Kimi Antonelli
Visoki obrati

Vsi govorijo o tem 'čudežnem' 19-letniku

S.B.
20. 03. 2026 04.00
Andrea Kimi Antonelli, italijanski dirkač pri MercedesAMG Petronas Formula One Team, je v sezoni 2026 postal osrednja zgodba svetovnega avtomobilističnega športa. Fenomen, ki navdušuje oboževalce in medije po vsem svetu. Pri komaj 19 letih je dosegel stvari, ki jih mnogi klasični dirkaški velikani niso nikoli.

Andrea Kimmi Antonelli se je hitro povzpel skozi motošportne stopnice. Po vrhunskih rezultatih v kartinških in nižjih dirkaških kategorijah je bil član Mercedesove mladinske akademije že od mladih let. Lani je prestopil naravnost v Formula 1, ko je Mercedes presenetljivo potrdil njegovo premestitev v glavno dirkaško ekipo, kot zamenjavo za Lewisa Hamiltona.

Čeprav je bil spekter mnenj ob tej odločitvi sprva razdeljen, mnogi so namreč dvomili, ali je tako mlad voznik res pripravljen na največjo sceno, je Antonelli korak za korakom dokazoval svoj talent.

Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli FOTO: Profimedia

Zgodovinski dosežki v sezoni 2026

Rekord v kvalifikacijah

Na Veliki nagradi Kitajske 2026 je Antonelli postavil nov mejnik: postal je najmlajši dirkač v zgodovini, ki je osvojil pole position na klasični kvalifikacijski seji za veliki nagradi, rekord, ki ga je doslej držal Sebastian Vettel. Portal Reuters je izpostavil, da je ta dosežek prišel kljub dvomom številnih kritikov in da mu je Lewis Hamilton celo čestital iz srca.

Prva zmaga in še veliko več

Še bolj odmevna je bila dirka sama. Mladi Italijan je v Šanghaju ob velikem občinstvu in svetovni pozornosti prevzel vodstvo in vodil skoraj celo dirko. Po napetem zaključku je premagal moštvenega kolega Georgea Russella in tako zmagal s prednostjo več kot petih sekund. Ta prestižna zmaga ga je postavila kot drugega najmlajšega zmagovalca dirke v zgodovini Formule 1, takoj za Maxom Verstappnom.

Mediji po svetu so poročali tudi o tem, da je bil dogodek kljub veličastnemu uspehu zaznamovan z malce nenavadno situacijo: na slavnostni podelitvi so ga zaradi imena začasno zmotno predstavili kot "Kimija Räikkönena", kar je razširilo zgodbo na družbenih omrežjih.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli FOTO: Profimedia

Svetovni odziv

Mednarodni mediji in komentatorji so nagradili Antonellijev vzpon kot enega največjih mladinskih fenomenov v zadnjih letih. V komentarjih se pogosto pojavljajo poudarki, da je njegova zmaga v Šanghaju potrditev odličnosti, a tudi potrpežljivega razvoja v elitni razred motošporta. Šlo naj bi za zgodbo, ki je zanimiva tako za strokovnjake kot za širšo publiko.

Mnogi sportni analitiki izpostavljajo tudi, da Mercedesovo vodstvo z izborom tako mladih voznikov kot je Antonelli, čeprav povezano z določenimi tveganji, prinaša nove perspektive in svežo energijo v ekipo, ki se preobraža po odhodu nekdanjega šampiona in favorita, Hamiltona.

George Russell, Kimi Antonelli in Lewis Hamilton
George Russell, Kimi Antonelli in Lewis Hamilton FOTO: Profimedia

Kaj sledi?

Čeprav je Antonelli že dosegel zgodovinske mejnike, svetovna javnost in strokovnjaki menijo, da je to šele začetek njegove potencialne kariere svetovnega prvaka. Sledijo ključne dirke, kjer bo meril svojo konsistentnost, sposobnost obvladovanja pritiska in zrelost za najvišje cilje v Formuli 1.

Ne zamudite dirkaškega spektakla ta vikend! Sezona Formule 1 2026 prihaja, zato se nam pridružite ob spremljanju dirk in doživite napetost, hitrost ter boj za vsako tisočinko sekunde v živo. Vsa vsebina bo slovenskim gledalcem na voljo na Kanalu A in VOYO. Prenose dirk F1, F2, F3 in Porsche Supercup boste lahko v živo spremljali na VOYO od 6. marca dalje.
Vir: Reuters, Guardian, Sportklub, Net.hr

Andrea Kimi Antonelli Formula 1 Mercedes dirkaški rekordi najmlajši zmagovalec
Visoki obrati

