, da sprostijo prostor pri nogah. A po opozorilih izkušenih stevardes je to ena najpogostejših in hkrati najbolj nehigienskih napak, poroča net.hr.
Kabinsko osebje razkriva, da je zgornji predal eden najbolj umazanih delov letala – in nikakor ni primeren za shranjevanje oblačil. Stevardesa Loretta Hill, ki ima za seboj deset let izkušenj, pravi, da potniki pogosto ne vedo, kako nečisti so ti prostori. Njena kolegica Emilia Ryan pa je pojasnila razlog:
"Ti zgornji predali se lahko precej umažejo. Vsa umazanija s kolesc kovčkov se prenese tja, občasno pa pride tudi do nezgod, kot je razlita steklenica losjona."
Raziskave so pokazale, da so kolesa kovčkov lahko tudi 58-krat bolj umazana kot straniščna deska, kar pomeni, da se na površini predala nabira ogromno bakterij. Ryan dodaja, da se ti prostori pogosto sploh ne čistijo redno:
"Prtljažni predali običajno niso na seznamu za rutinsko čiščenje, zato jih po vsakem letu ne razkužijo."
Mikrobiolog Jason Tetro potrjuje, da gre za idealno okolje za mikrobe:
"Predal nad glavo nima veliko stika z ljudmi, a prtljaga, ki jo tja odložimo, prinese svoje bakterije. Pričakujete lahko Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus in celo glive."
Poleg higienskih razlogov je odlaganje plaščev v predale tudi nepraktično. Zasede prostor, namenjen kovčkom, kar upočasni vkrcavanje in oteži iskanje prostora drugim potnikom. Stevard Mateusz Maszczynski je pred kratkim opozoril, da je to ena najpogostejših napak potnikov:
"Predali so pogosto ogabno umazani, že sama misel na to, da bi tja dal plašč, se mi resnično gabi."
Kam torej s plaščem? Strokovnjaki svetujejo, da ga raje položite v naročje, za hrbet ali – če je mogoče – v svojo ročno torbo. Tako se izognete stiku z nevidno, a zelo prisotno umazanijo in poskrbite, da bodo vaša oblačila ostala čista.
Vir: net.hr
