Ti deli avtomobila so leglo bakterij: Če jih ne čistite redno, lahko zbolite!

Mnogi vozniki skrbijo za tehnično pravilnost avtomobila, a pogosto zanemarjajo njegovo notranjo čistočo, ne da bi vedeli, da ima lahko zanemarjena notranjost resne zdravstvene posledice. Prah, pršice, plesen in bakterije, ki se kopičijo na sedežih, prezračevalnem sistemu in drugih delih vozila, ne ustvarjajo le neprijetnega vonja, temveč lahko povzročijo tudi alergije, težave z dihali in druge zdravstvene težave tako za voznike kot za potnike. Zato je redno in temeljito čiščenje avtomobila veliko več kot le estetsko vprašanje, je nujno za vašo varnost in dobro počutje. Avto je idealno mesto za razmnoževanje in razvoj bakterij in mikrobov, toda kateri del njegove notranjosti je najbolj umazan? V novi študiji so znanstveniki vzeli 20 brisov iz notranjosti avtomobila in jih testirali na najpogostejše bakterije, rezultati pa vas bodo morda presenetili. Testiranje je pokazalo, da ima volan (ki se ga največkrat dotikate) najmanj bakterij in da je pravzaprav najčistejši predmet v celotnem avtomobilu, medtem ko je prtljažnik (torej prostor za shranjevanje), ki se uporablja tudi za prevoz hišnih ljubljenčkov, najbolj umazan. Druga področja z veliko bakterijami so prostor za noge na voznikovi strani, varnostni pas in ročna zavora.

Ta poskus je izvedel prodajalec avtomobilov, specializiran za prodajo novih in rabljenih avtomobilov, zato je imel izkušnje z odvratnimi notranjostmi vozil. Presenetljivo je študija pokazala, kako slabo čiščenje in vzdrževanje avtomobila lahko škoduje vašemu zdravju in zdravju vaših potnikov. Testiranje je bilo opravljeno na najetem avtomobilu, ki je bil poleg vsakodnevne uporabe uporabljen tudi za prevoz otrok in hišnih ljubljenčkov. Raziskovalci so skrbno vzeli brise z 20 mest, pri čemer so uporabili petrijevke, napolnjene z agarjem, po odvzemu brisov pa so vse posodice zaprli, da bi preprečili kontaminacijo. Pet dni pred analizo in primerjavo so vzorce pustili, da so bakterije rasle. Rezultati kažejo, da je bil prtljažnik avtomobila območje z največ bakterijami, kar je predvsem posledica potovanja s hišnimi ljubljenčki. Pregled vzorcev je tudi pokazal, da so bili držalo za skodelice, notranjost vrat in gumb za glasnost prekriti z veliko plesni in umazanije. Presenetljivo je, da so tri najčistejša območja oziroma tista z najmanj bakterij pravzaprav tista, ki se jih vozniki največ dotikajo. To so vzvratno ogledalo, volanski obroč in menjalnik – za katere se je pričakovalo, da bodo na prvih mestih.

V trgovini pravijo, da rezultati ne bi bili takšni, če bi lastniki upoštevali strožji režim čiščenja. Glede na anketo, v kateri je sodelovalo 1.050 lastnikov avtomobilov, vozniki v povprečju očistijo notranjost svojega avtomobila desetkrat na leto, kar je približno enkrat na pet tednov. Glede na to, da je 94 odstotkov voznikov povedalo, da v svojih vozilih jedo in pijejo, 58 odstotkov pa jih avtomobil uporablja za prevoz hišnih ljubljenčkov, vozniki svojih avtomobilov ne čistijo dovolj. "Rezultati so pokazali, da bi morda morali svoje avtomobile čistiti pogosteje. Mnogi vozniki v svojem vozilu jedo ali pijejo, vozijo majhne otroke ali hišne ljubljenčke. Da bi se izognili neželenim učinkom na zdravje, priporočamo, da ljudje redno čistijo svoja vozila," tako znotraj kot zunaj, je dejal direktor marketinga. Eden od desetih anketirancev je dejal, da notranjost svojega avtomobila čisti le dvakrat letno ali manj. Ko je šlo za mnenja o pogostosti čiščenja avtomobila, je bila običajno razdelitev po spolu, moški so bolj osredotočeni na sijočo zunanjost, ženske pa so bile manj pripravljene sedeti v umazani notranjosti.

Vendar pa se tudi volan pogosto spremeni v pravo leglo bakterij. "Ljudje se dotikajo obrazov, telefonov, hrane ... In nato primejo volan. Na videz brezhibni avtomobili pogosto skrivajo pravo bakterijsko bombo na volanu," je za Express.co.uk povedal James Taylor, profesionalni čistilec luksuznih avtomobilov. Glede na raziskave je mogoče na volanu najti na stotine bakterij, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo zastrupitev s hrano, okužbe kože in druge zdravstvene težave. V stiku je s kožo, znojem, kapljicami izdihanega zraka, ostanki hrane in prahom, bakterije, ki se tam nabirajo, pa so za razliko od madežev s prostim očesom nevidne.

"Zdravim ljudem to morda ne vzbuja skrbi, vendar bi morale biti družine z otroki, ljudje z alergijami ali oslabljeno imunostjo bolj previdni," opozarja Taylor. Čeprav večina voznikov skrbi za higieno rok, je volan pogosto zanemarjen tudi več mesecev. In pravzaprav je to površina, s katero so roke najpogosteje v stiku.

