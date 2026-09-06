Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz

Križišče, ki spominja na legendarnega Opičjega kralja
Fotografije in videoposnetki iz zraka so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih, kjer so uporabniki ugotovili, da prometno križišče Qinglongzui v kitajskem megamestu Chongqing neverjetno spominja na obraz opice. Dve veliki krožni klančini ustvarjata vtis oči, druge povezovalne ceste pa oblikujejo čelo, lica in čeljust. Zaradi podobnosti z legendarnim kitajskim likom Sun Wukongom, znanim tudi kot Opičji kralj, so spletni uporabniki križišče poimenovali kar Wukong Interchange.
Naključje, ki ga projektanti niso načrtovali
Kot poroča portal iChongqing, podobnost ni bila del prvotnega načrta. Vodja projekta Gong Xia je pojasnila, da gre tehnično za tako imenovano "metuljasto križišče", katerega zasnova je bila dokončana že leta 2013 predvsem z namenom izboljšanja prometnih povezav med posameznimi deli mesta.
Pozneje so prometnemu sistemu dodali še dodatna mostova za pešce in kolesarje, kar je povsem po naključju ustvarilo obliko, ki danes spominja na tridimenzionalni obraz. Kot je dejala Gong Xia, ekipa podobnosti sploh ni opazila, dokler nanjo niso opozorili spletni uporabniki.
Chongqing, mesto, kjer je vse videti kot iz znanstvenofantastičnega filma
Da je takšna arhitekturna zanimivost nastala prav v Chongqingu, ni veliko presenečenje. Mesto s približno 30 milijoni prebivalcev slovi po spektakularnih večnivojskih cestah, mostovih in prometni infrastrukturi, ki se zaradi hribovitega terena pogosto razprostira v več višinah hkrati. Prav zaradi tega ga številni popotniki imenujejo kar "8D-mesto".
Velike višinske razlike pomenijo, da morajo biti številna križišča zasnovana precej bolj kompleksno kot v večini drugih mest. Rezultat so nenavadne prometne strukture, ki so že večkrat postale viralne na spletu.
Ko internet v običajnih stvareh vidi nekaj več
Primer križišča Qinglongzui je še en dokaz, kako lahko internet povsem običajen infrastrukturni objekt spremeni v svetovno zanimivost. Medtem ko so inženirji gradili predvsem učinkovito prometno povezavo, so uporabniki družbenih omrežij v njej prepoznali nekaj povsem drugega: obraz legendarnega junaka iz kitajske mitologije.
Viri: Profimedia, People's Daily Online
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