Kdo so trije prijatelji, ki lahko obiščejo Michaela Schumacherja?

Zdravje legende Formule 1 Michaela Schumacherja je od tragične smučarske nesreče pred skoraj 12 leti, ko je po trku v skalo v francoskih Alpah utrpel hude poškodbe glave, ki mu je spremenilo življenje, ovito v tančico skrivnosti, piše Mirror . Po nesreči so Schumacherja dali v umetno komo, zaradi česar je več mesecev preživel v bolnišnici, preden so ga prepeljali v družinski dom v Švici na nadaljnjo oskrbo. Njegova žena Corinna je skupaj z njunima otrokoma, Mickom in Gino-Mario, prevzela njegovo primarno oskrbo.

icon-expand Michael Schumacher z ženo Corinno FOTO: Profimedia

Medtem je Mick sledil očetovim stopinjam in tekmoval v Formuli 1, Gina-Maria pa se je lani poročila. V nemških medijih so se takrat razširile govorice, da se je Michael udeležil hčerine poroke na Mallorci, goste pa naj bi prosili, naj pustijo telefone pred vhodom, da bi preprečili nepooblaščeno fotografiranje. Te trditve so kasneje ovrgli, saj naj bi šlo za lažne novice. Od takrat je postalo javno znano, da lahko slavnega voznika formule 1 obiščejo le tri osebe zunaj ožjega družinskega kroga.

Jean Todt

Todt je bil Schumacherjev šef pri Ferrariju med njegovimi petimi zaporednimi naslovi prvaka Formule 1, ki jih je osvojil med letoma 2000 in 2004. Francoski direktor motošporta občasno daje skope informacije o stanju svojega prijatelja, a hkrati odločno varuje željo družine po ohranjanju zasebnosti. "Družina se je odločila, da ne bo odgovorila na vprašanje o njegovem stanju, kar spoštujem," je v začetku letošnjega leta povedal za La Repubblica. "Redno ga videvam, prav tako njegovo družino. Najin odnos presega preteklo delo. Je del mojega življenja, ki je danes zelo daleč od Formule 1."

Todt je že prej razkril, da si dirke Formule 1 ogleda s Schumacherjem. "Michaela ne pogrešam. Videvam ga. Da, res je, gledam dirke z Michaelom. Seveda pa pogrešam tudi tisto, kar sva včasih počela skupaj," je leta 2022 povedal za nemško televizijo RTL. V čustveni izjavi za L'Equipe 2023 je Todt priznal resničnost situacije: "On preprosto ni več Michael, kot je bil nekoč. Je drugačen in čudovito ga vodijo žena in otroci, ki ga ščitijo."

icon-expand Michael Schumacher in Jean Todt FOTO: Profimedia

Ross Brawn

Schumacherjevo partnerstvo z Brawnom sega še dlje v preteklost. Dvojica je sodelovala pri Benettonu, kjer je Michael sredi devetdesetih let osvojil svoji prvi dve prvenstvi. Tehnični direktor mu je nato leta 1996 sledil k Ferrariju. Postala sta ključna člana tako imenovane "sanjske ekipe", ki je združila največje talente Formule 1 med Ferrarijevo prevlado v začetku 2000-ih. Schumacher se je med svojo triletno vrnitvijo v šport med letoma 2010 in 2012 ponovno združil z Brawnom pri Mercedesu.

icon-expand Ross Brawn in Michael Schumacher FOTO: Profimedia

Gerhard Berger

Po poročanju Telegrapha naj bi bil Berger tretja oseba, ki ji je bilo dovoljeno obiskati Schumacherja. V prvi polovici Michaelove kariere v Formuli 1 sta bila na stezi rivala. Ob koncu sezone 1995 sta zamenjala ekipo; medtem ko je Schumacher zapustil Benetton in se preselil k Ferrariju, je Berger odšel v nasprotno smer.

icon-expand Michael Schumacher in Gerhard Berger FOTO: Profimeda

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.