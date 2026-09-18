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Kdaj se vam popravilo avta ne izplača več

N.R.A.
18. 09. 2026 02.03
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Investicija v popravilo prask se pogosto ne povrne. Statistično gledano je ceneje avto prodati z manjšimi kozmetičnimi napakami kot pa zapravljati denar za draga popravila, ki ne dodajo enake vrednosti končni prodajni ceni.

Veliko prodajalcev rabljenih avtomobilov zmotno misli, da bo lepše vozilo prineslo več zaslužka. V resnici so estetski popravki pred prodajo pogosto finančna past. Stroški popravila laka so pogosto višji od dejanske razlike v ceni, ki bi jo z njimi dosegli. Bolj racionalno je sprejeti malenkost nižjo ponudbo za avtomobil in denar, ki bi ga zapravili za mojstre, raje obdržati zase.

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Izračun donosnosti popravil rabljenih avtomobilov

Pred popravilom avtomobila vedno najprej preverite njegovo trenutno vrednost. Če je strošek popravila prask ali manjših poškodb višji od znižane vrednosti avtomobila, se posega ne splača opraviti. Prav tako bodite do kupca vedno iskreni, saj se poskusi prikrivanja napak običajno končajo s pogajanji za nižjo ceno ali izgubo kupca.

Pred popravilom avtomobila vedno najprej preverite njegovo trenutno vrednost.
Pred popravilom avtomobila vedno najprej preverite njegovo trenutno vrednost. FOTO: Shutterstock

Analize kažejo, da popravilo standardne poškodbe laka pogosto stane več, kot je vreden končni dvig vrednosti vozila.

Priprava avtomobila na prodajo: prvi vtis je ključen, a naj bo poceni

Veliko prodajalcev vozil meni, da morajo pred prodajo vse popraviti, a kupci imajo raje avto v originalnem stanju z manjšimi znaki uporabe. Namesto dragih ličarskih popravil raje investirajte v temeljito čiščenje. Čist motor, bleščeči žarometi in sijoča platišča na kupca naredijo veliko boljši vtis kot naknadno barvani deli. Vaš cilj je čim višji dobiček, zato se izognite visokim stroškom servisov tik pred prodajo. Bodite realni glede stanja vozila, saj boste tako prihranili denar in hitreje zaključili uspešen posel.

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Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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