Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?

Po poročanju revije Harper's Bazaar sta bila Kim Kardashian in Lewis Hamilton opažena med sproščenim sprehodom po Tokyju, kjer nista skrivala medsebojne bližine. Hodila sta drug ob drugem, večkrat ga je Kim držala tudi pod roko, med sprehodi sta se smejala in brez zadržkov komunicirala z mimoidočimi. Takšni prizori so hitro zakrožili po svetovnih medijih. Njuno pojavljanje na Japonskem prihaja v zanimivem trenutku, tik pred dirko Japanese Grand Prix na znameniti stezi Suzuka, kar daje celotni zgodbi še dodatno težo. Ne gre več zgolj za naključno srečanje, saj mediji poudarjajo, da sta skupaj opažena že več mesecev.

Govorice o romanci so se začele pojavljati v začetku leta 2026, od takrat pa naj bi se njuno druženje le še stopnjevalo. Skupaj naj bi se pojavila na več lokacijah po svetu, tudi na odmevnih dogodkih, kot je Super Bowl, kjer sta prvič resneje pritegnila pozornost kot morebitni par.

Kljub očitni kemiji pa razmerja še vedno nista uradno potrdila

Prav ta mešanica vidnega in neizrečenega dodatno podžiga zanimanje javnosti. V svetu slavnih je takšna "tiha potrditev" pogosto del igre, ki ohranja pozornost in nadzor nad samim odvijanjem zgodbe. Medtem Hamilton na športnem področju doživlja novo poglavje kariere, saj je sezono začel pri Ferrariju in že dosegel odmeven rezultat na dirki na Kitajskem. Njegovo zasebno življenje tako poteka vzporedno z novim zagonom na stezi, kar mnogi vidijo kot znak dobre forme.

Na drugi strani Kardashianova prinaša vpliv iz sveta mode in družbenih omrežij, zato njuni skupni nastopi niso le romantični trenutki, temveč tudi pravi medijski spektakel. Dodaten signal, da bi lahko šlo za nekaj resnejšega, pa naj bi bilo tudi Hamiltonovo druženje z njenimi otroki. Čeprav uradne potrditve še ni, je jasno, da zgodba presega navadne govorice. Gre za razmerje, ki se razvija pred očmi javnosti in, ki združuje dva svetova: glamur globalne pop kulture in adrenalin Formule 1.